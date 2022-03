Tekeekö yläluokkainen brittienglanti tv-sarjasta paremman, miettii toimittaja Sanna Kangasniemi.

Nousi pintaan pöhkö muisto lapsuudesta. Ala-asteen piha, painava kysymys: brittienglanti vai amerikanenglanti? Amerikanenglannilla oli kannatusta, itse liputin brittienglannin puolesta.

Miksi?

Kysymys aktivoitui, kun aloin katsella kahta epookkisarjaa rinnakkain. Toinen, Ylen esittämä Rakkauden lumo -minisarja (The Pursuit of Love), sijoittuu 1920–1940-lukujen Englantiin ja toinen, HBO Maxilla katsottavissa oleva Gilded Age, puolestaan 1800-luvun lopun New Yorkiin.

Ensimmäisen jakson perusteella BBC:n tuottama, Nancy Mitfordin romaaniin perustuva Rakkauden lumo on hurmaava. Downton Abbey -tyypin Julian Fellowesin Gilded Age puolestaan maistuu avausjaksossaan halvahkolta pahvilta.

Se, että Rakkauden lumo on ensirepliikistään lähtien syvällä yläluokan englannissa, johon verrattuna Gilded Agen amerikanenglanti tuntuu ah niin ohuelta, ei tietenkään ole syy sen paremmuuteen silmissäni.

Mutta sehän taitaa vaikuttaa? Ja kas näin palasin lapsuuden koulunpihalle.

Kielikysymykseen vei myös Rakkauden lumon täräyttävin hahmo, toisen päähenkilön Lindan isä Matthew, jota näyttelee Dominic West. West tunnetaan parhaiten roolistaan Jimmy McNultyna Yhdysvaltain Baltimoreen sijoittuvassa The Wiressä sekä niin ikään amerikkalaisen The Affair -sarjan kirjailija Noah Sollowaynä.

En ollut vaivannut päätäni Westin kansallisuudella, amerikkalainen mikä amerikkalainen. Onpa omaksunut hienosti brittiaksentin, mietin Westin karjuessa Lindalle ja tämän serkulle Fannylle.

Vaan aina oppii uutta. Dominic West on syntynyt vuonna 1969 Sheffieldissä Englannissa. Sen sijaan, että olisi omaksunut brittiaksentin Matthew’n rooliin, hän onkin tehnyt hienoja roolitöitä amerikkalaisella aksentilla!

Mikä etenkin yläluokkalaisessa brittiaksentissa vetoaa? Miksi se tuntuu hienostuneemmalta, syvemmältä, vastustamattomalta? Sen saavat kertoa kielitieteilijät tai psykologit, itse en osaa.

Mutta sen tiedän sanoa, että kiinnitän jatkossa vielä enemmän huomiota eri englanteihin. Korvani ei ole järin tarkka, haluan harjaannuttaa sitä.

Aihe on myös loputtoman kiinnostava, ja kovin kovin viihdyttävä. Dominic Westille ei The Wiressa riittänyt se, että hän teki paljon töitä kuulostaakseen amerikkalaiselta. Yhdessä jaksossa hänen piti myös näytellä McNultyn tekemä kehno brittiaksentti.

”Crikey”, McNulty aloittaa.

Kollegaa naurattaa. ”Work on it, son”, hän sanoo.