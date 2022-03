Soili Pohjalainen kuvaama äidin tuska on kouriintuntuva. Ihon alla on Pohjalaisen kolmas romaani.

Ihon alla on Soili Pohjalaisen omaelämäkerrallinen romaani, jossa äidin maailma romahtaa.

Romaani

Soili Pohjalainen: Ihon alla. Atena. 298 s.

Soili Pohjalaisen omakohtainen romaani tyttären sairastumisen tuomista kokemuksista on korvaamattoman arvokas puheenvuoro.

Viiltelyllä pyritään helpottamaan sietämättömiä tunteita, emotionaalista kipua ja ahdinkoa tai toisaalta tunnottomuutta. Se on vahingollinen tapa purkaa ahdistusta.

Näin lukee terveyskirjasto Duodecimin sivuilla.

Tuhannet äidit ja isät ovat tavannet nämä lauseet viimeisten vuosien aikana havaittuaan, että oma lapsi on alkanut vahingoittaa itseään viiltelemällä.

Tästä havahtumisesta ja sen jälkeisistä ajoista kertoo Soili Pohjalaisen omaelämäkerrallinen romaani Ihon alla. Hänen tyttärensä Kerttu, romaanissa Aino, tekee ensimmäiset viiltonsa 11-vuotiaana. Soilin, romaanin äidin, maailma romahtaa: ”Ei tätä meidän perheeseen, saatana!”

Mitä olemme tehneet väärin, että meidän reipas ja iloinen tyttäremme on tällaisessa jamassa, kysyy romaanin äiti, kuten kaikki muutkin äidit ja isät vastaavassa tilanteessa.

Selvittelen eri tahoilta viiltelyn yleisyyttä ja käy ilmi, että se on tällä hetkellä yksi hoitoon hakeutuvien tai sitä tarvitsevien nuorten tavallisimpia keinoja yrittää purkaa ahdistusta.

Romaanin perhe ei ole siis mitenkään poikkeuksellinen. Muutenkin se on hyvin tavallinen – ja ehjä. Isä ja äiti ovat yhdessä, kaikki on periaatteessa hyvin, he kokevat haastavan tilanteen yhdessä.

Kumpikin vanhempi on lähtövalmiudessa, kun tulee kiire sairaalaan, poliklinikalle, osastolle. Tyttären oireilu otetaan vakavasti, siihen tartutaan ja sitä hoidetaan.

Ahdistuksen sietämiseen on olemassa myös terveitä keinoja. On aikuisten vastuulla ohjata lapsia ja nuoria terveelle tielle.

Kirjailijan työn ohella toimittajana, tiedottajana ja sanataideohjaajana työskennelleen Pohjalaisen kolmas romaani vakuuttaa omaäänisyydellään ja tyylillisellä varmuudellaan. Romaanin kertoja ei mielistele eikä säästele lukijaa eikä itseään, mikä luo suurta luottamusta kirjailijan ja lukijan välille.

Romaani tarjoaa korvaamattoman arvokasta vertaistukea kaikille vanhemmille, joiden lapset kärsivät ahdistuksesta.

Lukijana saan kokea, miltä tuntuu olla jatkuvasti vaihtamassa lapsen verisiä lakanoita, valita käsivarret peittäviä pitkähihaisia puseroita, piilottaa teriä, tyrehdyttää verenvuotoja, puhdistaa ja sitoa haavoja, kuunnella jatkuvia vittuja.

Fyysiseltä kivun tunteelta ei voi lukiessakaan välttyä.

Romaanin äiti tuntee kauhua ja epätietoisuutta, pettyy, pelkää, turhautuu, väsyy, ärsyyntyy. Yksi ärsytyksen aiheista on aviomies Lauri, joka tuntuu pääsevän kriisissä jotenkin helpommalla. Kaiken sumun keskellä äiti kuitenkin ymmärtää miehensä arvon, on kiitollinen siitä, että tämä on siinä.

Nyt on nyt, ja tämä kaikki on vain rämmittävä läpi. Vaihtoehtoja ei ole.

Pohjalaisen kuvaama äidin tuska on kouriintuntuva.

Yhä rankemmaksi ja verisemmäksi käyvän todellisuuden tekee helpommaksi kestää musta huumori. Huumori ja itseironia leikkaavat terää niin kertojan omalta kuin lukijan kivulta.

Myös äidin ja tyttären keskinäisessä suhteessa on luottamuksen ja rakkauden synnyttämiä tasoja, jotka tarjoavat pilkahduksia synkkyyteen.