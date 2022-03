Teoksen jokainen kohtaus on valokuvauksellisen tarkkaan suunniteltu ja toteutettu.

Juuret Kulttuurikeskus Stoassa 5.3. Susanna Leinonen Company, koreografia Susanna Leinonen, musiikki Kasperi Laine, puvut Sari Nuttunen, visualisointi Susanna Leinonen ja Sari Nuttunen.

Samalla kun Susanna Leinonen Companyn uusin teos Juuret tuntuu ajankohtaiselta ja tekotapansa vuoksi tärkeältä, se vaikuttaa kaavamaiselta ja laskelmoidulta.

Tällä hetkellä lähes mitä tahansa teosta voi tulkita ja peilata musertavan maailmapoliittisen tilanteen kautta. Dystooppinen ja viiltävän kylmä Juuret antaa siihen myös mahdollisuuden.

Juuret-teoksessa on mukana 21 tanssijaa. Noin puolet heistä on ammattitanssijoita ja puolet ikäihmisiä, joilla ei ole tanssin ammatillista taustaa. Produktio on osa Helsingin kaupungin iäkkäiden ihmisten kulttuurin ja liikunnan edistämishanketta.

Hankkeen kautta kulttuuri- ja taidealan organisaatiot ovat voineet hakea rahoitusta toimintaan, jossa tuetaan uudenlaisilla toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.

Lähtökohta on mielenkiintoinen ja teoksen valmistaminen on varmasti ollut antoisa kaikille osapuolille. Koreografina myös Susanna Leinonen on ollut uuden edessä. Toki nuorten ammattilaisten kautta läsnä on edelleen yksityiskohtainen, koko kehon tarkka ja aksentoitu, mutta virtaava liike. Seniorien läsnäolo on kuitenkin vaatinut myös toisenlaisen lähestymistavan.

Yksinkertainen liike saa aina voimaa ryhmästä, ja tätä eri koreografit ovat hyödyntäneet lukuisissa teoksissa. Kun liikkeen dynamiikka toimii ja katseen suunta on selvä, kehojen voima moninkertaistuu.

Taustoiltaan erilaiset kehot osoittavat voimansa myös Juurissa. Ryhmässä ei ole tanssin ammattilaisia ja ikäihmisiä, vaan tasavertaisia tanssijoita. Leinonen osaa erinomaisesti kuljettaa liikettä ryhmittelemällä tanssijoita ja näin hän tekee ammattitanssijoidensa kanssa.

Riski nuoren ja vanhan kehon kohtaamisesta on otettu vain muutaman kerran. Se on harmi, sillä niin kahden eri ikäisen naisen liikettä peilaava lyhyt duetto kuin miehen ja naisen kohtaaminen toimivat hienosti.

Kun ammattilaiset tykittävät Leinosen vaativaa liikettä matemaattisella tarkkuudella, seniorit häivytetään käveleviksi tai seisoviksi avustajiksi. Yhtäkään kohtausta ei toteuteta ikääntyneet kehot edellä.

Todellisia elämän kerrostumia ei synny, kun kehojen haurastumista ei uskalleta tuoda esiin. Juuret pyrkii yhtenäiseen vahvaan univormuun, eikä luota erilaisuuden ja eri-ikäisyyden kiinnostavuuteen.

Kasperi Laineen luoma äänimaailma sopii teoksen kylmään ja raskaaseen kuvaan. Se suhisee ja rytmittää liikettä.

Sari Nuttusen puvustus antaa liikkeelle tilaa. Nuttunen vastaa Leinosen kanssa teoksen visualisoinnista ja jokainen kohtaus on valokuvauksellisen tarkkaan suunniteltu ja toteutettu.

Näyttämökuvat on siis helppo assosioida nykyhetken kipeisiin aiheisiin. Kun Juuret päättyy, syntyy epätavallisen pitkä hiljaisuus. Ahdistuksesta pitää palata turvalliseen katsomoon kiittämään aplodein työryhmää, joka on tehnyt pitkän matkan.