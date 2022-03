Funny Things Before Panic on intiimi minimusikaali, joka käsittelee väkivaltaa ja siitä toipumista

Gabriel Pedrosa, Heidi Finnberg, Liina Magnea ja Reetta Nummi esityksessä Funny Things Before Panic.

Funny Things Before Panic Zodiakin studiossa 5.3. Zodiakin, Liina Magnean ja Tanznacht Berlinin yhteistuotanto. Koreografi, säveltäjä, muusikko, esiintyjä: Liina Magnea Säveltäjä, muusikko, esiintyjä: Reetta Nummi (SITOI) Esiintyjä, muusikko: Heidi Finnberg Esiintyjä: Gabriel Pedrosa. Valosuunnittelu: Titus Torniainen.

Zodiakin Studion katosta roikkuu lukematon määrä valonheittimiä. Näyttämön takaosassa on painimatto. Pian hämärällä näyttämöllä valokeiloihin asettuu kolme esiintyjää: kaksi tanssija-laulajaa ja muusikko kitaransa kanssa. Funny Things Before I Panic -esityksen edetessä joukkoon liittyy eturivistä vielä neljäs laulaja-esiintyjä.

Pieni ja intiimi joukko tarttuu punk-asenteella hirvittäviin asioihin. Se tarinoi, runoilee, tanssii ja puhkeaa esittämään lauluja erilaisina kokoonpanoina väkivallan kokemuksista. Tunnelma on hämyinen ja mystinen. Esiintyjien tavassa esiintyä on kabareemaista hehkua ja dramatiikkaa.

Funny Things Before Panic on neljän esiintyjä-muusikon intiimi minimusikaali, joka käsittelee väkivaltaa ja siitä toipumista muun muassa jujutsun liikeratojen, erilaisten traumaperäisten pakkoliikkeiden ja somaattisten harjoitusten kautta.

Zodiak on antanut viime aikoina hienosti tilaa teoksille, joissa on ollut yllättävää tarinallisuutta sekä esityksille, jotka on ollut miltei helpompi luokitella konserteiksi kuin tanssiteoksiksi.

Funny Things Before Panic on ehkä tarinallisimpia teoksia, joita Zodiakin näyttämöllä on nähty, sillä se perustuu esiintyjä Liina Magnean lähipiirissä tapahtuneisiin puukotuksiin.

Jengiläinen puukotti Liinan äitiä 80-luvulla niin pahasti, että hän miltei kuoli. Liinan ystävän Helgan puukotti kuoliaaksi hänen 16-vuotias poikansa ja Liinalle tuntematon teinipoika löydettiin puukotettuna Liinan kotiovelta. Liina on myös itse fantasioinut teini-ikäisenä siitä, että puukottaa isänsä naisystävän.

Lavalla ei esitetä realistista puukotusta, mikä on itse asiassa hyvin johdonmukaisesti antiikin tragedian mukainen ratkaisu. Niissäkään väkivaltaa ei koskaan näytetä vaikka sitä käsitellään.

Kuten usein, niin nytkin taide tuntuu auttavan erityisen hyvin käsittelemään niitä pelon ja turhautumisen tunteita, joita liittyy väkivaltaan, jota emme voi hallita ja joka riehuu ympärillämme.

Funny Things Before Panic ei toden totta esittele poliittisesti korrekteja tunteita vaan ennen muuta toivottaa tervetulleeksi mitä tahansa tunteita, joita ihmisestä nousee väkivallan läheisyydessä.

Esitys ei kuitenkaan ole irrationaalista sohimista sinne tänne vaan kiteyttäessään väkivaltatarinoiden esiin tuomia tunteita se auttaa omalla tavallaan ymmärtämään niitä myös paremmin.

Kyse ei ole logiikan tai oikeudenmukaisuuden löytämisestä vaan tunteiden ymmärtämisestä. Se saattaakin olla tärkeämpää kuin kaiken selittäminen.

Sen sijaan esitys ammentaa 20-luvun Berliinin kabareekulttuurista. Kabareen kyky käsitellä toivottomia ja traagisia asioita niille epäkorrektisti ja miltei makaaberisti ilkkuen on esityksessä koko ajan läsnä.

Esitys muistuttaa jonkin verran Dennis Cooperin väkivaltaa käsittelemää näytelmää Jerk, josta Gisèle Vienne ohjasi Suomessakin vierailleen suositun tulkinnan kymmenisen vuotta sitten. Sama teema on läsnä myös parhaillaan Helsingissä Q-teatterissa nähtävässä Eriopikessa.

Esiintyjien olemuksessa on myös vahvaa kabaree-esiintyjien karismaa. Kabareetaiteilijathan eivät esiinny roolihahmoina vaan kommentoivat maailmaa suoraan.

Kabareen idean kuuluu ennen muuta selviytymisstrategioiden luominen siten, että esiintyjä on narri, jonka on mahdollista nousta minkä tahansa tilanteen yläpuolelle ja ilkkua kohtalolle tietäen, että mitään lopullista hyvää ratkaisua ei ole olemassa vaan elämä on koko ajan prosessissa.

Funny Things Before Panic onkin järisyttävä amoraalisuudessaan. Se antaa tervehdyttävää voimaa, mitä korrektiudella ei voida taiteessa saavuttaa.