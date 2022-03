Neuvostojohto oli päättänyt murskata kaikki ukrainalaisten kansalliset pyrkimykset.

Historia on kerrottava aina uudelleen, jotta se ei unohtuisi. Ja jotta olisi edes hiukkasen toivoa, että vastaavat kammottavuudet eivät toistuisi.

Joten tässä tulee:

”Vuosina 1932–33 lähes neljä miljoonaa ukrainalaista kuoli nälkään Stalinin käynnistämän kollektivisoinnin seurauksena. Stalin ja Neuvostoliiton ylin johto olivat täysin tietoisia käynnissä olevasta katastrofista, mutta he eivät tehneet elettäkään sitä estääkseen.”

Teksti on Anne Applebaumin teoksen Punainen nälkä: Stalinin sota Ukrainassa (Stalin's war on Ukraine, suom. Antero Helasvuo, Siltala, 2018) esittelyä.

Yhdysvaltalais-puolalainen Applebaum (s. 1964) lukeutuu aikamme tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin keskustelijoihin kansainvälisen politiikan saralla. Neuvostoliiton vankileireistä kertovasta teoksestaan Gulag: A History (2003) hän sai Pulitzer-palkinnon. Suomeksi kyseinen merkkiteos ilmestyy ensi syksynä Siltalan kustantamana.

Anne Applebaum kotonaan Länsi-Lontoossa vuonna 2017.

Juuri Itä-Eurooppa on hänen keskeinen kiinnostuksensa kohde. Mutta hän osoittaa sanansa myös Trumpin valtakauden vaurioittamalle lännelle, kuten HS:n haastattelussa 17.9. 2020:

”Demokratian puolustamiseksi ihmisten on nyt osallistuttava politiikkaan enemmän kuin he ovat tulleet tähän mennessä ajatelleeksi.”

Ukrainan Venäjälle kuuliaisten separatistialueiden – siis Donbassin ja Luhanskin niin sanottujen kansantasavaltojen – itsenäisyyden tunnustamista perustelevassa puheessaan maanantaina 21. helmikuuta Vladimir Putin paljasti, kuinka paljon hän pitää Neuvostoliitosta ja kuinka paljon nostalgiaa hän tuntee Stalinin valtakauteen.

Putinin mukaan Stalin vaali Neuvostoliiton yhtenäisyyttä, kun taas Lenin ja Gorbatšov toimivat väärin antaessaan muun muassa Ukrainan ja Suomen erota.

”Talonpoikien lisäksi Ukrainan kulttuurinen ja poliittinen johto joutui hyökkäyksen kohteeksi”, Punainen nälkä osoittaa.

Nälänhätää itsessään neuvostotodellisuudessa kiellettiin koskaan edes tapahtuneen:

”Tilastoja väärennettiin ja muistot tukahdutettiin. Neuvostojohto oli päättänyt murskata kaikki ukrainalaisten kansalliset pyrkimykset; maan historia oli lopullisesti painettava hautaan yhdessä miljoonien uhrien kanssa.”

Applebaumin teos perustuu valtavaan arkistomateriaaliin ja satoihin silminnäkijähaastatteluihin sekä ukrainalaisten historioitsijoiden tutkimustuloksiin.

Lisäksi Punainen nälkä näyttää, miten Neuvostoliiton valtio käytti propagandaa säälimättömästi hyväkseen yllyttääkseen ukrainalaiset toisiaan vastaan ja rangaistakseen ”vastavallankumouksellisia”.

Applebaumin vuoden 2012 teos Iron Curtain selvittää Itä-Euroopan alistamisesta neuvostovallan alle toisen maailmansodan jälkeen.

Siitä hänellä on näkemystä jo oman perhepiirinsäkin kautta: Applebaumin aviomies Radosław Sikorski on puolalainen ja synnyinmaansa entinen ulko- ja puolustusministeri.

Lontoossa asuvan Anne Applebaumin tuotannosta on suomennettu myös Demokratian iltahämärä: autoritaarisuuden viettelevä kiusaus (Twilight of democracy: the seductive lure of authoritarianism, Siltala, 2020), jossa hän etsii vastauksia siihen, mikä äärioikeistolaisuudessa oikein viehättää:

Miksi yhä useammat aiemmin vapaata demokratiaa kannattaneet henkilöt kiinnostuvat oikeistopopulismista, ja mitä se heille tarjoaa?