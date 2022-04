Sydämet hakkaavat, muljahtelevat ja jättävät lyöntejä väliin vanhan huvilan illassa.

Jenni Multisilta (s. 1992) on suhteellisen uusi nimi suomalaisessa jännitys­kirjallisuudessa. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kaksi kiitettyä psykologista trilleriä. Kuinka tähdet kuolevat on Multisillan kolmas teos ja edelleen psykologinen trilleri.

Kahdessa aikatasossa kulkeva tarina seuraa 15-vuotiaita musiikki­luokkalaisia vuonna 2004 ja samaa porukkaa luokka­kokouksessa 15 vuotta myöhemmin.

Keskiössä ovat ystävät ja keskinäiset kilpakumppanit Jessika ja Maija. Molemmat halajavat laulutähdeksi, ja yrittävät siksi miellyttää musiikinopettajaansa, jolla on yhteyksiä musiikkialalle. Kolmikymppisinä entiset ystävykset tapaavat luokkakokouksen merkeissä.

Multisillan kirja tuntuu suunnatun tietylle kohderyhmälle, kolmikymppisille ja sitä nuoremmille naisille, sillä niin vahvasti se pohjautuu heidän kokemuspiiriinsä ja tunnemaailmaansa.

Maija lähtee luokkakokoukseen, mutta pelkää koko ajan, että hänen vuosia piilottelemansa kauhea salaisuus paljastuisi. Kirjan koko luokkakokous­osuus sijoittuu vanhaan huvilaan, jossa Maija säikkyy todellisia ja kuvittelemiaan pelkoja. Maija on tämän osuuden kertoja; 15 vuoden takaisista kouluvuosista kertoo Jessika.

Multisilta yrittää pitää lukijan kiinnostuksen yllä rakentelemalla Maijan mielessä yhä uusia, enimmäkseen tyhjiin valuvia jännitysmomentteja. Kun niitä tulee jatkuvasti, eikä tarina silti tunnu etenevän, koko kuvio alkaa pyöriä hieman paikallaan.

Loppua kohti tarina rupeaa elämään paremmin, mutta muuttuu myös melko sekavaksi ennen kuin Multisilta loksauttaa palaset yhteen. Onko Maija sittenkään Maija ja Jessika Jessika?

Väärät ja todelliset henkilöllisyydet pannaan pyörimään siihen tahtiin, että epäuskottavuus ja naurettavuus eivät aina ole kaukana.

Multisilta rakentaa kerronnaltaan turhankin monimutkaista trillerikuviota ja samalla tarkastelee nuorten naistensa unelmien ja todellisuuden haurasta kytköstä, jonka säikeissä kilpailu ja mustasukkaisuus saattavat johtaa peruuttamattomiin tekoihin.

Kuinka tähdet kuolevat on kunnianhimoinen teos, ehkä jopa niin, että siihen on tullut vähän pinnisteltyä yrittämisen makua. Trillerin kieli on toisinaan kliseistä: en ole aikoihin lukenut kirjaa, jossa sydämet hakkaisivat, muljahtelisivat ja jättäisivät lyöntejä väliin yhtä paljon kuin tässä.