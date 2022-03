Yhdysvaltalainen Robin Schwartz on kuvannut vuosien ajan tytärtään Ameliaa eläinten kanssa. Potreteillaan hän haluaa tutkia, mitä yhteistä ihmisellä ja eläimellä on.

Huippuvalokuvaajat kuvasivat ihmisiä lemmikkiensä kanssa ympäri maailman, ja näillä kuvilla on tärkeä tehtävä juuri nyt

Tallinnan Fotografiskan laajassa näyttelyssä esiin pääsevät lemmikkieläimet ympäri maailman.

Fretin katse on tiukka, kun se tuijottaa kameraan omistajansa kainalosta. Mustaan tyylikkääseen kauluriin puetun koiran olemus muotokuvamaisessa otoksessa puolestaan vaikuttaa alakuloiselta.

Entä kuinka monta lemmikkiä mahtuu yhteen makuuhuoneeseen? Ihmisen viereen sänkyynkin näyttää päässeen moni.

Käykö aina niin, että lemmikki ja omistajansa alkavat muistuttaa toisiaan?

Tallinnan Fotogafiskan Favourites – The Pet Show -näyttelyssä aiheena ovat ihmisen uskolliset kumppanit. Laajassa näyttelyssä esitellään 25 valokuvaajan töitä, joissa keskitytään ihmisen ja hänen lemmikkinsä väliseen suhteeseen.

Kööpenhaminassa asuva ruotsalainen valokuvaaja Lisa Strömbeck on pitkään tutkinut ihmisten ja eläinten välisiä valtarakenteita. Hänen mukaansa niitä ei välttämättä ole helppo huomata, sillä valta sekoittuu aina tunteisiin, joita ihmiset kokevat lemmikkejään kohtaan.

”Rakkaus ja hellyys ovat tärkeimpiä syitä siihen, että pidämme lemmikkieläimiä. Emme hanki lemmikkiä, jotta saisimme pitää jonkun vallassamme, vaan siksi, että haluamme rakastaa ja saada ehdotonta vastarakkautta”, Strömbeck sanoo.

Mammals-sarjassaan Lisa Strömbeck haluaa osoittaa, miten samanlaisia me kaikki nisäkkäät olemme, vaikka eläimiä kohdellaan eri tavalla kuin ihmisiä. ”Miksi ei edelleenkään ole lakia, joka takaisi, että kaikki nisäkkäät, myös tuotantoeläimet, saisivat imettää lapsiaan?” hän kysyy sarjansa esittelyssä.

Strömbeck teki monia taideteoksia yhdessä entisen koiransa Ivanin kanssa.

”Heti kun laitoin jalustan pystyyn, Ivan juoksi paikalle ja halusi tehdä videon tai valokuvan kanssani. Nykyinen koirani Lili on fantastisin koira, joka minulla on ikinä ollut, koska hän on niin rauhallinen ja rakastava. Mutta työkaveriksi hänestä ei ole, sillä hän ei pidä kuvattavana olemisesta.”

Hänen mukaansa lemmikit taiteen aiheena ei ole helppo, sillä teoksista tulee helposti jotain, joka on vain söpöä. Hän kuitenkin uskoo, että eläinkuvilla on muitakin tärkeitä tehtäviä.

”On tieteellisesti todistettu, että ihmisen oksitosiinitasossa tapahtuu jyrkkä nousu, kun hän katsoo eläintä. Tarvitsemme hormonia eniten, kun olemme stressaantuneita.”

Samaa uskoo Fotografiskan näyttelyssä mukana oleva suomalainen valokuvaaja Akseli Valmunen.

Valmunen ei ole erikoistunut eläinten kuvaamiseen eikä pidä eläinkuvia välttämättä kovimpana taiteenlajina, mutta hänen mielestään Fotografiskan näyttely on tärkeä, jotta ihmiset saavat tänä aikana muuta ajateltavaa kuin sodan tai pandemian.

”En osaa katsoa koirakuvia kuin taidetta. Katson niitä samaan tapaan kuin vauvojen kuvia, keskityn ilmeisiin. Ne ovat hyvän mielen juttuja”, hän sanoo.

Valmunen osallistuu näyttelyyn kuvilla, jotka hän otti Kuukausiliitteen juttukeikalla korealaisessa koirien kloonaamiseen erikoistuneessa tutkimuskeskuksessa vuonna 2016.

Keskuksen asiakkaat ovat varakkaita ihmisiä, jotka ovat niin kiintyneitä koiraansa, että kun se kuolee, he haluavat uuden samanlaisen, toimittaja Anu Nousiainen kirjoitti reportaasissa.

Tutkija Wang Jae-woongin sylissä on kloonattu koira. Kuva on otettu Kuukausiliitteen vuonna 2016 ilmestyneeseen juttuun.

Valmusen ottamat kuvat herättivät viisi vuotta sitten valtavasti huomiota. Hänet palkittiin Pohjoismaiden parhaana nuorena valokuvaajana ja lisäksi Etelä-Koreassa otetut kuvat saivat palkinnot sekä Vuoden lehtikuva- että Vuoden reportaasi-kategorioissa Suomessa.

”Minulta kysyttiin silloin paljon eläinten oikeuksista, mutta en ole aktivisti, vaan valokuvaaja. Saatan kuvata neutraalisti monia ääripäitäkin. Ajattelen, että kiinnostavampaa kuin minun mielipiteeni ovat ne ajatukset ja tunteet, joita kuvani herättävät katsojassa”, Valmunen sanoo.

Vielä Etelä-Korean kuvauskeikan aikana Valmusella ei ollut lemmikkiä, mutta tänään hänen ja hänen puolisonsa perheeseen kuuluu rescue-koira Ruben.

”Ruben tuli meille Pietarista ja se on taustansa takia vaatinut paljon aikaa. Aluksi se pelkäsi minua ja ensimmäisen vuoden aikana sitä ei voinut jättää hetkeksikään yksin”, kuvaaja kertoo.

Fotografiskan näyttelyssä nähdään myös maailmankuulun, Magnum Photos -kuvatoimiston johtajanakin toimineen Elliot Erwittin teoksia.

Fotografiskan näyttely on Valmusen mielestä kiinnostava, koska se yhdistää onnistuneesti lemmikkiaiheen, paikallisuuden ja suuret kuvaajanimet, kuten William Wegmanin, Martin Parrin ja Elliott Erwittin.

”Olen tosi iloinen, että Fotografiska otti minun työni heidän töidensä viereen”, Valmunen sanoo.

Favourites – The Pet Show -näyttelyssä nähdään monipuolinen otos lemmikkikuvia. Teosten lähestymistavat aiheeseen vaihtelevat huumorista, runollisuuteen ja dokumentaarisuuteen.

Kumpi näyttää kummalta?

Gerrard Gethingsin värikkäästä muotokuvasarjasta tutkitaan yhtäläisyyksiä kissojen ja niiden omistajien välillä, Martin Usbornen kuvien kohteena ovat hylätyt metsästyskoirat ja Dolly Faibyshevin kuvasarjassa tavataan hyvin hoidettuja eläimiä Westminsterin koiranäyttelyssä.

”Tällä näyttelyllä haluamme osoittaa kunnioitusta kumppaneillemme ja heidän kuvilleen länsimaisessa taideperinteessä ja populaarikulttuurissa. Kohdistamme valokeilan eläimiin ja katsomme niitä kaikista näkökulmista: ihmiskumppaneina, statussymboleina, ystävinä ja perheenjäseninä sekä taideteoksina”, Fotografiskan verkkosivuilla sanotaan.

Koirien ja kissojen lisäksi näyttelyn taiteilijoita ovat inspiroineet papukaijat, kilpikonnat, kalat, hamsterit ja fretit.

Favourites – The Pet Show - näyttely Tallinnan Fotografiskassa 12.6. asti.

Palkittu ranskalainen, nykyisin Yhdysvalloissa asuva valokuvaaja ja eläinten puolestapuhuja Sophie Gamand tutkii töissään ihmisen ja eläimen suhdetta. Wet dog -sarjaansa varten hän kuvasi koiria, jotka oli juuri pesty trimmausta varten. Hän kertoo valinneensa kuvaustilanteeksi kylpemisen, koska se on hyvin luonnotonta koiralle.

Bangkokilainen Visarute Angkatavanich on tullut tunnetuksi kaloja esittävistä valokuvistaan.

Dolly Faibyshevin Best in Show -sarja kuvaa hyvin hoidettuja eläimiä Westminsterin koiranäyttelyssä, jossa kaikki on kiinni imagosta, arvostuksesta ja hyvin käyttäytyvistä lemmikeistä.

New Yorkissa asuva Winnie Au kuvasi koiransa Clementinen kansainvälistä feminististä Refinery 29 -sivustoa varten.

Brittiläinen Tim Flach on kiinnostunut siitä, miten ihmiset muokkaavat eläimiä ja muuttavat niiden merkitystä. Hän haluaa töissään tuoda esiin eläinkunnan monimuotoisuuden.

”Minua on aina huvittanut se, miten koomisilta koirat näyttävät, kun heillä on kauluri. Kuvissani halusin muuttaa tuon häpeän ja surullisuuden joksikin kauniiksi ja majesteettiseksi”, valokuvaaja Winnie Au kertoo.