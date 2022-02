Oopperan linjaus tulee todennäköisesti merkitsemään loppua myös Moskovan Bolšoi-teatterin kanssa tehdylle yhteistyölle.

New Yorkin Metropolitan-ooppera (Met) peruu kaiken yhteistyön presidentti Vladimir Putinia kannattavien tahojen kanssa, kertoo The New York Times. Oopperan tähtilaulajina on pitkään ollut venäläisiä laulajia, ja Met tekee myös tuotannollista yhteistyötä Moskovan Bolšoi-teatterin kanssa.

Metin pääjohtaja Peter Gelb sanoi, että Metillä on velvollisuus osoittaa tukensa ukrainalaisille.

”Vaikka uskomme vahvasti venäläisten ja amerikkalaisten taiteilijoiden ja taide-elämän keskusten välillä pitkän vallinneeseen lämpimään yhteistyöhön ja kulttuurivaihtoon, emme voi enää tehdä yhteistyötä sellaisten taiteilijoiden tai instituutioiden kanssa, jotka kannattavat Putinia tai joita tämä tukee”, Gelb sanoi videotiedotteessa.

Gelb lisäsi tämän olevan voimassa siihen asti, kunnes ”hyökkäys ja tappaminen lopetetaan, järjestys palautetaan ja vahingot korjataan”.

Päätös saattaa vaikuttaa esimerkiksi sopraano Anna Netrebkoon, jolla on yhteyksiä Putiniin ja jonka olisi tarkoitus laulaa Metissä huhtikuun lopussa käynnistyvässä Puccinin Turandot-oopperassa.

Vuonna 2014 Netrebko selitteli hätkähdyttävää valokuvaa, jossa hän pitää kiinni ”Novorossijan” kapinalipusta Itä-Ukrainassa sijaitsevien Donetskin ja Luhanskin yhdistymistä ajavan poliitikon Oleg Tsarovin kanssa. Tuolloin Netrebko sanoi, ettei heti tiennyt, mikä lippu oli kyseessä ja kiisti tekonsa olevan millään tapaa poliittinen.

Nyt Netrebko julkaisi sunnuntaina Instagramissa kommentin, jossa hän sanoo vastustavansa sotaa. Viestissä kuitenkin lukee myös, että ”ei ole oikein pakottaa taiteilijat, tai ketkä tahansa julkisuuden henkilöt, kertomaan julkisesti poliittinen kantansa ja haukkumaan kotimaataan”.

The New York Timesin mukaan on toistaiseksi epäselvää, riittääkö Netrebkon lausunto Metropolitan-oopperalle.

Metin linjaus tulee todennäköisesti merkitsemään loppua myös Bolšoi-teatterin kanssa tehdylle yhteistyölle, mukaan lukien ensi kaudelle suunniteltu uusi tuotanto Wagnerin Lohengrinistä.

Gelb sanoi olevansa pahoillaan viisi vuotta sitten alkaneen yhteistyön päättymisestä.

Viime viikolla New Yorkin Carnegie Hall ja Wienin filharmonikot ilmoittivat, että Putinin lähipiiriin kuuluva kapellimestari Valeri Gergijev ei johda Wienin filharmonikkojen kolmea konserttia viikonlopun aikana.

Perjantain konsertin solistina oli määrä olla venäläispianisti Denis Matsujev, joka Gergijevin tavoin on aiemmin ilmaissut tukensa Vladimir Putinille. Myös hänen esiintymisensä peruttiin.