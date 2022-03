Rumpusoolo oli kuin vapaudenjulistus: Ketään ei voi alistaa toisen tahtiin, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Se rumpusoolo taisi olla rauhallisen konsertin suurin yllätys. Olavi Louhivuori räjäytti rumpuintronsa käyntiin kuin ilotulituksen. Se sykki, se vaihtoi tahtia, se kiihtyi ja pysähtyi yllättäen. Se lähti uudelleen liikkeelle käsittämättömän monikerroksisena rytmikudoksena. Se oli vapaudenjulistus tai huuto: Näin soitan minä! Ei minua, eikä ketään voi alistaa toisen sanelemaan tahtiin!

Sitten Louhivuori katsoi ilkikurisesti Tapani Toivasta, joka näpäytti bassollaan liikkeelle keikan viimeisen kappaleen This on This. Joona Toivasen trion Both Only -levyn julkistuskeikka alkoi lähestyä loppuaan ravintola Laulumiehissä perjantaina.

Joona Toivanen, Olavi Louhivuori ja Tapani Toivanen ovat soittaneet triona kouluikäisestä saakka.

Keikka oli tervetullut katkos Ukrainan uutisten selaamiseen. Oli ilo mennä pitkästä aikaa Laulumiesten ravintolaan, Helsinki Jazz ry:n järjestämien Jazzanti-keikkojen akustisen musiikin tyyssijaan, keskelle funkkispaneeleita ja arvokkaiden kuoromiesten muotokuvia.

Both Only on Joona Toivasen trion seitsemäs pitkäsoitto ja sen tyyli on tuttua: vaivattomasti etenevää, soinniltaan hienostunutta pianojazzia, jonka jännite syntyy pienistä liikkeistä, sävyn vaihdoksista ja vivahteista.

Tällä kertaa soundissa oli kuitenkin jotakin uutta.

Joona Toivanen Trio julkaisi levynsä Helsingin Laulumiehet-ravintolassa.

Esiintymislavalla oli äänentoistolaitteita, joita maalausten kuoromiehet näyttivät katsovan paheksuvasti. Musiikin elektronisia kaikuja sääteli äänivelho Joonas Saikkonen miksauspöydän ääressä ääressä.

”Tätä levyä tehdessämme halusimme kokeilla uudenlaista lähestymistapaa”, Toivanen kertoo puhelimessa ennen keikkaa.

Aiemmin trio oli tehnyt levynsä perinteisellä metodilla: Trion jäsenet olivat säveltäneet kappaleita, joita oli sitten sovitettu ja treenattu yhdessä. Studiossa kappaleet on tallennettu ja otoksista parhaat ovat päätyneet levylle.

Metodi on tuottanut hyviä tuloksia. Vuonna 2000 trio voitti Young Nordic Jazz Comets -kilpailun. Vuonna 2014 ilmestynyt November ja Toivasen soololevy Lone Room ovat olleet myös Emma-ehdokkaina. Vuonna 2018 triolle napsahti Teosto-palkinto albumista XX.

Trion yhteinen ymmärrys musiikista juontaakin juurensa jo lapsuudesta. Joona Toivanen ja Olavi Louhivuori olivat samalla luokalla Jyväskylässä ala-asteelta lukioon asti. Musiikkiluokalla he perustivat yhtyeen, jonka musiikki oli niin erikoista, että basistiksi ei saatu ketään muuta kuin Joonan pikkuveli Tapani.

Tapani jäi. Trio pysyi koossa, vaikka Olavi Louhivuori lähti opiskelemaan Helsingin Sibelius-Akatemiaan ja Joona Toivanen Göteborgin musiikkikorkeakouluun. Tapani Toivanen päätyi puolestaan Kööpenhaminaan tekemään töitä insinöörinä, muusikkona ja visuaalitaiteilijana. Trion jäsenet asuvat edelleen kolmessa eri maassa.

Mutta sitten tuli aika kokeilla jotakin muuta.

Yhtään kappaletta ei ollut sävellettynä, kun Joona Toivanen pisti Teosto-palkintorahansa likoon ja vuokrasi Göteborgista hulppean ullakkostudion Fazioli-flyygeleineen ja sata vuotta vanhoine pystypianoineen. Sinne Joona kutsui Olavin ja Tapanin muutamaksi vuorokaudeksi asumaan.

”Treenit olivat sellaisia, että improvisoimme yhdessä ja kokeilimme erilaisia soundeja ilman sen kummempaa suunnitelmaa. Studiossa ideoita sitten jalostettiin ja kiteytettiin yhdessä”, Joona Toivanen kertoo.

Valtavasta määrästä tallennettua materiaalia koostettiin pitkäsoittolevy Both Only.

Eikä siinä vielä kaikki. Kylkeen tehtiin kevään aikana julkaistava musiikkivideo.

Joona Toivasen harrastuksena on ottaa mustavalkoisia valokuvia itse tehdyllä Camera obscuralla eli neulanreikäobjektiivilla. Sadoista mustavalkoisista valokuvista Tapani Toivanen teki videon käyttäen apunaan keinoälyä.

Joona Toivanen halusi käyttää valokuvia myös levyn kansissa. Musiikista ja levyistä löytyi yhteinen näkemys We Jazzin Matti Niveksen kanssa, joka on myös suunnitellut Both Only -levyn kannet.

Entä miten Both Onlyn musiikki toimi elävässä keikkatilanteessa?

Hyvin. Konsertti eteni kappale kappaleelta aivan normaaliin tapaan. Uuden materiaalin joukossa kuultiin myös vanhempia biisejä, kuten uskomattoman kaunis tulkinta minimalismin ikonin Terry Rileyn kappaleesta.

Trion pitkä yhteinen historia kuului musiikillisen ajattelun linjakkuutena. Soundissa oli pystypianon kapakkavirettä, jousibasson mörinää, perkussioiden kilahteluja ja preparoitujen flyygelin kielten särähtelyä. Toisinaan soitto hölkkäsi eteenpäin hilpeänä ja määrätietoisena kuin susi Kehä ykkösellä, toisinaan se muodosti kuulijoiden ylle melankolisen, meditatiivisen kuplan.

Tilan, jossa vallitsi rauha.

