Tiedotusvälineitä on kielletty käyttämästä sanoja ”sota”, ”aggressio” ja ”hyökkäys”, kun ne raportoivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan – Näin riippumatonta mediaa rajoitetaan nyt Venäjällä

Tiedotusvälineitä on kielletty käyttämästä sanoja sota, aggressio ja hyökkäys, kun he raportoivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Riippumattoman median tilanne kiristyy Venäjällä entisestään, ja huoli objektiivisen journalismin vähenemisestä Venäjällä kasvaa.

Torstaina uutisoitiin, että moskovalaisen riippumattoman radiokanava Eho Moskvyn toiminta lopetetaan.

Eho Moskvyn päätoimittaja Aleksei Venediktov kertoi viestipalvelin Telegramissa, että radiokanava ja nettisivut on päätetty ”likvidoida” eli ne lakkaavat toimimasta.

”Eho Moskvyn hallituksen enemmistöpäätöksellä Eho Moskvy -radioasema ja nettisivut päätettiin lopettaa”, Venediktov sanoi.

Sivut kuitenkin toimivat edelleen, mikä tarkoittanee, että päätösprosessissa kestää jonkin aikaa.

Eho Moskvyn päätoimittaja Aleksei Venediktov. Kuva vuodelta 2017.

Radiokanavan toiminnan lopettaminen ei tullut yllätyksenä, sillä jo aiemmin tällä viikolla Venäjällä levisi tieto, että pääsyä johtavien riippumattomien tiedotusvälineiden – kuten juuri Ehon Moskvyn ja televisiokanava Doždin –verkkosivuille oli alettu rajoittaa.

”Pietarissa näytti keskiviikkoiltana siltä, että pääsy medioihin on estetty vain tiettyjen operaattorien ylläpitämissä verkoissa”, kertovat Tampereen yliopiston Venäjä-opintojen professori Sanna Turoma ja Tampere Peace Research Instituten tutkija Vadim Romashov sähköpostitse antamassaan haastattelussa.

Turoma ja Romashov seuraavat venäläistä mediaa tiiviisti.

He kertovat, että riippumattoman Novaja gazeta -lehden mukaan Venäjän syyttäjänvirasto sekä teleliikennettä valvova viranomainen Roskomnadzor ovat vaatineet medioita vetämään sivuiltaan pois kaiken materiaalin, joissa Ukrainan alueella tapahtuviin taisteluihin viitataan sanoilla ”sota”, ”aggressio” tai ”hyökkäys”.

Elleivät tiedotusvälineet toimi näin, syyttäjänvirasto uhkaa riippumattomia tiedostusvälineitä valtavilla sakoilla ja tiedotusvälineen mahdollisella lopettamisella.

Esimerkiksi Eho Moskvy uutisoi Ukrainan sodasta samalla tavalla objektiivisesti kuin mediat lännessä.

”Riippumattomat mediat välttivät Putinin hallinnon iskusanoja kuten ’kansanmurha’, ’(venäläisten) itsepuolustus’ ja ’Ukrainan natseista puhdistaminen’ ”, Turoma ja Romashov kertovat.

Tutkijoiden mukaan riippumattomien medioiden kielenkäyttö on painostuksen myötä kuitenkin alkanut muuttua. Ensimmäisinä päivinä linkki sotatapahtumista kertoviin uutisiin saattoi kuulua: ”Putinin sota Ukrainassa. Toinen päivä” tai ”Putinin hyökkäys Ukrainaan. Kolmas Päivä”. Eilen Eho Moskvyn vastaava otsikko oli ”Ukraina. Seitsemäs päivä”.

Eho Moskvyn päätoimittaja Venediktov ilmoitti eilen keskiviikkona sivuillaan, että he eivät hyväksy syyttäjän viraston vaatimuksia, joita pitävät toimittajia ja kansalaisia loukkaavina ja tulevat haastamaan ne oikeuteen.

Tämän jälkeen median toiminta on päätetty lakkauttaa.

Televisiokanava Doždin toimitusjohtaja Natalia Sindejeva.

Riippumattoman Dožd-televisiokanavam toimitusjohtaja Natalia Sindejeva kertoi Doždin lähetyksessä, että kaapelioperaattoreita ei ole toistaiseksi vaadittu, vaan ainoastaan pyydetty lopettamaan Doždin lähetykset.

”Myös hän vetoaa juridisiin perusteisiin ja sanoo, että niin kauan kuin ei ole oikeudellisia perusteita lopettaa toimintaa, he tulevat tekemään lähetyksiä. Dožd on siirtynyt lähettämään ohjelmia pelkästään Youtube-kanavan kautta eikä enää toimi kaapelioperaattorien kautta. Eli siinä mielessä sen toimintaa on rajoitettu”, Turoma ja Romashov kertovat.

Syyttäjänviraston keino rajoittaa riippumattomien medioiden toimintaa on käytännössä siis se, että se vaatii valvovaa viranomaista Roskomnadzoria olemaan yhteydessä internet- ja kaapelioperaattoreihin, joiden kautta pääsyä digimedioiden verkkosivuille voidaan estää.

Riippumattoman televisiokanava Doždin toimitusjohtaja on kertonut, että kaapelioperaattoreita on pyydetty lopettamaan Doždin lähetykset. Kuva Doždin studiosta elokuulta 2021.

Latviasta käsin toimiva venäjän- ja englanninkielinen media Meduza uutisoi torstaina, että Venäjä ei olisi välttämättä koskaan hyökännyt Ukrainaan, jos Venäjä ei olisi sensuroinut maassa toimivaa riippumatonta mediaa.

Maan nykyiset mediaverkostot nimittäin näyttävät valheita, joiden pohjalta presidentti Vladimir Putin tekee koko maailmaan vaikuttavia päätöksiä, media kirjoitti.

Meduza ilmaisi myös huolensa siitä, ettei Venäjällä kohta enää ole riippumatonta mediaa lainkaan. Tämä voi johtaa siihen, että venäläiset etsivät tietoa ”vihollisten ääniltä”, jos he haluavat löytää riippumatonta tietoa. Media vertaa tilannetta toisen maailmansodan jälkeiseen rautaesirippuun.

Meduza muistutti, että jopa vuonna 2020 hyväksytty Venäjän uusi perustuslaki kieltää valtionsensuurin. Meduza oli huolissaan siitä, etteivät mediaa valvovan Roskomnadzorin ja syyttäjänviraston viranhaltijoita koskaan aseteta vastuuseen nyt tapahtuvasta sensuroinnista.

Samoin kuin Suomessa, myös Venäjällä televisio on suosittu informaation lähde. Kuten Levada-keskuksen johtaja Dennis Volkov kertoi Helsingin Sanomille, valtion päätelevisiokanavan vaikutus Venäjän kansalaisten mielipiteeseen on valtava.

Valtion virallista linjaa myötäileviä medioiden seuraaminen lännestä käsin on kuitenkin Turoman ja Romashovin mukaan ollut hankalaa.

Keskiviikkoiltana suosittu iltapäivälehti Komsomolskaja Pravda kertoo etusivullaan ulkomaalaisten yhtiöiden, kuten H&M:n lopettavan toimintansa toistaiseksi Venäjällä.

Komsomolskaja Pravdan artikkelit tai otsikot eivät anna yksityiskohtaista tietoa Venäjän sotilaallisista toimista Ukrainassa, vaan esittävät sodan lähinnä Venäjän ja länsimaiden välisenä konfrontaationa.

”Sen sijaan kerrotaan, että Putin on selittänyt Israelin pääministerille Venäjän näkökulmasta Ukrainan ’tilanteen’, siteerataan saksalaisen Bild-lehden tietoja saksalaisten aseavusta Ukrainalle sekä kerrotaan että USA suunnittelee Venäjän sulkemista pois YK:n turvallisuusneuvottelusta”, Turoma ja Romashov kertovat.

”Mutta täytyy muistaa, että venäläiset, etenkin nuoret, ovat tottuneet saamaan tietoja vapaasti netistä, myös muualta kuin riippumattomista tiedotusvälineistä. Erityisesti Telegramin nettisivut ovat suosittuja, ja Youtubesta löytyvää poliittista satiiria seurataan paljon”, Turoma ja Romashov kertovat.

Myös suoratoistopalvelut, joista voi katsoa HBO:n ja Netflixin sarjoja ja elokuvia, ovat olleet suosittuja. Pääsyä suoratoistopalveluihin ei ole vielä estetty.

”Monet venäläiset lukisivat mielellään ukrainalaisia tiedotusvälineitä, joista useat ovat kaksikielisiä (ukraina ja venäjä), mutta pääsy monille ukrainalaisille saiteille estettiin Venäjältä jo kauan ennen sotaa”, Turoma sanoo.

Nyt tilanne on internetin käyttäjien näkökulmasta kuitenkin muuttunut melko kaoottiseksi. Keskiviikkona kansalaisjärjestö Roskomsvoboda ilmoitti, että Roskomnadzor on estänyt pääsyn Youtubeen Venäjän alueelta, mutta Roskomnadzor kiisti tiedot.

Torstai-iltaan mennessä monet riippumattomat mediat toimivat entisen malliin. Pääsyä Novaja gazetan, Fontankan, Meduzan ja Mediozonan sivustoille ei siihen mennessä ollut estetty.

Oikaisu 3.3. klo 17.03: Toisin kuin jutussa aluksi kirjoitettiin Roskomnadzor ei ilmoittanut estävänsä pääsyä Youtube-sivustolle Venäjän alueelta, vaan tieto tuli kansalaisjärjestö Roskomsvobodasta. Roskomnadzor kiisti tiedot.