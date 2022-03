Tänään torstaina aiheena on Marja Kurikan viime viikolla kantaesitetty yhteiskunnallinen dokumentti Modernit puukkojunkkarit.

Vietin nuoruuteni Helsingin Maunulassa. Silloin puheet menneiden vuosikymmenien keskenään tapelleista kaupunginosajengeistä kuulostivat lähes käsittämättömiltä. Mutta nyt ne ovat taas todellisuutta, ja nuoret kantavat puukkoja mukanaan kaupungin yössä.

Marja Kurikan viime viikolla kantaesitetty raflaava yhteiskunnallinen radiodokumentti Modernit puukkojunkkarit matkaa Helsingin kaduilta vankilan muurien sisälle. Se muistuttaa, että nuorisoa ei voi auttaa, jos nuorten maailmaa ei tunne.

Samassa hengissä jatkaa tämänpäiväinen Dokumentin jälki -keskustelu, jonka viesti on selvä: ”Ei ole ongelmanuoria vaan nuoria, joilla on ongelmia.”

Dokumentin jälki on uusi kuukausittainen ohjelma, joka tarjoaa foorumin radiodokumentarismin herättämälle keskustelulle. Monia ulkomaalaisiakin mediataloja formaattina kiinnostanut Docventures on osoittanut, että dokumentti laajenee, jos siihen yhdistetään analyyttistä puhetta. Radiossa tällaista on aiemmin kuultu vain satunnaisessa Dokkari-illassa.

Mutta onkohan kerran kuukaudessa tehtävä lähetys vähän liioittelua? Lähetysaika on kuitenkin pois itse dokumentarismilta.

Dokumentin jälki, Radio 1 klo 22.05 ja Areena. Modernit puukkojunkkarit, Areena.