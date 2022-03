Käsitystä venäläisestä elokuvakulttuurista lännessä ovat viime vuosina hallinneet kuvat, joissa presidentti Vladimir Putin on poseerannut filmitähtien rinnalla. Vasemmalla ranskalaisnäyttelijä Gérard Depardieu. Kuva on vuodelta 2013.

Pakotteiden myötä elokuvateatterit Venäjällä keskittyvät esittämään sikäläistä elokuvaa, jossa sotakultti ja Hollywoodin nujertaminen ovat keskeisessä roolissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa voimalla myös Venäjän elokuvaan, sillä amerikkalaiset studiot eivät enää vie elokuviaan Venäjälle kuten aiemmin.

Ennen hyökkäystä Ukrainaan Venäjä oli elokuvamaana kuin mikä tahansa muu maa: amerikkalaisia elokuvia katsottiin ja paljon. Viime vuonna kassakärjessä olivat supersankaritarinat Spider-Man ja Venom sekä tieteistarina Dyyni.

Tasaväkisesti suosiosta kuitenkin kamppaili venäläinen fantasiaseikkailu Poslednyi bogatyr: Poslannik tmy.

Ison budjetin venäläiselokuvan suosio ei ole lainkaan sattumaa, sillä yksi asia on erottanut venäläisen elokuvan monien muiden maiden elokuvista, kertoo elokuvatutkija Ira Österberg Aleksanteri-instituutista.

”Venäläisen elokuvan erikoisuus on ollut panostus suuren budjetin elokuviin. He haluavat tehdä isoa ja vaikuttavaa, ja kilpailla näin amerikkalaisten kanssa. Tähän kilpailuun on panostettu 2010-luvulla ja erityisesti vuodesta 2016 alkaen”, Österberg sanoo.

Fantasiaelokuvien sarja Poslednyi bogatyr eli suomeksi Viimeinen soturi on esimerkki suuren budjetin elokuvasta, jolla Venäjä on viime vuosina halunnut osoittaa elokuvateollisuutensa kyvykkyyttä. Niitä ei kuitenkaan haluta katsoa venäjää puhuvan maailman ulkopuolella.

”Me emme vain yksinkertaisesti halua niitä katsoa, elokuvia, joissa Venäjällä on mahtavaa. Venäläisen kulttuurituotteen laajempi kuluttaminen ei vain onnistu meiltä, ja vielä vähemmin nyt. Suomessa on tykätty puhua paljon Ville Haapasalosta, mutta kuinka moni on niitä hänen elokuviaan nähnyt?” Ira Österberg sanoo.

Toinen syy on se, että he eivät myöskään tuo niitä aktiivisesti katsottavaksi, Österberg kertoo.

”Venäläiset ovat kääntyneet sisäänpäin eikä heillä ole ollut elokuvilleen vientistrategiaa.”

Ville Haapasalo esittää Sauna-nimistä miestä elokuvasarjassa Rakkautta suurkaupungissa, eli Lyubov v bolshom gorode.

Alan kääntyminen sisäänpäin on tapahtunut pikkuhiljaa.

Näyttelijä Ville Haapasalo on ollut mukana venäläisissä elokuvissa yli 20 vuoden ajan. Ensi rooli oli vuoden 1995 elokuvassa Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia.

Haapasalon mukaan venäläinen elokuva on muuttunut näiden vuosien aikana monta kertaa ja asteittain.

Kun hän aloitti uransa, elokuvanteko Venäjällä oli varsin vapaata, mutta elokuvateollisuus oli henkitoreissaan.

2000-luvun alkupuolella tehtiin Haapasalon mukaan jo paljon elokuvia.

”Ja samalla käsittääkseni pestiin myös rahaa. Olin silloin mukana elokuvissa, joita ei edes esitetty missään. Elokuvantekijä sai tehdä mitä halusi.”

Haapasalon mukaan saranakohta oli vuoden 2008 finanssikriisi. Rahoituksesta tuli hankalampaa, valtion rahoitusta piti etsiä ja rahanpesukuviot loppuivat.

”Aluksi oli myös itsesensuuria, kun tekijät alkoivat itse miettiä, mitä kannattaa sanoa. Tämä tietenkin koskee valtavirtaa, underground-ohjaajia on aina ja kaikkialla.”

Nykyään Venäjällä tehdään Haapasalon mukaan erittäin paljon valtion tilauselokuvia, esimerkiksi rakkaustarinoita Krimiltä.

”En pidä sanasta propaganda, mutta elokuvasta on Venäjällä tullut kansan mielen muokkauksen väline”, Haapasalo sanoo.

”Tv-sarjoja ja elokuvia tehdään Suuresta isänmaallisesta sodasta, kuten Venäjällä sanotaan. Nyt kun katsomme uutisia, sille on ollut selkeä tarkoitus. Eivätköhän nämä elokuvat ole tähän saattaneet liittyä. Valtavirtaelokuvantekijöiden kommenteissa näkyy taustalla Kreml aika hyvin.”

Elokuvaohjaaja ja Oscar-voittaja Nikita Mihalkov valokuvattuna Moskovassa vuonna 2015.

Esimerkistä käy ohjaaja Nikita Mihalkov, joka Vladimir Putinin kaudella on ollut maan elokuvan voimahahmo, ”elokuvatsaari”.

Mihalkov on voittanut elokuvillaan Oscarin ja Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon, mutta viime aikoina hän on kääntänyt kelkkaansa.

”Lännen huomio ei Putinin lähipiiriin kuuluvaa elokuvantekijää enää kiinnosta”, kertoo elokuvatutkija Ira Österberg.

”Mihalkov kertoi kauan sitten valmistelevansa elokuvaa nimeltä Šokoladnyi revolver, mutta vuosi sitten hän päätti muuttaa käsikirjoitusta. Alkuperäisessä ideana oli, että elokuvassa yritettiin tehdä elokuvaa, joka menestyisi isosti lännessä. Hän luopui ideasta, koska hän ei halunnut tuottaa maailmankuvaa, jossa venäläisen elokuvan arvostus olisi kiinni amerikkalaisista”, Österberg kertoo.

Venäläinen elokuva on myös näyttelijä Haapasalon mielestä sulkeutunut, samalla tavalla kuin yhteiskunta.

”Kun elokuva on Suomessa valmis, tuottaja lähtee festareille saadakseen sen myytyä. Kysyin kerran Venäjällä tuottajalta, mitä hän aikoo tehdä kansainvälisyyden eteen. Tuottaja vastasi, että jos haluavat elokuvan, tulkoot hakemaan. Se on suurvalta-ajattelua.”

”Minun mielipiteeni on, että venäläinen elokuva on nyt aallonpohjassa”, Haapasalo sanoo.

Kremlin julkaiseman kuvan kerrotaan esittävän tilannetta, jossa Venäjän presidentti onnittelee elokuvaohjaaja Nikita Mihalkovia tämän 75-vuotispäivänä videotervehdyksellä vuonna 2020.

Venäjällä on aina ollut kaksijakoinen suhde läntiseen kulttuuriin ja Hollywoodiin. Toisaalta sitä on ihailtu, on haluttu Oscareita ja elokuvista dollareita.

Putin on erityisen mielellään seisonut valokuvissa kovanaamoiksi laskettujen filmitähtien kuten Gérard Depardieun, Mickey Rourken ja Steven Seagalin kanssa.

Nyt tämäkin flirttailu Hollywoodin lainavalossa tuntuu viilentyneen. Putinin tukija, 76-vuotias Nikita Mihalkov on hyökännyt hiljattain läntistä woke-kulttuuria vastaan todeten, että Neuvostoliiton sensuuri oli ”lastenleikkiä” sen rinnalla, miten Yhdysvalloissa elokuvilta vaaditaan sukupuolten tasa-arvon huomioimista ja eettisiin sääntöihin pitäytymistä.

Elokuvanäyttelijä Steven Seagal kiitteli Vladimir Putinia saatuaan Venäjän kansalaisuuden vuonna 2016. Kremlin julkaisema kuva.

Neuvostoliiton romahtaessa myös venäläinen elokuvateollisuus romahti, mutta Putinin kaudella ala on saatu takaisin jaloilleen ja elokuvateatteriverkko kuntoon.

”Putinin kauden ansioihin kuuluu se, että elokuvateollisuus on noussut uudestaan isoksi Venäjällä, ja elokuvateatterikenttään on myös satsattu. Öljyrahaa on pantu hyötykäyttöön ja se on ollut oikeasti hyvä asia. Varjopuolena on ollut valtiovallan merkityksen kasvu”, elokuvatutkija Lauri Piispa arvioi.

Panostukset ovat kasvaneet, ja erityisesti on haluttu tehdä isoja venäläisiä blockbustereita. ”Viime vuosien erikoisuus on ollut venäläinen urheiluelokuva”, elokuvatutkija Österberg sanoo.

Ilmiö ei toisaalta ole aivan uusi. Venäjä on aina halunnut tehdä elokuvia kotiyleisölle, joista yksi tunnetuimmista on Sergei Bondartšukin vuonna 1975 valmistunut Stalingrad-elokuva He taistelivat synnyinmaansa puolesta. ”Paraatielokuva, josta oltiin ylpeitä”, kuuluu Österbergin määritelmä.

Uuden venäläisen urheiluelokuvan suurin hitti valmistui vuonna 2017. Dvizhenie vverkh -elokuvassa Neuvostoliiton miesten koripallomaajoukkue voittaa amerikkalaiset vuoden 1972 olympialaisissa. ”Me vastaan ne, mutta urheilun areenalla. Elokuva oli valmistuessaan kaikkien aikojen katsotuin venäläinen elokuva”, Mia Österberg sanoo.

Venäjällä suosittu koripalloelokuva Dvizhenie vverkh sai lännessä nimekseen joko Going Vertical tai Three Seconds. Vuonna 2017 valmistuneessa elokuvassa Neuvostoliitto voittaa Yhdysvallat, tällä kertaa olympiakoripallossa.

Oman elokuvansa ovat Venäjällä vastikään saaneet niin jalkapallomaalivahti Lev Jashin, murtomaahiihtäjä Jelena Välbe kuin myös jääkiekkoilija Valeri Harlamov, ja lisää on tulossa.

Yksi suosituista Venäjän elokuvan lajityypeistä ovat Poslednyi bogatyrin kaltaiset elokuvat, joissa uusinnetaan venäläistä tarustoa. ”Näitä kutsutaan bylina-elokuviksi. Aleksander Ptuško, joka vuonna 1959 ohjasi suomalaisvenäläisen Sampo-elokuvan, on keksinyt elokuvalajin, joka perustuu myyttisiin venäläistarinoihin”, Österberg kertoo.

Usein sankareita löydetään venäläiselokuviin armeijasta. Vuonna 2020 valmistui elämäkertaelokuva Mihail Kalašnikovista, rynnäkkökivääri AK-47:n kehittäjästä. Sen pääosaa näyttelee Juri Borisov, joka Suomessa vastikään sai Jussi-ehdokkuuden Hytti nro 6:n elokuvasta.

Vastikään Suomessa Jussi-ehdokkuuden saanut Juri Borisov näytteli hiljattain nimiroolin rynnäkkökiväärin keksijästä kertovassa elokuvassa.

Selkein esimerkki viime vuosien propagandaelokuvista on vuoden 2017 Krim, jossa romanssin ja actionin varjolla puolustettiin Venäjän sotatoimia Krimillä. Ohjaaja Aleksei Pimanov kertoi ensi-illan aikoihin elokuvaidean olleen lähtöisin Sergei Šoigulta, Venäjän puolustusministeriltä ja Putinin sisäpiiriläiseltä.

Sotaelokuvalla on Venäjällä erityisrooli. Erittäin usein elokuvasota on toinen maailmansota eli venäläisittäin ”suuri isänmaallinen sota”, jossa natsit saavat turpaansa. Sama natsiretoriikka on toistunut Putinin sotapuheissa.

Elokuvatutkijat puhuvat venäläisten sotakultista.

”Sodan kultti on rakennettu jo neuvostoajalla. Putinin toisella valtakaudella se on nostettu valtioideologian asemaan, koska esimerkiksi ortodoksiuskonto ja venäläiskansallisuus eivät yhdistä samalla tavalla koko kansaa”, elokuvatutkija Piispa sanoo.

Tämän sotakultin varaan perustuvia uutuuselokuvia on tulossa venäläisiin elokuvateattereihin lähikuukausina taas useita. Krilja nad Berlinom kertoo sotilasosastosta, joka ensimmäisenä iskee Berliinin toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Elokuvan traileri näyttää tältä:

Tulossa on myös tosipohjainen elokuva venäläisistä sotakuvaajista, jotka voittivat Oscarin vuonna 1943 sotafilmillään, jossa saksalaisia häädettiin Moskovan porteilta. First Oscar -elokuvan esikuvat ovat osin samoja, jotka koostivat tunnetun propagandafilmin myös talvisodasta. Siitä voi lukea lisää tästä.

Valtiolla on paljon sananvaltaa Venäjällä elokuvassa, mutta samaan aikaan taiteellisemmassa elokuvassa on ollut enemmän liikkumatilaa, kunhan sisältö ei ole avoimen poliittista eikä arvostele suoraan Kremliä, arvioi elokuvatutkija Piispa.

Lännessä venäläisestä elokuvasta on usein esillä kapea sektori. Tunnetuin tekijä on Andrei Zvjangintsev, jonka elokuvat Leviathan sekä Rakkautta vailla ovat olleet teräviä yhteiskunta-analyysissään ja elokuvateattereissa Suomessa. Leviathanin teosta voi lukea tästä linkistä ja Rakkautta vailla -elokuvan arvion tästä.

Andrei Zvjagintsevin ohjaama ja Putinin vastaisena pidetty elokuva Leviathan oli Oscar-ehdokkaana vuonna 2015. Venäjällä elokuvasta sensuroitiin kiroilua.

Sotaa käyvällä Venäjällä elokuvantekijät ovat jakautuneet karkeasti kahteen ryhmään suhtautumisessa Venäjän hyökkäyssotaan. Toisessa laidassa sotaa vastustamassa ovat Kira Kovalenkon, Andrei Zvjagintsevin ja Kantemir Balagovin kaltaisia nuoremman polven ohjaajia. Vastustajia on satoja.

”Katsoin Balagovin protestia Youtubesta. Ihmettelin, miksi hän vain istui paikoillaan videolla eikä sanonut mitään. Sitten huomasin, että hänen paidassaan oli teksti: ’painu vittuun’, joka viittaa Mustanmeren Käärmesaaren valtaukseen. Nikita Mihalkov on taas sanonut, että älkää valittako vaan lähtekää Venäjältä. En tiedä muita elokuvantekijöitä, jotka olisivat Venäjällä sodan kannalla kuin Mihalkov”, Österberg kertoo.

Toisaalta ukrainalaisista elokuvantekijöistä ainakin Oleh Sentsov on poseerannut somekuvissa univormussa ja kertonut taistelevansa ase kädessä. Muun muassa puolalaiset elokuvantekijät ovat levittäneet Instagramissa tätä kuvaa Sentsovista univormussa:

Näyttelijä Ville Haapasalo on näytellyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin useissa venäläiselokuvissa ja tavannut myös presidentti Putinin. Zelenskyi oli ennen poliittista uraa näyttelijä ja koomikko.

”Tein Volodymirin kanssa neljä–viisi elokuvaa. Jos joku olisi silloin sanonut, että hänestä tulee presidentti, olisin pitänyt puhujaa kummallisena”, Haapasalo kertoo.

”Hän (Volodymyr) on ihmisenä ja kollegana fantastinen, sen verran tunnen häntä, että voin näin sanoa ja nyt hänestä on muovautunut eurooppalainen sankari. En ota kantaa sotatoimiin, mutta hän on saanut mielipiteensä esille ja yhdistänyt Ukrainan kansaa, joka muuten on toisinaan ollut aika erillään”, Haapasalo kertoo.

Millainen ihminen Vladimir Putin sitten on, Ville Haapasalo?

”Se taitaa olla vaikein kysymys, mitä on. Selvää on se, että mikään ei ole selvää. Kysymykseen on näyttelijän kannuksilla vaikea vastata, mutta joku suunnitelma siellä on, ja se edelleen on olemassa. Minun maailmassani tärkeintä olisi saada sota poikki ja sitten mietitään kuka teki ja miksi.”

Kun Hollywood vetäytyy Venäjältä, teattereissa pyörii korostetusti oma venäläinen tuotanto. Millaisen maailmankuvan venäläinen yleisö saa elokuvateattereissa esitetyistä venäläisistä elokuvista?

”Hyvä kysymys, mutta pitää muistaa, että venäläiset ovat tähän asti katsoneet amerikkalaista elokuvaa. Ja maailmankuva tulee siis sieltä elokuvista, joista maailma on yksinkertaistettu. Venäläiset haluavat katsoa samanlaisia sankaritarinoita mitä katsotaan kaikkialla, sellaisia, joissa kaikki päättyy hyvin ja hyvä ja paha nähdään yksinkertaistettuina”, Mia Österberg sanoo.

Tavallaan on outoa, että mediaa ja etenkin tv:tä on Venäjällä suitsittu, ja vastikään kaikelta kriittiseltä medialta tukittiin suut lainsäädännöllä, mutta elokuvateattereissa kansa on katsonut samat kansainväliset menestyselokuvat kuin lännessä. ”Ehkä se kertoo enemmän amerikkalaisesta elokuvasta kuin Venäjästä”, arvioi Österberg.

Neuvostoliiton johtajana toiminut Josif Stalin loi maahan elokuvakoneiston.

Venäläiset ovat halunneet lyödä Hollywoodin hegemonian Stalinin ajoista asti

Venäläisellä elokuvalla on ollut poliittinen kytkös siitä asti kun Lenin kansallisti elokuvatuotannon vuonna 1919, kertoo elokuvatutkija Lauri Piispa.

”Lenin ei arvostanut näytelmäelokuvaa lainkaan. Leninillä oli propagandavisio, ja hän otatti haltuunsa uutisfilmitoiminnan. Kansa oli suurelta osin lukutaidotonta, joten elokuva oli keino levittää ilosanomaa”, Piispa sanoo.

1920-luvulla nähtiin venäläisen elokuvan kukoistuskausi, jolloin ilmaisua uudistivat muun muassa Dziga Vertov, Sergei Eisenstein sekä ukrainalaissyntyinen Oleksandr Dovženko.

Mutta näytelmäelokuva ei lopulta ole kovin hyvä propagandaväline, ja se huomattiin Neuvostoliitossa jo Stalinin aikana.

”Elokuvien tekeminen maksaa hirveästi ja kestää kauan, joten tilanne ehtii siinä välissä jo muuttua. Lisäksi ihmiset eivät halua katsoa propagandaa vaan he haluavat viihdettä”, Piispa arvioi.

Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin oli silti elokuvien ystävä, joka ymmärsi näytelmäelokuvien voiman. Hän halusi, että kommunistiset elokuvat ovat parempia kuin kapitalistien.

Stalin loi maahan elokuvakoneiston, joka oli puolueen ohjauksessa perestroikan vuosiin. Stalinin ajoista lähtien venäläiset ovat halunneet lyödä Hollywoodin hegemonian.