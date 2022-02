Moskovassa olisi tarkoitus alkaa huhtikuussa ensimmäinen Akseli Gallen-Kallelan koko tuotantoa esittelevä näyttely.

Ateneumin taidemuseo kertoo, että se aikoo keskeyttää suomalaistaiteilija Akseli Gallen-Kallelan teosten lainaamisen Venäjälle.

Syynä ovat viime viikolla alkaneet Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Museon mukaan sotatoimet tekevät taideteosten lainan Moskovan Tretjakovin galleriaan ”mahdottomaksi”, kun taideteosten turvallisuutta ei voida taata.

Tretjakovin galleria on yksi Venäjän suurimmista ja merkittävimmistä museoista.

Ateneumin taidemuseo on valmistellut Moskovassa sijaitsevan Tretjakovin gallerian kanssa laajaa Gallen-Kallela-näyttelyä usean vuoden ajan. Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) retrospektiivisen näyttelyn oli tarkoitus olla ensimmäinen taiteilijan koko tuotannon esittely Venäjällä.

Gallen-Kallela-näyttelyn oli tarkoitus avautua Moskovassa 15. huhtikuuta ja olla esillä 14. elokuuta asti.

Ateneumin viestintäpäällikkö Johanna Eiramo pitää erittäin epätodennäköisenä, että koko näyttelyä järjestetään. ”Suomesta ei ole tulossa lainaan yhtään Gallen-Kallelan teosta. Näyttelyn järjestäminen olisi hyvin vaikeaa”, hän sanoo.

Näyttelyn oli suunniteltu kattavan Gallen-Kallelan uran koko kaari naturalismista symbolismiin, ikonisista maisemamaalauksista suuriin Kalevala-aiheisiin ja siirtymiseen syntetistiseen maalaustapaan.

Näyttelyyn oli tarkoitus lähettää muun muassa Kansallisgallerian taidemuseon kokoelmiin kuuluvat teokset Aino-taru, triptyykki (1891), Kullervon kirous (1899), Lemminkäisen äiti (1897) sekä Poika ja varis (1884).

Lisäksi näyttelyssä olisi tarkoitus olla esillä taiteilijan keskeisiä teoksia muista merkittävistä suomalaisista kokoelmista sekä yksityisiltä henkilöiltä. Yhteensä esillä olisi ollut noin 120 teosta.

Akseli Gallen-Kallelan kansallisromanttinen öljyvärimaalaus Aino-taru vuodelta 1891 ei lähdekään venäläisten ihasteltavaksi.

Ateneumin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa, jonka yksi tehtävistä on tuoda kokoelmiensa teoksia, erityisesti suomalaista taidetta, uusien yleisöjen nähtäville. Viimeisen vuosikymmenen aikana kansainväliseen yhteistyöhön on panostettu voimakkaasti.

Yksi Kansallisgallerian ensisijaisista tehtävistä on kuitenkin myös pitää huolta kansallisesta taidekokoelmasta.

”Sotatoimien alettua emme voi luottaa siihen, että teosten turvallisuus olisi taattu. Virallinen keskustelu, joka muuttuu rauhan sanoista sodan teoiksi, tekee teosten lainaamisen mahdottomaksi”, kertoo Ateneumin museonjohtaja Marja Sakari tiedotteessa.

”Yhteistyömme Tretjakovin gallerian kanssa on jatkunut pitkään. Niin kulttuuri kuin talouskin kärsivät alkaneen sodan vuoksi, puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä. Olemme järkyttyneitä sodasta Ukrainassa. Toivomme välitöntä dialogin ja rauhan paluuta.”