Sveitsissä asuva, Putinia vastustava Mihail Šiškin on yksi Venäjän merkittävimmistä nykykirjailijoista. Tämän sodan jälkeen, Putinin jälkeen, Venäjän federaatio hajoaa, eikä luvassa ehkä ole silloinkaan mitään hyvää, hän kirjoittaa.

Tämä sota ei alkanut nyt vaan jo vuonna 2014. Läntinen maailma ei halunnut käsittää sitä vaan teeskenteli, ettei mitään kauheaa tapahdu.

Näiden vuosien ajan olen yrittänyt esiintymisissäni ja julkaisuissani selittää, kuka Putin oikein on. En ole onnistunut siinä. Nyt Putin on itse tehnyt sen kaiken selväksi.

Minä olen venäläinen. Minun kansani, minun maani nimissä, minun omissa nimissäni Putin syyllistyy hirviömäisiin rikoksiin. Putin ei ole yhtä kuin Venäjä. Venäjä tuntee tuskaa ja häpeää. Oman Venäjäni ja oman kansani nimissä minä pyydän ukrainalaisilta anteeksi. Ja ymmärrän, että sitä kaikkea mitä siellä tapahtuu ei ole mahdollista antaa anteeksi.

Aina kun artikkeleitani julkaistiin Sveitsin lehdissä, toimituksiin saapui närkästyneitä kirjeitä Venäjän Bernin-lähetystöstä. Nyt he pysyvät vaiti. Ehkäpä he pakkaavat laukkujaan ja kirjoittavat anomuksia, jotta heille myönnettäisiin poliittinen turvapaikka?

Minä haluaisin palata Venäjälle. Mutta millaiselle Venäjälle? Putinin Venäjällä on mahdotonta hengittää – poliisisaappaan löyhkä on liian väkevä. Palaan vain sellaiseen maahani, josta kirjoitin avoimessa kirjeessä kieltäytyessäni edustamasta Putinin Venäjää kansainvälisillä kirjamessuilla jo vuonna 2013 – ennen Krimin pakkoliitosta ja tämän Ukrainan-vastaisen sodan alkua: ”Haluan ja aion edustaa toista Venäjää, omaani, maata joka on vapaa vallananastajista, maata jonka hallintorakenne ei suojele oikeutta korruptioon vaan ihmisoikeuksia, maata jossa vapaat joukkotiedotusvälineet, vaalit ja kansalaiset ovat vapaita.”

Venäjällä ilmaisunvapaus rajoittui jo aikaisemmin internetiin, mutta nyt sinnekin ulottuu sotasensuuri. Viranomaiset ovat ilmoittaneet, että kaikkia kriittisiä lausuntoja Venäjää ja sen sotaa vastaan pidetään maanpetoksena ja niistä rangaistaan sotatilalakien mukaisesti.

Mitä kirjailija voi tehdä? Vain sen mitä hän osaa: puhua selvästi. Vaitiolo merkitsee hyökkääjän tukemista.

1800-luvulla kapinaan nousseet puolalaiset taistelivat Venäjän tsaarinvaltaa vastaan ”teidän ja meidän vapauden puolesta”. Nyt ukrainalaiset taistelevat Putinin armeijaa vastaan omansa ja meidän vapauden puolesta. He eivät puolusta pelkästään omaa ihmisarvoaan vaan koko ihmiskunnan arvokkuutta. Ukraina puolustaa meidän vapauttamme ja meidän arvokkuuttamme. Meidän kuuluu auttaa sitä miten ikinä voimme.

Hallitusvalta syyllistyy myös siihen rikokseen, että häpeä on langennut koko maan ylle. Venäjää ei nyt samasteta venäläiseen kirjallisuuteen ja musiikkiin vaan pommitettuihin lapsiin. Putinin rikos on se että hän on kylvänyt ihmisiin vihan myrkyn. Putin väistyy, mutta tuska ja viha voivat jäädä sieluihin pitkäksi aikaa. Ja vain taide, kirjallisuus, kulttuuri, voivat auttaa selviytymään tästä vammasta. Diktaattorin alhainen, mitätön elämä päättyy ennemmin tai myöhemmin, mutta kulttuuri pysyy hengissä – näin on ollut aina, ja näin käy myös Putinin jälkeen.

Kirjallisuuden ei kuulu kertoa Putinista, kirjallisuuden ei kuulu selittää sotaa. Sotaa ei ole mahdollista selittää: miksi ihmiset käskevät yhden kansan tappaa toista? Kirjallisuus on sodalle vastakkainen. Oikea kirjallisuus kertoo aina ihmisen rakkaudentarpeesta eikä vihasta.

Mikä meitä odottaa? Jos hyvin käy, ei tule ydinsotaa. Tekee kovin mieli uskoa, ettei mielipuolta päästetä punaisen napin kimppuun eikä kukaan hänen alaisistaan pane toimeen tätä viimeistä määräystä.

Mutta vaikuttaa siltä, että mitään muuta hyvää meillä ei ole odotettavissa. Maata nimeltä Venäjän federaatio ei Putinin jälkeen löydy kartalta. Imperiumin hajoamisprosessi jatkuu. Tšetšenian itsenäistymistä seuraa toisten kansojen ja alueiden itsenäistyminen. Alkaa valtataistelu. Kansalaisten ei tee mieli elää kaaoksessa – taas voimistuu vahvan, ohjaavan käden tarve. Kaikkein vapaimmissakin vaaleissa – jos sellaisia tulee – valtaan nousee uusi diktaattori. Ja länsi tukee häntä, koska hän lupaa valvoa punaista nappia. Ja ties vaikka kaikki toistuisi sitten uudestaan.

Mihail Šiškinin tekstin on suomentanut Vappu Orlov, joka on kääntänyt myös hänen teoksensa Sinun kirjeesi (WSOY, 2012), Neidonhius (WSOY, 2015) ja Kaunokirjoituksia (WSOY, 2016).

Teksti on julkaistu myös muissa eurooppalaisissa medioissa.

