Kuvataidekriitikko Timo Valjakka vinkkaa, mihin gallerioihin ja museoihin kannattaa viikonloppuna suunnata.

Daniel Burenin valtavaa teoskokonaisuutta ei voi katsoa ulkopuolelta. Se imee sisäänsä ja eksyttää värien, muotojen ja materiaalien labyrinttiin, alati vaihtuvien aistimusten ja näkökulmien peilisaliin.

Daniel Buren: Going for a Walk in a Zigzag 17.7. saakka Espoon modernin taiteen museossa Emmassa, emmamuseum.fi.

Jasmin Anoschkin: Cocktail Cherry, 2021, lasi.

Lasi hehkuu valoa

Hellyttävistä eläinhahmoistaan tuttu Jasmin Anoschkin tarjoaa värejä orastavaan kevääseen. Tutut keramiikkaolennot ovat saaneet rinnalleen lasiveistoksia, jotka näyttävät hehkuvan sisäistä valoa.

Jasmin Anoschkin: Puistotarkastajan pelimerkit ja harvapuheinen kenkäkauppias 27.3. saakka Galleria Halmetojassa, galleryhalmetoja.com.

Kari Vehosalo: Wanderers, 2021–22, öljy.

Vuoret ovat jylhiä

Vuoret ovat jylhiä ja laaksot syviä Kari Vehosalon saksalaisesta vaellusromantiikasta ammentavissa maalauksissa. Teoksiin sisältyy kuitenkin säröjä ja häiriöitä, jotka pudottavat haaveilijat alas maan pinnalle.

Kari Vehosalo: Unknown Pleasures 27.3. saakka Galerie Anhavassa, anhava.com.

Harri Kalha: (T)Hurmio, 2020, kollaasi.

Kulttuuri kohtaa luonnon

Etevänä taidehistorioitsijana tunnettu Harri Kalha yllättää sarjalla vanhoista tietokirjoista saksittuja surrealistisia kollaaseja, joissa kulttuuri ja luonto kohtaavat enemmän tai vähemmän harmonisesti.

Harri Kalha: Un/Nature – Toinen luontoni 27.3. saakka Galleria Duetossa, galleriaduetto.fi.