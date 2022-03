Joona Toivanen Trion seitsemäs albumi Both Only on ehkä jopa uuden vaiheen alku, kirjoittaa musiikkitoimittaja Harri Uusitorppa.

"Ennustan, että Joona Toivanen Trio pääsee vielä hyvin pitkälle", kirjoitti Helsingin Sanomien kriitikko Jukka Hauru elokuussa 2000 konsertista, jossa etsittiin Suomen edustajaa Reykjavikissa järjestettyyn nuorten muusikkojen ensimmäiseen pohjoismaiseen jazzyhtyekilpailuun.

Haurun mielestä kolmen lukiolaisen vuonna 1997 perustamana trio oli neljästä Ateneumissa esiintyneestä yrittäjästä edistynein ja osoitti ”jo alkutahdeissa, että intensiivisin ja vivahteikkain yhtyetyö on nyt tässä. Asia oli selvä, vaikka kolme bändiä oli vielä soittamatta!”

Eikä se ollut vain hänen mielipiteensä. Karsintakilpailun asiantuntijatuomaristo lähetti Helsingissä ensi kertaa esiintyneet jyväskyläläiset voittamaan myös Reykjavikiin – ja matkalle, joka jatkuu yhä.

Pianisti Joona Toivasen, kontrabasisti Tapani Toivasen ja rumpali Olavi Louhivuoren yhtyeellä on takanaan nyt jo 25 vuotta, eikä tulevaisuuskaan näytä toivottomalta.

Viime perjantaina julkaistu Joona Toivanen Trion seitsemäs albumi Both Only on harvakseltaan levyttäneen ja hiljalleen muuntautuneen yhtyeen toistaiseksi kiehtovin, ensimmäisillä kuuntelukerroilla kuin poikkeuksellisen pitkä kolmiloikka, ehkä jopa uuden vaiheen alku. Tai ainakin sellainen, joka voi viimein havahduttaa huomaamaan yhtyeen erinomaisuuden – jos siitä on ollut erinäisistä ei-musiikillisista syistä epäselvyyttä.

Trion näkyvyyshän ei ole ollut oikein koskaan paras mahdollinen. Osittain siksi, että muusikot ovat asuneet jo pitkään eri kaupungeissa – Göteborgissa, Kööpenhaminassa, Helsingissä – ja osittain siksi, että edelliset kolme albumia on julkaissut italialainen C.A.M. Jazz. Suuresta ja merkittävästä back catalogista huolimatta yhtiön brändi ja profiili on jäänyt jazzin julkaisijana hahmottomaksi, visuaalisesta ilmeestä puhumattakaan.

Tai ehkä italialaisista on kiehtovaa, että Toivanen, Toivanen ja Louhivuori värjöttelevät Göteborgissa äänitetyn November-levyn (2014) kansikuvassa pieninä hahmoina ahtaalla sohvalla, joka on tuotu Viiskulman Digelius Musicista keskelle suojatietä Laivurinrinteen ja Johanneksentien risteykseen.

Helsinkiläisen We Jazzin julkaiseman Both Onlyn pelkistetyt mustavalkoiset kannet – molemmat maisemalliset neulanreikäkuvat Joona Toivasen omia – vastaa jo paljon paremmin musiikillisia ideoita, kuten myös kansiin päällekkäin painetut toisteiset tekstit. Both Onlyn elektronisesti sävytetyt ja säädetyt kappaleet ovat ainakin yhdellä tasolla sekä monokromaattisia että minimalistisia, kuten albumin alla julkaistu vinyylisingle ennakoi. Sen toisella puolella on tulkinta minimalisti-ikoni Terry Rileyn sävellyksestä Keyboard Study 2.

Tämä uusi vaihe ei ole trion tuotantoa tuntevalle varsinainen yllätys, sillä yhtye on edennyt pieniin muutoksiin perustuvaan abstraktimpaan suuntaan vähitellen vaivihkaa, levy levyltä.

Edellinen XX (2017) näyttäytyykin nyt Both Onlyn esiasteena, vaikka sen sävellykset ja sovitukset heijastelevat yhä alkuperäistä lähtökohtaa: jazzin perinteistä pianotrioismia ja sen pitkää historiaa, raskastakin taakkaa. Pianistin, basistin ja rumpalin trio on yksi jazzin keskeisimmistä, käytetyimmistä, kuluneimmista sekä myös vaateliaimmista yhdistelmistä.

XX-albumilla yhtye onnistui kuitenkin ottamaan trioideaan etäisyyttä sen verran, että palkittiin yrityksestä jopa suurella Teosto-palkinnolla. Perustelujen mukaan se ”uudisti levyllä jazzin yleistä kappalerakennetta” niin, että ”pienillä liikkeillä etenevä sävelteos on sulavaa lyyristä ilottelua. Hallitun minimalistisesta kudoksesta muodostuu kypsä ja yhteen soiva kokonaisuus”.

Samoja perusteluja voi soveltaa Both Onlyn yhdeksään enemmän tai vähemmän äänimaisemalliseen kappaleeseen, mutta "lyyristä ilottelua" täytyy yliviivata, ehkä myös ”sulavaa”. Sooloilematon yhtye karistaa nyt viimeisetkin oletukset sen suhteen, millaiselta pianotrion pitää kuulostaa, millainen on muusikkojen työnjako ja mitä heidän ylipäätään pitää soittaa.

Todella: Joona Toivanen Trio on päässyt hyvin pitkälle. Mutta kognitiivista dissonanssia erikoisella nimellään virittelevä Both Only ei ole varmaan vielä mikään matkan pää.

Riikka Keränen: A Vision of a Garden. Flame Jazz. ★★★★

Laulaja ja lauluntekijä Riikka Keränen ei karta ensimmäisellä albumillaan vertailukohtia, sillä hänen omia tarinoitaan kehystää kaksi amerikkalaista hittiä tasan 80 vuoden takaa: satoja kertoja levytetyt Say It Isn’t so ja Alone Together. Mutta nyt ne eivät vaikuta väkinäisiltä varmisteluilta, vaan niveltyvät osaksi kahdeksan laulun tasapainoista, symmetriseksi suunniteltua kokonaisuutta. Vaikka toisaalta vaikuttaa, että luontevasti ja luonnollisesti – omaäänisesti – laulava Keränen olisi tullut yhtä hyvin toimeen omilla sävellyksillä ja sanoituksilla, joista vahvimman vaikutuksen tekee Camerooniaan Sky. Keränen heittäytyy siinäkin sooloilevaksi scat-laulajaksi, mutta A Vision of a Garden on ytimeltään yhtyelevy.

Tapani Rinne & Juha Mäki-Patola: Open. Hush Hush. ★★★★

Yksi viime vuoden keskeisimmistä jazzlevyistä oli – ainakin julkisuudella mitattuna – maaliskuun lopussa julkaistu minimalistis-meditatiivinen Promises, jolla pianisti ja säveltäjä Floating Points yhytti yhteen kahdeksankymppisen jazzsaksofonisti Pharoah Sandersin ja sinfoniaorkesterin. Samaan aikaan‚ alkuvuodesta 2021, Helsingissä viriteltiin samankaltaista orkestraalista kuviota, vaikka ilman sinfoniaorkesteria. Kosketinsoittaja Juha Mäki-Patolan ja saksofonisti-klarinetisti Tapani Rinteen yhdessä säveltämä ja soittama Open on silti yhtä vaikuttava pysähdyttävässä, tilaa käyttävässä ja täyttävässä kiireettömyydessään, joka itse asiassa kannustaa aktiiviseen kuunteluun. Niin käy, kun jokainen ääni on alleviivaamattomana oleellinen.

Plop & Juhani Aaltonen: Plop & Junnu. Fiasko Records. ★★★★

Tuore suomalainen elokuva väittää nimellään, että 70 on vain numero, vaikka oikeasti kyse on luvusta. Jazzissa tästä taiteilijaelämän väistämättömyydestä, ikääntymisestä, ei ole tapana tehdä numeroa – paitsi joskus hyvässä. Mielensä avoinna pitävä muusikko voi olla vanhempana vielä nuorempaa itseään vaikuttavampi, kuten saksofonisti ja huilisti Juhani Aaltonen, 86. Tuorein todiste on syyskuussa 2020 taltioitu Plop & Junnu, jolla hän kohtaa noin 40 vuotta nuorempien muusikkojen viisitoistavuotiaan Plop-trion, sen viidennellä levyllä. Ne tunteville uusista omista sävellyksistä koottu Plop & Junnu ei liene yllätyksellinen, mutta tarkkaan harkitussa vastavirtaisessa rempseydessään jälleen hiljaisen hykerryttävä – ja jazzin historiaa monella tapaa avaava.

Johanna Sulkunen Sonority: Terra. Tila. ★★★★

Tanskaan asettunut laulaja ja säveltäjä Johanna Elina Sulkunen taltioi edellisen Koan-albuminsa osittain Japanissa sommittelen äänestään elektroakustisia muotokuvia, jotka perustuivat enimmäkseen äänteisin. Hän suunnitteli Sonority-projektin seuraavaksi äänilähteeksi Islantia, mutta korona sekoitti pitkään pohjustetut matka-aikeet. Kävi silti hyvin, kuten kotikulmilla ja kuvitteellisissa maisemissa syntyneestä Terrasta voi päätellä. Ja voi olla, että odottamaton tilanne sai Sulkusen tarkastelemaan teemaansa maata uusista kulmista, makrotasosta mikrotasoon, kädet jopa maa-aineksessa. Verkkaisesti kehittyvän, seitsemään osaan jaetun äänimaisemallisen teoksen sointia rikastuttavat neljä jousisoittajaa, kolme saksofonisti-klarinetistia ja yksi rumpalikin.