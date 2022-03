Teatterinjohtaja Anna Veijalaisen mukaan Jakkupuku-teoksen työryhmä oli kriisiytynyt niin pahasti, ettei esitystä kannattanut enää toteuttaa. Ohjaaja Janne Saarakkalan mukaan ongelmat ovat vallankäytön saralla. Nyt tilannetta selvittää ulkopuolinen taho.

Helsinkiläinen Koko-teatteri on perunut vain päivää ennen ensi-iltaa Janne Saarakkalan ohjaaman tanssiteatteriteoksen Jakkupuku.

Esitys kertoi virkamiesmäisyydestä ja sen vaikutuksista. Tarkoitus oli näyttää ihmiset, jotka toimistounivormujen sisältä löytyvät.

Ensi-iltapäivänä 18. helmikuuta näytelmän ohjaaja Saarakkala julkaisi mustan kuvan Instagramissa ja kertoi kaikkien esitysten peruuntuneen teatterinjohtajan päätöksellä. Toisessa julkaisun kuvassa näkyi tyhjä näyttämö.

”Tuijottelen seinää, tunnustellen tunteita. Surua, vihaa, kaipausta. En ole koskaan kokenut aivan vastaavanlaista”, hän kirjoitti.

Mistä on kyse? Miksi esitys peruttiin? Jakkupuvun oli tarkoitus olla kevään päätuotanto Koko-teatterin 25-vuotisjuhlavuonna.

Puolitoista viikkoa myöhemmin Saarakkalan tuntemukset ovat edelleen epätodelliset.

Ohjaaja Janne Saarakkala ei olisi ikinä uskonut, että tilanne teatterissa voi mennä niin pitkälle, että koko esityskausi perutaan.

”Taustalla on niin sanottu taiteellinen ristiriita, joka kärjistyi yhteen lavalla olevaan lavastuselementtiin. Mielestäni tämä on kuitenkin peitetarina, sillä tällaisissa tilanteissa aina on kyse vallasta, siitä, kuka saa näyttää kaapinpaikan”, Saarakkala kertoo HS:lle puhelimitse.

Hän haluaa puhua tapauksesta, koska ajattelee, että jonkun on sitä kommentoitava ja kerrottava, miksi esitys peruttiin. Hän myös uskoo, että samanlainen tilanteen kärjistyminen on mahdollista missä tahansa työyhteisössä, millä tahansa alalla.

Freelancerina työskentelevä ohjaaja kertoo, että harjoitukset sujuivat kiireellisestä aikataulusta huolimatta hyvin, kunnes tunnelma työryhmän sisällä alkoi kuumeta lavastukseen liittyvien seikkojen takia.

Jakkupuvun työryhmään kuuluivat ohjaajan lisäksi esiintyjät Miina Turunen ja Anna Veijalainen, joka on myös Koko-teatterin johtaja, muusikot Timo Hirvonen ja Jussi Lehtonen, lavastuksesta ja valosta vastaava Mikko Hynninen sekä puvustaja Paula Koivunen. Veijalainen vastasi myös teoksen koreografiasta.

Teatterilla pidettiin useita palavereja, joissa kärjistynyttä tilannetta yritettiin käydä läpi ja sovittiin, että kaikki toimivat kunnioittavasti toisiaan kohtaan. Saarakkalan yllätykseksi kaikki eivät kuitenkaan päässeet tilanteesta yli.

Viimeinen niitti oli lavalle tuotu toimistosermi. Kaikki työryhmän jäsenet eivät suostuneet esiintymään, mikäli se pysyi lavalla.

”Työtapani on, että kaikki saavat sanoa mielipiteensä. Ohjaajana sanon kuitenkin viimeisen sanan ja päätin, että sermi jää. Se täydensi näyttämökuvan”, Saarakkala kertoo.

Saarakkala kertoo kokeneensa päätöksensä jälkeen painostusta, jopa uhkailua.

Kun työryhmään kuulunut henkilö kertoi lähtevänsä esityksestä, teatterinjohtaja Veijalainen ilmoitti peruvansa koko tuotannon.

”En ikinä olisi uskonut, että tilanne menee näin pitkälle. Minun puoleltani kyse oli kuitenkin periaatteesta: ei pidä taipua painostuksen edessä”, Saarakkala sanoo.

”Olen ollut vaikeissa tilanteissa aiemminkin, mutta tämä on aivan järjetön tilanne. Kevään päätuotanto perutaan yhden sermin takia.”

Ilman ensi-iltaa teos ei toteudu, Saarakkala kuvailee. Häntä huolettaa kuitenkin myös suuremmat kysymykset viime hetken perumisen taustalla.

”Onko moraalisesti oikein toimia näin sen jälkeen, kun kaikki olemme satsanneet teokseen niin paljon? Toteutuuko tässä teatterin toiminnan tarkoitus tuottaa esityksiä julkisella tuella? Esitys oli hyvä ja valmis yleisön eteen. Millaisen signaalin esitysten peruminen antaa teatterikentälle, yleisölle?”

Jakkupuku-teoksen oli tarkoitus kuvata virkamiesmäisyyttä ja näyttää ihmiset toimistounivormujen sisällä.

Saarakkala on vienyt asian selvitettäväksi Koko-teatterin hallitukselle ja tilanteeseen on hankittu ulkopuolinen selvittäjä, mistä hän on iloinen.

Helsingin Sanomat tavoitti Koko-teatterin johtajan Anna Veijalaisen, joka vahvisti peruneensa Jakkupuvun esityskauden.

”Joskus voi käydä niin, että työryhmän näkemykset menevät ristiin ja asiat eivät vain aukea oikein päin. Olemme ottaneet tapahtumat selvittelyyn työnohjauksessa ammattilaisen kanssa”, Veijalainen kertoo.

Hän sanoo, ettei teatterinjohtaja koskaan tee tällaista päätöstä kevyin perustein, sillä esitykseen on satsattu paljon. Hän on ollut vastaavassa tilanteessa muutaman kerran aiemminkin.

”Mieluummin kuitenkin niin kuin että tilanne näkyisi lavalla. Kriisi vaikuttaa myös esitykseen eikä siitä enää saada niin hyvää kuin olisi ilman kriisiä voitu saada.”

Koska teatterinjohtaja Veijalainen oli itse Jakkupuku-esityksessä mukana taiteilijana, hän ei halua avata tilannetta enempää.

”Olin keskellä myrskynsilmää ja tuntuisi epäreilulta toisia kohtaan sanoa tilanteesta enempää. Teatterinjohtajana kannan vastuun päätöksestä.”

Peruttujen esitysten kohdalla on herännyt myös kysymys koronatukien väärinkäytöstä. Veijalaisen mukaan ne eivät kuitenkaan liity yksittäiseen esitykseen.

”Koronatuet ovat yleisiä kustannustukia kattamaan esitystoiminnan suluista ja rajoituksista aiheutuneita kuluja, eivätkä koske erikseen yksittäisiä tuotantoja”, hän sanoo.