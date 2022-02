Julkilausumassa kirjailijat tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaativat rauhan palautumista.

Sadat kirjailijat ympäri maailman ovat allekirjoittaneet julkilausuman Ukrainan tueksi. Julkilausumassa kirjailijat tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaativat rauhan palautumista.

Allekirjoittajissa on mukana muun muassa valkovenäläinen Nobel-voittaja Svetlana Aleksijevitš, Margaret Atwood, Paul Auster, Jonathan Franzen, Siri Hustvedt, turkkilainen Nobel-voittaja Orhan Pamuk, Salman Rushdie, puolalainen Nobel-voittaja Olga Tokarczuk ja venäläinen Ljudmila Ulitskaja.

Allekirjoittajissa on mukana myös yli sata suomalaista kirjailijaa, jotka saivat kutsun Suomen PENin kautta. Koko julkilausuma allekirjoituksineen on luettavissa täällä ja suomeksi, ilman allekirjoituksia täällä. Kirje on julkaistu myös ukrainaksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Pen on julkilausumasta yhteydessä kirjailijoihin Ukrainassa, samoin kuin hallintoon ja kansainväliseen yhteisöön.

Kirjeessä sanotaan, että Putinin aloittama sota on ”hyökkäys demokratiaa ja vapautta vastaan, ei vain Ukrainassa, vaan kaikkialla maailmassa” ja todetaan, että ”ilman vapaata ja itsenäistä Ukrainaa ei voi olla vapaata ja turvallista Eurooppaa”.

Sunnuntaina Suomen PEN julkaisi verkkosivuillaan myös Jouni Inkalan kirjoittaman runon Ukrainan tueksi.

Myös venäläiset kulttuurialan tekijät ovat arvostelleet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. HS kertoi perjantaina, että iso osa Venäjän kulttuuriväestä on puhunut äänekkäästi sotaa vastaan, jopa monet niistäkin, jotka muuten ovat pitäneet hiljaisempaa linjaa, kuten esimerkiksi valtion kanavilla työskentelevät ihmiset.