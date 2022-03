Only Murders in the Building -sarjassa sujuva käsikirjoitus yhdistää vanhanajan rikosnuuskintaa nykyajan rikospodcasteihin

Mysteerikomediasarja valikoitui ”vuoden 2021 parhaaksi” ammattilaiskritiikkeihin nojaavassa The Rotten Tomatoes -palvelussa.

Selena Gomezin, Martin Shortin ja Steve Martinin keskinäinen kemia on merkittävä osa mysteerikomediasarjan Only Murders in the Building vetovoimaa.

Kymmenosainen mysteerikomedia Only Murders in the Building nousi vuodenvaihteessa ykköseksi The Washington Postin listauksessa vuoden 2021 ”laatusarjoista, jotka saatoit sivuuttaa”.

Inspiraationa korkealle sijoitukselle taisi olla The Rotten Tomatoes -sivusto, jossa sarja valikoitui vuoden parhaaksi, kun kaikki palvelun huomioimat sata ammattilaiskritiikkiä olivat myönteisiä.

Omakohtaisena sivuuttamisen syynä voin mainita nämä: veteraanikoomikko Steve Martin on tehnyt onnistuneen elokuvan viimeksi yli kaksi vuosikymmentä sitten, ja hänen aisaparinaan sarjassa nähtävä Martin Short on ollut paljon useammin rasittava kuin huvittava.

Yhdessä nuoremman polven tähden Selena Gomezin kanssa veteraanien kemia kuitenkin toimii niin hyvin, että keskinäinen ystävyyden tuntu nousee yhdeksi sarjan selkeistä vetovoimatekijöistä.

Martin, joka onnistuu myös toisena pääkäsikirjoittajana, näyttelee television etsiväsarjan entistä tähteä Charles-Haden Savagea. Melankolinen miekkonen viettää hiljaiseloa newyorkilaisessa kerrostalossa rikospodcasteja kuunnellen.

Sama harrastus ja sama katuosoite on myös tätinsä asuntoa remontoivalla Mabelilla (Gomez) ja työttömällä teatteriohjaajalla Oliverilla (Short). Intoilija Oliveriin puhalletaan mukavasti inhimillisyyttä, kun paljastuu, että elääkseen hän joutuu pyytämään rahaa pojaltaan.

Asuintalossa kuolee mies. Poliisin mielestä ampumahaava on itse aiheutettu, mutta kolmikko alkaa tutkia tapausta murhana ja päätyy virittelemään selvitystyöstään podcastia.

Sarjan ilmapiirin aistimisessa ja vitsien ymmärtämisessä auttaa, jos on kuunnellut Serial-rikospodcastia (2014–). Ääniraidan pianonpimpahdukset matkivat Serialin tunnusmusiikkia, ja Tina Feyn näyttelemä Cinda Cannig on hupimukaelma tuon maineikkaan podcastin äidistä Sarah Koenigista.

Erikseen on syytä kehua OMITB:n avausosan yksinkertaisen tehokasta loppukoukkua, vaikka kaikki sen jatkonykäisyt eivät lopulta vakuutakaan. Päällimmäisenä sarjasta jää mieleen amatöörietsivätyön leppoisan vanhanaikainen tunnelma.

Tekeillä on toinen tuotantokausi.

Only Murders in the Building, Disney+. (K16)