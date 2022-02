Dokumenttielokuvat paljastavat Venäjän, jossa auto on kuningas ja uudistuminen vaikeaa

Venäjä näyttäytyy netin meemitileillä paikkana, jossa lähinnä ryypätään karhun kanssa mauttomissa vaatteissa. Laadukkaat dokumenttielokuvat kertovat tarkemmin, miten venäläiset kokevat elämän.

Natalia Sindeeva jaksaa tanssahdella uuden televisiokanavansa alkutaipaleella dokumentissa F@ck This Job. Viestimen vetämisestä tulee myöhemmin painajainen.

Katso tätä venäläistä, joka halaa karhua, hyppii köysi vyötäisillä katolta ja juhlii votkapäissään naurettavassa otsatukassa.

Instagram-tili Look at This Russian on ollut vuosikausia monien suosikkilähde nauraa venäläisille ja venäläisten kanssa. Maa esittäytyy paikkana, jossa tyylit eivät voisi olla mauttomammat, kansalaiset enemmän kännissä. Kaikki asiat ovat rikki, mutta ongelmiin voi itse nikkaroida hengenvaarallisia ratkaisuja.

1,4 miljoonan käyttäjän seuraamaa tiliä pitää Paper Magin mukaan kalifornialainen Brian. Hän on innostunut venäläisyydestä, joka tarkoittaa, että ”kovat 12-vuotiaat ketjupolttavat kottikärryissä mutaisen maatilan vieressä”.

Hän on jo saanut monia kopioijia, jotka levittävät venäläisyyden iloluontoisuutta. Myös venäläiset tehtailevat Youtube-videoita tempuistaan.

Täysin venäläisiksi kaikkia tilin kuvia ei kannata uskoa. Tili on kierrättänyt esimerkiksi huonoresoluutioista versiota suomalaistaiteilija Iiu Susirajan valokuvateoksesta Luuta vuodelta 2010. Siinä Susiraja tuijottaa kameraan luudan varsi rintojensa alla.

Venäjää ymmärtääkseen onkin ehkä parempi seurata heidän omia meemitilejään, kuten Twitterin Russian Memes Unitedia, jossa nauretaan elämän ahdistavuudelle ja omalle kyvyttömyydelle.

Vielä parempi lähde itänaapurin ymmärtämiseen ovat dokumenttielokuvat, joiden tekijät ovat löytäneet maan täynnä tilanteita, joissa yhdistyy traagisuus ja koomisuus. Venäläiset eivät dokumentaristien onneksi kuulemma ole yhtä tarkkoja yksityisyytensä puolesta kuin länsimaissa.

Ajokamera näyttää uhkaavia tilanteita Venäjällä dokumentissa The Road Movie.

Oikeastaan ei tarvita edes kuvausryhmää, kun antaa ihmisten vain ajaa.

Ohjaaja Dmitrii Kalashnikov on koonnut vuoden 2016 dokumenttinsa The Road Movie pelkästään venäläisten autojen ajokameroiden kuvaamasta materiaalista. Se näyttää maan, jossa auto on kuningas ja kolarit kuin balettia.

Yhdessä kohtauksessa kaksi autoa tulee kohtauksessa vastakkain tiellä, jossa ei lumen takia pysty ohittamaan. Edessä oleva auto pysähtyy, kuski astuu ulos ja kävelee takakontille. Mies kaivaa lekan ja astelee kohti kuvaavaa autoa. Ei kai auta kuin peruuttaa.

Laadukkaita dokumentteja ei usein saa rahallakaan katseltavaksi. Harvinaista kyllä, The Road Movie löytyy tällä hetkellä Youtubesta. Elokuva todistaa, miten huolettomasti myös asevoimiin maassa suhtaudutaan: panssarivaunun voi tuosta vaan tuoda puhdistettavaksi autopesulaan.

Where Are We Headed näyttää elämän Moskovan maan alla, metrossa.

Samanlaiselle matkalle pääsee Ruslan Fedotovin sylissä. Valkovenäläisohjaaja vietti kuukausia Moskovan metrossa kamera käsissään, usein laite rintaa vasten, jotta ihmiset eivät huomaisi, kuinka heidän kotimatkojaan seurattiin.

Fedotovin ohjaama Where Are We Headed (2021) voitti helmikuussa Docpointin kansainvälisen kilpasarjan.

Fedotov jättää seuraamansa ihmiset arvoituksiksi, mutta niistä voi halutessaan vetää päätelmiä venäläisyydestä.

Yhdessä vaikuttavimmasta jaksoista kaksi toisilleen tuntematonta, kiertolaiselta vaikuttava vanhus ja nuori tyttö, pysähtyvät väittelemään pitkäksi aikaa venäläisestä sielusta ja kotimaastaan, vaikka ympärillä metroruuhkat rynnivät ohi.

Junaelokuva Hytti nro 6:ssa on kohtaus, jossa päähenkilö ja niljakas suomalainen kävelevät sattumalta autotalleille, joissa joukko venäläismiehiä pyytää heitä ryyppäämään.

Tätä maailmaa kuvaa poikkeuksellisen kauniisti Natalija Jefimkinan viimevuotinen dokumentti Garage People, jossa seurataan ihmisiä neuvostoaikaisissa autotalleissa. He soittavat heviä, nikkaroivat ja muistelevat hyviä aikoja.

Autotallit ovat turvapaikkoja elokuvassa Garage People.

Nuori mies ihmettelee, mitä tehdä isänsä suurimmalle aikaansaannokselle, tallin lattian alle kaivetulle valtavalle luolastolle.

Samalla voi miettiä elämän merkityksellisyyttä: kuinka tärkeää on kaivaa kuoppaa ei-minnekään. Pojan mielestä kovin.

Autot paljastavat maan luonnetta myös dokumentissa Tehtävä Venäjällä. Se seuraa harvinaista tilannetta, kun yksi vanhimmista ja isoimmista yrityksistä, Avtovazin autotehdas annetaan ulkomaisen johdettavaksi.

Ruotsalainen johtaja Bo Andersson yrittää saada tehostettua toimintaa tehtaalla, joka on Ladan kotipaikalle, Toljatin kaupungille, tärkeämpi kuin pelkkä työ.

Petr Horkýn vuoden 2017 tragikoomisessa dokumentissa on vielä läsnä toive teollisuuden länsimaistumisesta, mutta kaikki neuvostoaikaiset perinteet hannaavat yliystävällistä ruotsalaista vastaan.

Ruotsalainen johtaja Bo Andersson yrittää selvitä autotehtaassa elokuvassa Tehtävä Venäjällä.

Monet taitavat länsimaiset dokumentaristit ovat valottaneet Venäjän ongelmapisteitä, kuten seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kuvannut David France elokuvassa Welcome to Chechnya vuodelta 2020. Yhdysvaltojen maineikkaimmaksi dokumentaristiksi noussut Alex Gibney veti yhteen oligarkki Mihail Hodorkovskin tien rikkauksista telkien taakse dokumentissa Citizen K (2019).

Venäläisten oma, rehellinen näkökulma on silti arvokkain. Keskustelukulttuurin kehittymisestä kertoo masentavasti Docpointissakin nähty F@ck This Job. Siinä seurataan televisiokanava Dozhdin työntekijöiden yritystä näyttää Venäjän tapahtumat sensuroimatta.

Aktivistit vaarantavat henkensä pelastaessaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia dokumentissa Welcome to Chechnya.

Ohjaaja Vera Krichevskaja oli perustamassa ”positiivisena” hyvinvointikanavana aloittanutta vaihtoehtomediaa, mutta etääntyi siitä, kun valtapiirit alkoivat vaikuttaa toimintaan.

Entinen presidentti Dmitri Medvedev vieraili ihailemassa uudenaikaisia toimitustiloja kuin antaakseen valtiollisen nyökkäyksen toiminnalle.

Ilo kestää hetken ja kanavan ylläpitämisestä tulee Natalia Sindeevalle ja hänen aviomiehelleen elämän tärkein taistelu, jota on lähes mahdoton voittaa. Sindeeva muuttuu samppanjamiljonääristä sananvapaussoturiksi, koska ei näe kotimaassaan muutakaan vaihtoehtoa kuin mielenilmaisuiden televisioinnin.