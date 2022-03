Elokuvat eivät elä omassa kuplassaan, erillään ympäröivästä maailmasta. Ne heijastavat aina omalla tavallaan tosielämää, ja joskus tosielämä heijastuu niihin, kirjoittaa HS:n elokuvatoimittaja ja Nytin tuottaja Juho Typpö.

Vuoden 2021 Jussi-palkintoehdokkaat julkistettiin torstaina päivällä, ja eniten ehdokkuuksia keräsi Hytti nro 6. Se kisaa muun muassa parhaan elokuvan, ohjauksen, käsikirjoituksen, nais- ja miespääosien sekä kuvauksen palkinnoista.

Odotettua, tietysti: olihan Juho Kuosmasen ohjaus Cannesin Grand Prix -palkintoineen todellinen suomalainen elokuvatapaus, kansainvälisestikin. Ja loistava elokuva, yksi viime vuoden parhaista.

Juuri nyt elokuvaan saattaa monilla olla vaikea suhtautua, vaikeampi ainakin kuin viime syksynä, jolloin se sai Suomen ensi-iltansa. Syynä – tietysti – Venäjän Ukrainaan aloittama julma, järjetön hyökkäyssota.

Eihän sen pitäisi tietenkään vaikuttaa Hytti nro 6:teen. Rosa Liksomin kirjan inspiroima, 1990-luvun Venäjälle sijoittuva elokuva kertoo suomalaisopiskelija Laurasta (Seidi Haarla) ja venäläisduunari Ljohasta (Juri Borisov), jotka kohtaavat junassa.

Elokuva ei ole millään lailla poliittinen, vaan lämminhenkinen, kaunis tarina kahden ihmisen välisestä yhteydestä, joka ylittää ennakkoluulot ja kulttuurierot.

Silti: Venäjä. Tällä hetkellä jopa tällaista elokuvaa katsoessa mieleen saattavat tulla toistuvasti Venäjän tankit, pommit ja Putin.

Ymmärrettävää sekin on. Eivät elokuvat elä omassa kuplassaan, erillään ympäröivästä maailmasta, kuten ei mikään muukaan taide. Ne heijastavat aina omalla tavallaan tosielämää, ja joskus tosielämä heijastuu niihin. Joskus vasta jälkikäteen.

Jos tällainen ”jälkiheijastus” on negatiivinen, se tuntuu varmasti ainakin tekijöiden mielestä epäreilulta. Mutta sille ei mitään voi.

Ja lopulta syypää kaikelle on presidentti Vladimir Putin hallitsijakumppaneineen. Hän sodan aloitti, ei Venäjän kansa. Putinin sodassa kuolee ukrainalaisten lisäksi myös nuoria venäläissotilaita, joista monet eivät sodassa haluaisi edes haluaisi olla.

Venäjälle sodan vuoksi asetetut moninaiset taloudelliset pakotteetkin osuvat monin tavoin tavalliseen kansaan. Kaikki pakotteet ovat silti tarpeen, sillä mitään muuta kuin kovaa kieltä ei Putin tajua.

Tässä tilanteessa Hytti nro 6:n tekeminenkään ei olisi enää edes mahdollista – elokuva on osin venäläisrahoitteinen tuotanto, ja Suomen elokuvasäätiökin on nyt katkaissut kaiken yhteistyön Venäjän elokuva-alan kanssa.

Hiljattain julkaistun arvion mukaan venäläisistä suurin osa tukee toistaiseksi Ukrainan sotaa, mutta sekin on varmasti suurelta osin Venäjän median kansalleen vuosikausia suoltaman propagandan ja disinformaation syytä.

Vastustus sotaa kohtaan on silti jo vahvaa, ja tuhannet ihmiset osoittavat mieltä Ukrainan puolesta, vaikka Venäjällä se on aidosti vaarallista. Ukrainan invaasion aikana maan hallinnon toimet ovat menneet entistäkin pohjoiskoreamaisemmiksi, ja sotaa vastustavasta ”propagandasta” uhataan vuosien vankeustuomiolla.

Venäläiset taiteilijatkin ovat ottaneet ennennäkemättömän laajasti kantaa hyökkäystä vastaan. En tiedä, mitä Hytti nro 6:sta miespääosa-Jussi-ehdokkuuden saaneen Juri Borisovin kanta asiaan on. Borisov on Venäjällä iso elokuvatähti.

Viime kesänä Cannesin elokuvajuhlilla hän otti kuitenkin osaa hiljaiseen protestiin kilpasarjassa mukana olleen Petrov’s Flu -elokuvan ohjaajan Kirill Serebrennikovin puolesta. Serebrennikov ei päässyt festivaalille, sillä on kotimaassaan matkustuskiellossa kavallustuomion vuoksi.

Tuomiota on laajalti epäilty poliittiseksi, koska Serebrennikov esimerkiksi vastusti Krimin valtausta 2014 ja on puoltanut näkyvästi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia Venäjällä.

Borisov ja muut Petrov’s Flu:n näyttelijät pitivät Cannesissa rintamuksissaan Serebrennikovin kuvalla varustettuja rintanappeja. Haastattelussa Borisov kuvaili Serebrennikovin kohtaloa ”surulliseksi”.

Kaikesta huolimatta Hytti nro 6 on edelleen loistava. Oikeastaan se on tällä hetkellä vieläkin suositeltavampaa katsottavaa kuin aiemmin.

Yksi sodan lieveilmiöistä on yksittäisiin venäläisiin kohdistuva syrjintä, jota on jo Suomessakin esiintynyt.

Se on niin ikään järjetöntä ja surullista, ja pelaa ainoastaan hirmuhallitsijan pussiin. Hytti nro 6 kuvaa omalta osaltaan, että ihmiset ovat ihmisiä, eivät hallitsijoitaan tai näiden politiikan ilmentymiä.

Muutkin Jussi-palkintoehdokkaat menivät oikeisiin osoitteisiin. Toiseksi eniten ehdokkuuksia sai Khadar Ayderus Ahmedin Somaliaan sijoittuva erinomainen draama Guled & Nasra, joka pääsi myös viime Cannesin elokuvajuhlille, Kriitikoiden viikko -esityssarjan ohjelmistoon.

Ilahduttavaa oli myös Hannaleena Haurun Fucking with Nobodyn saama huomio: koronarajoitusten aiheuttamasta ensi-iltojen siirtelystä kärsinyt elokuva sai ehdokkuuksia kolmanneksi eniten. Instagram-kulissisuhteeseen ryhtyvästä ohjaajasta (Hauru) kertova Fucking with Nobody on uudenlaista, anarkistista ja hurmaavan freesiä kotimaista elokuvaa.

Yksi viime vuoden suurista kotimaisista ensi-illoista, isolla budjetilla tehty toimintajännäri Omerta 6/12 sai vain yhden ehdokkuuden. Oikein sekin, mielestäni: epäonnisesta tuotannosta kärsinyt elokuva oli heikko, ja miessivuosasta ehdolle päässeen Sverrir Gudnassonin roolisuoritus sen harvoja hyviä puolia.

Mutta nyt sitäkin katsoo hieman eri silmällä kuin aiemmin, samoin kuin Ilkka Remeksen vuoden 2006 kirjaa, johon elokuva perustuu. Tarinassa Suomen presidentinlinnaan tehdään terrori-isku, jonka taustapiruna on Venäjä. Kremlin motiivina on estää Suomen Nato-jäsenyys.

Taidetta ja tosielämän heijastuksia – taas.

Jussi-palkinnot jaetaan 6. toukokuuta.