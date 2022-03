Main ContentPlaceholder

Tunteikkaassa ruotsalaisdokumentissa seurataan Patricio Galvezin matkaa pelastamaan seitsemää lapsenlastaan al-Holin pahamaineiselta vankileiriltä

Vaikka dokumentin nimi Children of the Enemy puhuu ”vihollisen lapsista”, näkökulma on isoisä Galvezin. Suomestakin tuttua muukalaisvihamielistä keskustelua väläytetään vain hiukan.

Ruotsalainen Patricio Galvez pelasti al-Holin vankileiriltä seitsemän lapsenlastaan, joista useimmat hän oli nähnyt vain valokuvissa.

Ruotsalainen pikkulapsiseitsikko tunnetaan kotimaansa lööpeissä nimellä Skråmos barn, siis Skråmon lapset. Sukunimellä on synkkä kaiku: se kuuluu edesmenneelle ruotsalaisnorjalaiselle Michael Skråmolle, joka kääntyi opiskeluaikanaan muslimiksi ja liittyi Isisin riveihin Syyriassa vuonna 2014, ja josta tuli terrorijärjestön pahamaineisen tehokas rekrytoija. Skråmon mukana Syyriaan matkusti hänen vaimonsa Amanda Gonzales ja heidän neljä lastaan. Syntyi kolme lasta lisää. Kun Isisin kalifaatti murskattiin vuonna 2019, molemmat vanhemmat kuolivat ja lapset päätyivät vaaralliselle al-Holin vankileirille. Isis-terroristien viattomat lapset aiheuttivat Ruotsissa samantapaista käsienvääntelyä kuin Suomessakin, eikä kukaan tehnyt mitään seitsikon pelastamiseksi. Niinpä toimeen tarttui Amanda Gonzalesin isä Patricio Galvez, joka matkusti omalla kustannuksellaan ja omalla riskillään Irakin Kurdistaniin, toiveissaan pääsy Syyriaan ja lasten palauttaminen Ruotsiin. Galvezin matkaa seurataan dokumenttielokuvassa Children of the Enemy (2021). Sen on ohjannut esikoisenaan Gorki Glaser-Müller, Galvezin tapaan chileläissyntyinen ruotsalainen. Variety-lehden arviossa dokumentista käytettiin sanoja ”ajastimen lailla tikittävä trilleri”. Jännityselokuvamaisuus riippuu vahvasti siitä, onko pelastusretken lopputulos tiedossa vai ei. Laajan kotimaisen uutisoinnin vuoksi tein oletuksen, että lähes kaikki Suomessa tietävät Galvezin onnistuneen. Tapauksen etukäteen tuntevalle Children of the Enemy on enemmänkin kuvaus rakkaudesta, jota ei vaimenna se, että Galvez ei ole kaikkia lapsenlapsiaan edes tavannut. Isoisyyden voimalla hän sietää odottelun ja epävarmuuden sekä lukuisat haastattelut, joita antamalla hän puskee ruotsalaisviranomaisia toimintaan. Oudolta ja epäreilulta tuntuu, että Galvez joutuu todistelemaan toimittajille Isisin vastaisuuttaan. Rauhallisempina hetkinä hän päätyy pohdiskelemaan, miksi tytär radikalisoitui ja olisiko hän voinut jotenkin estää sen. Ennalta-arvaamatonta vääntöä dokumenttiin tuo ainoastaan Galvezin entinen puoliso, joka on tyttären tapaan kääntynyt muslimiksi. Hän saapuu tapaamaan lapsenlapsiaan mutta ryhtyy uskontoon liittyvistä syistä sättimään nämä pelastanutta Galvezia. Lapsiseitsikon silmien alue on valo- ja videokuvissa sumennettu tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Ratkaisu on perusteltu, koska lasten lopulliset sijoituspaikat Ruotsissa haluttiin salata. Sumennus verottaa väistämättä dokumentin tunnesisältöä, mutta silti se on vahva. Children of the Enemy, Teema klo 22.15 ja Yle Areena (S). Vuosi al-Holissa, Yle Areena. Irakin Kurdistanissa sijaitsevassa Erbilissä Patricio Galvezin päiviin kuuluu odottelua ja epävarmuutta asioiden etenemisestä.