Kotkan kaupunki on päättänyt keskeyttää kaiken yhteistyön venäläisten yhteistyökumppaniensa kanssa, ja siksi Nikita Borisov-Blebskiä ei nähdä Kymi Sinfoniettan edessä. Myös Musiikkitalossa käydään nyt läpi ohjelmistoa ”tiheällä kammalla”.

Venäjän aloittama Ukrainan sota ja sen kerrannaisvaikutukset ovat leviämässä vauhdilla myös taidemusiikin puolelle, kun venäläisartistien konsertteja perutaan ja yhteistyösopimuksia irtisanotaan ympäri maailmaa.

Samaa liikehdintää on nähtävissä nyt myös Suomessa.

Kouvolan ja Kotkan kaupunkien omistama Kymi Sinfonietta on keskeyttänyt toistaiseksi kaiken yhteistyön vierailevien venäläisartistien kanssa.

Tästä syystä huhtikuun alkuun suunniteltu viulisti Nikita Boriso-Glebskin konsertti peruuntuu. Venäläis-belgialainen viulisti voitti Sibelius-viulukilpailun vuonna 2010.

Konsertin oli tarkoitus johtaa venäläinen kapellimestari Jaroslav Zabojarkin.

Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Mikko Leppänen kertoo, että päätös on tehty yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Kymi Sinfonietta kuuluu yrityksenä Kotka-konserniin.

Kotkan kaupunki on päättänyt toistaiseksi keskeyttää kaiken yhteistyön venäläisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Kymi Sinfoniettan päätös noudattaa tätä linjaa.

Leppänen kuulostaa puhelimessa olevan päätöksestä huomattavan pahoillaan. Hän kertoo, että päätös tehtiin raskain mielin.

”Mietimme todella pitkään, mitä teemme.”

Asiasta päättäneiden mukaan tilanne ei ole tällä hetkellä riittävän selkeä venäläisten konsertoinnille Suomessa eikä se olisi venäläisartisteille ehkä turvallistakaan.

”Tämä on todella monisyinen asia”, Leppänen sanoo.

Mikko Leppäsen mukaan peruminen koskee tällä hetkellä ainoastaan Nikita Boriso-Glebskin konserttia.

Hän ei osaa arvioida, kuinka kauan venäläisartistien boikotointi Kymenlaaksossa jatkuu. ”Sitä on mahdoton arvioida. Tahtotila on jatkaa yhteistyötä heti kun mahdollista.”

Leppäsen mukaan kapellimestari Zabojarkin ymmärsi tilanteen ja otti tiedon peruutuksesta hyvin. Nikita Boriso-Glebskille asiasta on tiedotettu agentin kautta.

Boriso-Glebskiä Suomessa edustavan Fazerin konserttitoimiston toimitusjohtaja Aino Turtiainen-Visala on päätöksestä ”perin juurin järkyttynyt”.

Hän sanoo ymmärtävänsä hyvin Suomen tilanteen kuumentuneessa suurvaltapolitiikassa, Venäjään kohdistuvat taloudelliset sanktiot myös. Ukrainan sodankin hän tuomitsee: ”Olen siitä kauhuissani.”

Mutta se, että yksilön yli kävellään näin, menee kokeneen musiikki-ihmisen arvomaailman yli.

”Tämä on liian paksua. En näe tässä kuin ihmisoikeus­rikkomuksen ja irtopisteiden hakemista hirveästä sodasta.”

Turtiainen-Visala kertoo, että Boriso-Glebski on venäläis-belgialainen artisti, joka ei ole millään lailla sidoksissa sotaan eikä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Sodan aloituspäivänä viulisti oli kirjoittanut sosiaaliseen mediaan ”no war”, mutta muuten hän pitää yleensä hyvin matalaa profiilia yhteiskunnallisissa asioissa.

”Venäjällä on se tilanne, että artistit joko uskaltavat tai eivät uskalla tuoda mielipiteitään esiin julkisesti”, Turtiainen-Visala sanoo ja lisää, että moni siellä pelkää nyt todella.

Fazerin konserttitoimiston listoilla on myös maailmankuulu pianistilegenda Grigori Sokolov. Hänkin on venäläinen, mutta asunut vakituisesti Veronassa vuodesta 1996 lähtien.

Sokolovin konserttia on siirretty koronaviruspandemian takia jo neljä kertaa. 15. toukokuuta pitäisi olla viides yritys.

Nyt Turtiainen-Visala miettii, onnistuuko tuokaan. Ja jos se onnistuu, mistä hän voi tietää, onko Kansalaistorilla vastassa raivostuneiden kansalaisten mielenosoitus.

”Olen hyvin huolissani siitä, että Suomessa aletaan osoitella nyt venäläistaustaisia ihmisiä.”

Yksi boikotointi­toimenpiteiden kohteeksi päätynyt venäläisartisti on tähtisopraano Anna Netrebko.

Torstaina yhdysvaltalainen Metropolitan-ooppera ilmoitti, ettei Netrebko ole tervetullut sinne enää tällä eikä ensi kaudella. Päätös johtuu siitä, ettei laulaja suostunut irtisanoutumaan julkisesti Putinin teoista.

Metropolitanin päätöksen mukaan se ei aio enää palkata Putinia tukevia taiteilijoita. Netrebko on kritisoinut sotaa, mutta Putinista hän ei ole sanonut mitään. Netrebkon tiedetään kannattaneen aiemmin Putinin uudelleenvalintaa.

”Se on suuri taiteellinen menetys Metille ja oopperalle”, Metropolitanin toimitusjohtaja Peter Gelb sanoi lausunnossaan The New York Timesin mukaan.

”Anna on yksi Met-historian suurimmista laulajista, mutta Putinin tappaessa viattomia uhreja Ukrainassa ei ollut muuta vaihtoehtoa.”

Netrebkon konsertteja on peruutettu myös muualla maailmassa. Näin kävi muun muassa viime viikolla Tanskan Århusissa kovan sosiaalisen paineen jälkeen.

Netrebkon ja hänen puolisonsa, tenori Yusif Eyvazovin, olisi määrä laulaa ensi marraskuussa Helsingin Musiikkitalossa. Mitä tuolle konsertille tapahtuu?

Musiikkitalon myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso kertoo, että tilanne elää ja keskustelu myös Netrebkon suuntaan on avattu.

”Käymme nyt tiheällä kammalla läpi koko ohjelmistoa. RSO ja HKO myös omalta osaltaan. Katsomme, onko siellä sellaisia konsertteja, jotka vaativat toimenpiteitä ja mitä ne toimenpiteet sitten ovat”, hän sanoo.

Paason mukaan ulkopuolelta ei ole tullut suurta painetta konserttien perumiseen, vain joitakin yksittäisiä kyselyitä.

Jo aiemmin on uutisoitu, kuinka esimerkiksi Mariinski-teatterin johtaja, kapellimestari Valeri Gergijev joutuu jättämään 30 vuotta jatkuneet tehtävänsä Mikkelin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana.

Gergijev on tunnettu Putin-mielisenä taiteilijana, eikä hän ole tuominnut julkisesti Venäjän toimia Ukrainassa.