Hollington Drive on jälleen yksi sarja salaisuuksista esikaupunki­unelman kulisseissa – Taitava Anna Maxwell Martin on laimean trillerin valopilkku

Brittitrilleri avaa yhden keskeisistä salaisuuksistaan liian aikaisin.

Kun televisiosarja esittelee tahrattoman esikaupunkialueen onnellisine perheineen, voi olla varma, että kaunis kuva on luotu rikottavaksi.

ITV:n neliosainen trilleri Hollington Drive (2021) tallaa kovin tuttua polkua, jossa keskiluokkaisen asuinalueen idylli särkyy ja pintaan nousee visusti peiteltyjen salaisuuksien hähmä.

On kaunis kesäpäivä, ja naapureina asuvien sisarusten Theresan (Anna Maxwell Martin) ja Helenin (Rachael Striling) perheet kokoontuvat grillaamaan. Pian kesäpäivä muuttuu painajaiseksi, kun selviää, että kymmenvuotias naapurinpoika Alex on kadonnut asuinalueelta, jota Theresan lanko Eddie (Ken Nwosu) kuvaa avuliaasti ”täydelliseksi paikaksi pedofiileille”.

Perheiden asuinkatu, umpikujaan päättyvä Hollington Drive kuvataankin äärimmäisenä kuplana, jonka alla elävien elämä ei ulotu edemmäs kuin alakoulun rehtorin Helenin kouluun ja Theresan omistamaan kahvilaan.

Käsikirjoittaja Sophie Petzalin tarinalla ei muutenkaan ole mitään kosketusta ulkomaailmaan, fokus on tiiviisti kolmen perheen keskushenkilöiden välisissä jännitteissä. Petzalin aiempiin töihin kuuluu jännityssarja Blood, joka avasi synkkiä perhesalaisuuksia Irlannin maaseudulla.

Muun muassa mainiosta Motherland – äitien sota -komediasarjasta (2017–) tuttu Anna Maxwell Martin esittää jälleen äitiä, jonka pinna on kireällä. Nyt roolisuorituksen sivumaku on kammottavan pahaenteinen. Suhteessa jäiseen Helen-siskoonsa Theresa on alistuvan oloinen ja oudon huolissaan pojastaan Benistä (Fraser Holmes), jossa vaikuttaa olevan jotain erityistä.

Alexin katoamisen aikaan Theresan ja Helenin lapset ovat olleet leikkimässä läheisessä puistossa. Lapsille on tapahtunut jotain outoa, josta he eivät suostu puhumaan. Oliko lapsilla jotain tekemistä katoamisen kanssa?

Ylidramaattiset hidastukset ja Theresan takaumat johonkin traumaattiseen tapahtumaan avataan yllättäen jo sarjan ensimmäisessä jaksossa, aivan liian aikaisin. Myös sarjan koulukiusaamiseen liittyvä tärkeä tematiikka hukataan turhan nopeasti.

Anna Maxwell Martin tekee hienon roolisuorituksen, ja hahmon kasvaminen sarjassa on sen harvoja ilopilkkuja.

Hollington Drive, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)