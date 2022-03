Suoratoistojätti Netflixiä oli vaadittu lisäämään tästä päivästä lähtien palveluunsa useita venäläiskanavia, joista ainakin yhdellä on läheiset yhteydet maan hallintoon.

Netflix ei aio julkaista suoratoistopalvelussaan Venäjän hallinnon propagandaa ja asettuu näin poikkiteloin venäläisviranomaisten julkaisumääräyksiä vasten, asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN, uutistoimisto AFP ja viihdeuutissivusto Vulture.

Yhdysvaltalainen suoratoistojätti on ollut velvoitettu Venäjällä julkaisemaan palvelussaan 20 venäläiskanavan tarjontaa. Kanavien joukossa on muun muassa Channel One, jolla on Politicon mukaan läheiset yhteydet Venäjän hallintoon.

”Nykyisen tilanteen huomioiden, meillä ei ole suunnitelmia lisätä näitä kanavia palveluumme”, Netflix kertoi maanantaina medioiden mukaan.

Jos Netflix olisi noudattanut sopimusta, olisi sen pitänyt lisätä venäläiskanavat palveluunsa Venäjällä tästä päivästä lähtien.

Vulturen mukaan Netflix lisättiin mediaa valvovan Venäjän viranomaisen Roskomnadzorin valvonnan alle joulukuussa, mikä taas johti siihen, että palvelua vaadittiin lisäämään venäläiskanavat tarjontaansa.

Venäjä vaatii, että yli sadantuhannen tilaajan media-alustoilla julkaistaan vapaasti näytettäviä venäläisiä uutis- ja viihdekanavia.

Netflixin toiminta Venäjällä on varsin tuoretta. Vulturen mukaan suoratoistopalvelu aloitti Venäjällä paikallisen palvelun alle vuosi sitten. Täten on myös epäselvää, miten päätös määräyksen vastustamisesta vaikuttaa yhtiön toimintaan Venäjällä.

CNN:n mukaan Netflixin toiminta venäjällä jatkuu kuitenkin toistaiseksi. Uutiskanavan mukaan yhtiö ei kertonut, miten se aikoo välttää määräyksen, jos sen toimeenpanoa valvotaan jotenkin.

Arvioiden mukaan Venäjällä on alle miljoona Netflix-tilaajaa.

Disney ilmoitti maanantaina keskeyttävänsä elokuviensa julkaisun Venäjän elokuvateattereissa, kertovat muun muassa AFP ja CNN.

”Ukrainaan kohdistuneen provosoimattoman hyökkäyksen ja traagisen humanitaarisen kriisin valossa, keskeytämme elokuvien teatterijulkaisut Venäjällä”, Disney sanoi tiedotteessa.

Disney alleviivasi päätöksen koskevan myös Pixarin tulevaa Turning Red -elokuvaa, joka julkaistaan Suomessa nimellä Punainen. CNN:n mukaan Disneyn oli määrä julkaista Venäjällä lähikuukausina myös muun muassa Marvel-elokuva Doctor Strange in the Multiverse of Madness sekä Pixarin Lightyear, joka kartoittaa Toy Story -elokuvista tutun Buzz Lightyear -hahmon henkilöhistoriaa.

Yhtiön mukaan päätökset tulevasta yritystoiminnasta tehdään kehittyvän tilanteen perusteella. Disney kertoo tekevänsä parhaillaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa tarjotakseen hätäapua ja muuta humanitaarista apua Ukrainasta pakeneville.

Odotettu uusi Batman-elokuva jää nyt näkemättä Venäjän elokuvateattereissa. Elokuvan tähdet Robert Pattinson ja Zoe Kravitz poseerasivat kameroille elokuvan ensi-illassa Lontoossa 23. helmikuuta.

Venäjä ei ole CNN:n mukaan elokuvia ajatellen merkittävä markkina-alue, toisin kuin vaikkapa Kiina tai Yhdysvallat. Disneyn päätös voi silti osoittautua merkittäväksi ja voi saada muut elokuvastudiot seuraamaan yhtiön esimerkkiä.

Brittilehti Guardianin mukaan Sony Pictures ja Warner Bros ovat ilmoittaneet Disneyn tavoin laittavansa teatterijulkaisunsa tauolle Venäjällä.

Pari tuntia Disneyn ilmoituksen jälkeen Warner Bros kertoi, ettei studion tulevaa Batman-elokuvaa ainakaan nähtäisi tässä kohtaa Venäjällä, vaikka esitysten oli ollut määrä alkaa perjantaina. Yhtiö kertoi seuraavansa tilanteen kehittymistä.

”Toivomme pikaista ja rauhanomaista ratkaisua tälle tragedialle”, Warner Bros kertoi tiedotteessa Guardianin mukaan.

Yhtiöt seuraavat monien muiden suuryhtiöiden viitoittamalla tiellä vastatessaan Venäjän sotaisuuksiin. Useat monikansalliset yhtiöt ovat ilmoittaneet viime päivinä ottavansa etäisyyttä Venäjään.

Facebook, Twitter ja Microsoft ovat esimerkiksi ryhtyneet toimiin rajoittaakseen Venäjän hallintoon yhdistettyjen uutislähteiden tietojen leviämistä.

Öljy-yhtiöt BP ja Shell puolestaan ilmoittivat luopuvansa venäläisten öljy-yhtiöiden kanssa tehtyihin yhteistyöprojekteihin liittyvistä osakkeistaan.