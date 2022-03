Kuvataidekriitikko Harri Mäcklin vinkkaa, mihin näyttelyihin kannattaa nyt tutustua.

Ukrainan sota uhkaa ihmishenkien ohella myös kulttuuria ja ilmaisunvapautta. Valokuvataiteen museon verkkonäyttely esittelee teoksia kahdeksalta ukrainalaiselta valokuvataiteilijalta. Ne katsovat yhtä aikaa menneeseen ja nykyisyyteen: vuonna 2014 alkaneen konfliktin jälkiin, ihmisten arkeen ja ortodoksisen kirkon syviin juuriin.

Suloinen Ukraina -verkkonäyttely 24.4. saakka Suomen Valokuvataiteen museon nettisivuilla.

Ripustuskuva Jonas Karénin näyttelystä Kaikki haisee tupakalle.

Jäähyväiskirje äidille

Jonas Karénin autofiktiivinen näyttely kertoo lapsuudesta, jossa tavarat olivat lapsia tärkeämpiä. Koti oli täynnä antiikkia, mutta myös köyhyyttä ja rakkaudenkaipuuta. Pitkistä teosnimistä muodostuu kaunistelematon jäähyväiskirje kuolleelle äidille.

Jonas Karen: Kaikki haisee tupakalle 10.4. saakka galleria Sinnessä, proartibus.fi.

Martin Wickström: Boulevard of Sadness, 2022, öljy kankaalle.

Vihjauksin kerrottu tarina

Martin Wickströmin valokuvamaiset maalaukset ovat kuin välähdyksiä tarinasta, joka kerrotaan vain vihjauksin. Kuvat auringon hyväilemistä rakennuksista huokuvat lämpöä, mutta myös salaperäistä melankoliaa.

Martin Wickström: Songs for the Little Ones 3.4. saakka Galerie Forsblomissa, galerieforsblom.com.

Aki Turunen: Lohikäärmeenkesyttäjä, 2021, öljy kankaalle.

Kesytetty lohikäärme

Käärme kuiskii nukkuvan prinssin korvaan, ritari kesyttää lohikäärmeen ja luuttu soi jättiläiskukkien varjossa. Aki Turusen sadunomaisissa maalauksissa keskiaikaiset käsikirjoitukset kohtaavat Bysantin taiteen, kelttiornamentiikan ja ritaritarinat.

Aki Turunen: Lohikäärmeenkesyttäjä 27.3. saakka galleria Helsinki Contemporaryssa, helsinkicontemporary.com.