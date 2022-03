Elämäkertaelokuvaa juoksija Emil Zátopekista suunniteltiin vuosien ajan, ja alunperin kuvauksia oli mietitty myös Helsingin Olympiastadionille.

Kestävyysjuoksija ja olympiavoittaja Emil Zátopekista kertova uutuuselokuva on noussut suureen suosioon Tšekin tasavallassa.

Fiktiivinen, mutta tositapahtumiin perustuva juoksijaelokuva – nimeltään Zátopek – on rikkonut korona-ajan katsojaennätyksiä ja kiinnostavaa on, että elokuvassa Helsingillä on merkittävä rooli.

Kuluvana viikonloppuna elokuva putsasi myös pöydän Tsekin elokuvapalkintojen eli Leijonien jakojuhlassa, kertoo viihdealaa seuraava Variety.

Emil Zátopekin ja vaimonsa Danan suutelu Helsingin Olympiastadionilla vuonna 1952 on kuuluisa urheilukuva. Suutelu on mukana myös uutuuselokuvassa.

Elokuva voitti viikonloppuna kaikkiaan kahdeksan Leijona-palkintoa, joista yksi meni ohjaaja David Ondříčekille sekä pääosaa esittävälle Václav Neužilille.

Elokuva palkittiin samalla myös vuoden parhaana tšekkiläisenä elokuvana. Vuodenvaihteessa elokuva pyrki myös Oscar-kisaan Tsekin edustajana, mutta ei saanut ehdokkuutta.

Elämäkertaelokuvaa Zatopekista (1922–2000) valmisteltiin vuosien ajan ja esimerkiksi pääosanäyttelijä on kertonut valmistautuneensa rooliin ainakin neljä vuotta. Yhdessä vaiheessa kuvauksia suunniteltiin myös Helsinkiin ja etenkin Olympiastadionille.

Tuon suunnitelman peruuntumisesta HS kertoi jo vuonna 2015.

Valmiissa elokuvassa käsitellään Zátopekin osallistumista myös Helsingin olympialaisiin vuonna 1952. Tsekkiläisjuoksija, jota Suomessa kutsuttiin tuolloin lempinimellä ”Satupekka”, voitti Helsingissä kolme kultaa, muun muassa maratonjuoksun.

Emil Zátopek taittamassa maratonia Helsingissä 1952.

Juoksijan vaimoa Dana Zátopkováa elokuvassa esittää Martha Issová. Zátopkova oli myös olympiavoittaja Helsingin olympialaisissa. Hänen lajinsa oli keihäs.