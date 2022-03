”Kun pystyy laulamaan ja pysyy hevosen selässä, kaikki on hyvin”, Kari Vepsä sanoo – Iskelmälaulaja on toiselta ammatiltaan ongelmahevosten kouluttaja

Laulaja Kari Vepsä nousi menestykseen vasta keski-iässä. ”Kollegat koulussa pitivät hulluna, kun jätin viran ja lähdin kiertelemään kitaran kanssa, mutta en ole katunut päivääkään.”

Vuodesta 2000 Kari Vepsä on asunut maatilallaan Karkkilassa. Kuvassa poseeraavat myös Waltsu-koira ja ratsu Tiitiäinen.

”Kun pystyy laulamaan ja pysyy hevosen selässä, kaikki on hyvin”, laulaja Kari Vepsä miettii. Nämä perusasiat ovat kuuluneet hänen elämäänsä nuoresta asti.

Vepsä aloitti laulukeikat 15-vuotiaana ja tutustui hevosiin jo lapsena mummolassa. Vuosikymmeniä myöhemmin hevoskoulutuksesta tuli hänelle toinen ammatti. Nyt Vepsän maatilalla asuu kahdeksantoista ratsua.

”Lapsena ihailin ukkia, kun hän pelasi hevosten kanssa ja ne ymmärsivät häntä. Ihmettelin, kun ukki sanoi jotain ja hevoset tiesivät, mitä niiden piti tehdä. 1980-luvun lopussa hankimme tyttärelleni hevosen, joka osoittautui aika hankalaksi, mutta kun sitä koulutettiin, siitä tuli tosi ystävällinen. Silloin syttyi kipinä, että tätä täytyy opiskella.”

Vepsä haki oppia Yhdysvalloista ja ryhtyi kouluttamaan ongelmahevosia Suomessa. Asiakkaiden määrä on kasvanut jatkuvasti.

”Hevosia hankitaan paljon perheisiin, joissa ei ole hevostaustaa, ja ongelmia tulee varmasti, jos hevosta ei kouluteta. Kun ihminen ei ymmärrä hevosta eikä hevonen ihmistä, siinäpä se soppa onkin. Sitten kun kommunikaation saa toimimaan, se on mystistä, mutta niin hieno tunne.”

Vepsän laulajaura alkoi nuorena Jäppilän seurantalon lavalta. Hänen trioltaan puuttui solisti, mutta rumpalin ehdotuksesta Vepsä ryhtyi laulamaan. Ensimmäinen harjoiteltu kappale oli Nousevan auringon talo.

Keikkailusta tuli säännöllistä, ja tanssipaikoissa riitti töitä, vaikka Vepsä ei vielä nuorena ollut tuttu televisiosta tai levyiltä.

”1970-luvulla ei koskaan ollut tilannetta, ettei olisi ollut keikkaa. Kapakoissa saattoi olla erikseen päivä- ja iltabändit. Vuorotyöläiset tulivat tanssimaan päiväbändin aikaan ja lähtivät illaksi töihin.”

Ensimmäiset levyt Vepsä teki 1980-luvun alussa. Lahden Microvox-studiossa ei ollut kunnon kaikulaitteita, joten hänet laitettiin laulamaan porraskäytävään. Kaiku saatiin sen kiviseinistä.

Samalla Vepsä työskenteli ammattioppilaitoksessa tietotekniikan lehtorina, joten musiikkiura eteni pitkään virka-ajan ulkopuolella. 1980-luku kului tietokoneiden maailmaa seuraten.

”Pelasimme ensimmäisten Commodore-koneiden kanssa. Se oli hienoa aikaa, mutta tekniikka laukkasi hirveää vauhtia eteenpäin. Jouduin opiskelemaan tietotekniikan ja -koneiden hallintaa myös kesäisin. Oppilaani olivat innostuneita tietokoneiden käsittelystä ja ohjelmistoista, joten he rupesivat opettamaan meikäläistä, jos en opiskellut niitä.”

Lopulta Vepsä koki työn haittaavan muuta elämää liikaa. 1990-luvun alussa hän otti virkavapaata ja sanoi rehtorille lähtevänsä keikkahommiin.

”Kokeilin, miltä kiertäminen maistuu ja saisiko siitä leipänsä. Täytyy kiittää Kuoppamäen Jukkaa ja Jernströmin Kisua, jotka potkivat minua persuksille, että nyt tehdään jotakin”, Vepsä kertoo.

”Kollegat koulussa pitivät hulluna, kun jätin viran ja lähdin kiertelemään kitaran kanssa, mutta en ole katunut päivääkään. Ala on rankka, mutta sydämessäni oleva polte on saanut yleisöltä vastakaikua ja saan tehdä työtä, josta tykkään.”

Kari Vepsä on kuulunut vuosikymmenien ajan tanssipaikkojen kestosuosikkeihin. ”Viihdeala on siitä kummallinen, ettei tässä koskaan pysy huipulla. Kaikille tulee alamäkeä, mutta onkin tärkeää, että sen tietää jo etukäteen. Konttorin pitää pysyä kunnossa silloinkin, kun olalle taputtajia ei ole niin paljon.” Kuvassa myös Topperi-hevonen.

Ammattilaulajan ura sai lentävän lähdön. Vepsä voitti Lavatähti-kilpailun 1993 ja kolme vuotta myöhemmin Syksyn sävelen Onnenmaa-kappaleella.

”Sen jälkeen saattoi olla 28 keikkaa kuussa. Välillä minulla ei ollut asuntoakaan. Asuin keikkabussissa ja hotelleissa, tavarani olivat Jernströmin Kisun kesämökillä.”

Vuonna 2000 löytyi Karkkilan maatila, josta tuli Vepsälle pysyvä osoite. Keikkatahti on vakiintunut tasaiseksi, ja hevosalan töitä riittää.

Tilalla asuu jo seuraaviakin sukupolvia, sillä Vepsän tytär perheineen muutti pihapiiriin viime vuoden lopulla. Hevostilan toimintaa on tarkoitus vähitellen siirtää heille, ja haaveissa siintää täyden palvelun hevoskoulutuskeskus.

Tulevaisuudesta puhuttaessa Vepsä aloittaa kuitenkin terveydestään. Hänellä on syöpä, joka pysyy lääkehoidon avulla hallinnassa. Vepsä pystyy jatkamaan hevosten koulutusta, tekemään uutta musiikkia ja keikkailemaan.

”Polte musiikkia kohtaan on aina ollut, ja se on jatkunut tähän päivään asti. Tänä vuonna on juhlavuosi, joten järjestämme konsertteja ja keikkoja. Mennään vielä kun kelpaa, sanotaan näin.”