Ohjaaja-käsikirjoittaja Kenneth Branagh kurottaa omaan lapsuuteensa vuoden 1969 Belfastia kuvaavassa elokuvassaan.

Belfast on mustavalkoinen elokuva, mutta Kenneth Brnagh pelaa myös väreillä tuodessaan kuviin nyky-Belfastin. Jamie Dornan (vas.) näyttelee Pan roolin, Ciarán Hinds on Pop, Jude Hill Buddy ja Judi Dench Granny.

Draama

Belfast, ohjaus Kenneth Branagh. 98 min. K12.

★★★★

Epäilemättä koronarajoitusten aiheuttamista tukoksista johtuen tämä on jo toinen Kenneth Branaghin ohjaustyö, joka saa meillä ensi-iltansa muutaman viikon sisällä. Belfast on kuitenkin jotain aivan muuta kuin korea Agatha Christie -filmatisointi Kuolema Niilillä.

Branagh syntyi Belfastissa Pohjois-Irlannissa 1960. Hänen elokuvansa on sijoitettu vuoden 1969 Belfastiin ja sen päähenkilö on noin 9-vuotias poika. Eli aika selkeää omaelämäkerrallista kierrettä tässä on mukana, vaikka ohjaajan omia kokemuksia ei olisikaan.

Buddy-poika elää elämäänsä kadulla, jolla asuu hyvässä naapurihengessä niin katolisia kuin protestantteja. Isä käy töissä Lontoossa Englannissa ja äiti hoitaa kotia. Kaikki on pojan elämässä kohdallaan, kunnes ei enää ole. Pohjois-Irlannin katolisten ja protestanttien väliset levottomuudet leviävät kotikadullekin luoden väkivaltaa ja kaaosta ja ajaen katolisia perheitä pakoon.

Pian ihmisiltä odotetaan puolten valintaa, painokkaastikin. Ja sitten kadulle vyöryvät brittiarmeijan panssariautot levottomuuksia hillitsemään. Buddyn vanhempien on tehtävä vaikea päätös: lähteäkö isälle tarjotun vakityöpaikan perään Lontooseen vai jäädäkö kotikulmille yhä pahenevaan tilanteeseen.

Belfastissa on sekä kokeneen viihdenikkarin että teatterintekijän taitoa. Tapahtumat rajautuvat lähinnä Buddyn perheen kotikulmille ja asuntoon, kuin teatterin näyttämölle. Draama taas on sekä viihdyttävän vetävää ja humoristista että tunteita nostattavaa. Buddy ihastuu koulutoveriinsa ja ihmettelee maailmaa, etenkin elokuvia, ja yrittää ottaa selvää sekavista uskonasioista.

Jude Hill (vas.) esittää Buddya ja Judi Dench isoäitiä.

Branagh pelaa kiinnostavasti väreillä. Elokuva alkaa värikuvilla nyky-Belfastista, itse draama taas on mustavalkoinen, paitsi Buddyn elämää suuremmat elokuva- ja teatterikokemukset. Rockin konkareista suurimpiin kuuluva Van Morrison on lainannut Belfastiin kahdeksan vanhaa lauluaan ja yhden uuden.

Branagh on syystä kutsunut Belfastia henkilökohtaisimmaksi elokuvakseen. Siinä on syvää lapsuuden mielikuvituksen ja aikuisten maailman edessä koetun hämmennyksen nostattamaa tunnelatausta, joka varmasti on peräisin ohjaajan omista muistoista.

Lisäksi vuonna 2020 kuvattu elokuva osuu lähes aavemaisesti nykyhetken tapahtumiin, sillä vaikka päähenkilöiden kokemuksia ei voi sellaisinaan ukrainalaisten tilanteeseen verratakaan, on tässäkin kyse väkivallan keskelle viattomina joutuvista ihmisistä, joiden on jätettävä kotinsa.

Caitriona Balfe (Outlander-sarja) ja Jamie Dornan (50 shades –elokuvat) esittävät hienosti rahavaikeuksien piinaamia Buddyn vanhempia. Juurevina isovanhempina nähdään Judi Dench ja Ciaran Hinds. Nuori Jude Hill on aivan mainio Buddy.

Belfastilla on seitsemän Oscar-ehdokkuutta, joukossa muun muassa parhaan elokuvan ja ohjauksen ehdokkuudet.

Käsikirjoitus Kenneth Branagh, tuottajat Laura Benwick, Becca Kovacik, Tamar Thomas, Kenneth Branagh, pääosissa Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Denc