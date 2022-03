Hillary Clintonin ja Louise Pennyn mainio poliittinen trilleri mollaa USA:n entistä presidenttiä.

Romaani

Hillary Rodham Clinton ja Louise Penny: Terrorin valta (State of Terror). Suom. Timo Korppi. Bazar. 573 s.

Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Hillary Rodham Clintonin ja kirjailija Louise Pennyn yhteisromaani on aluksi hieman kiusaannuttava elämys.

Terrorin valta -trilleri vaikuttaa kostokirjalta tai terapiakirjalta.

Rodham Clintonilla on takanaan katkera tappio Donald Trumpille vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Ja se kyllä näkyy.

Rodham Clintonin halveksunta Trumpia kohtaan ei ole rivien välistä kuittailua, vaan koko tarinan lähtökohta.

Päähenkilönä seikkaileva ulkoministeri Ellen Adams yrittää selviytyä presidentti Dunnin kauden jälkeisessä kaaoksessa. Ääliö-Dunn on saanut neljässä vuodessa Yhdysvallat ja koko maailman sekaisin.

Tuskin Ellen on aloittanut työnsä, kun terroristit iskevät eurooppalaisiin kaupunkeihin. Pian koko länsimainen sivilisaatio on vaarassa.

Kuusikymppinen Ellen on ehta ”Mary Sue -hahmo”, kirjoittajansa fantasiaminä. Hän aloittaa tehtävässään altavastaajana, mutta selviää isänmaanrakkautensa, älynsä ja suoraselkäisyytensä avulla ylivoimaisista tilanteista.

Nolostuttavista lähtökohdista huolimatta Terrorin valta on mukavaa laatuviihdettä. Se miellyttää varmasti lukijoita, jotka pitävät politiikan kulisseihin sijoittuvista sarjoista ja elokuvista.

Ja miksipä eläkeikäiset rouvat eivät saisi kirjoittaa itseään muistuttavia toimintasankareita? Niinhän useimmat mies­trilleristitkin tekevät. Ellen Adams on kaikessa pätevyydessään tervetullutta vaihtelua.

Naisten ja rodullistettujen hahmojen näkökulmat tuovat melko tavanomaiseen jännäriin omaperäistä sävyä. Elleniä vähätellään vallan kammareissa ympäri maailmaa, ja hän käyttää sitä ovelasti hyödykseen.

Eeppinen taistelu hyvän ja pahan välillä pysyy pirteän seikkailuhenkisenä, vaikka ydinaseet ovat juuri laukeamassa.

Lukijan kurkkuun nousee pala, kun ulkoministeri tapaa Venäjän presidentin Maxim Ivanovin. Tosielämän esikuva on selvästi Putin.

Hänen lähellään seisominen sai Ellenin tuntemaan kuin olisi päätynyt käsikranaatin viereen, jonka sokka oli vain äärimmilleen venytetyn muovilangan varassa.

Nyt Ellen Adamsin rinnakkaistodellisuus tuntuu hyvin kaukaiselta. Sokka on jo irti.

Rodham Clinton seuraa kirjailijana puolisonsa jalanjälkiä. USA:n entinen presidentti Bill Clinton julkaisi vuonna 2018 trilleristi James Pattersonin kanssa jännärin, jossa Yhdysvaltain presidentistä kuoriutui tiukassa tilanteessa toimintasankari.

Juhani Karila kuvaili Helsingin Sanomien arvostelussa romaania ”isänmaalliseen paatokseen tukehtuvaksi, yskiväksi teokseksi”. Työparin seuraava kirja ilmestyy tänä vuonna.

Rodham Clinton tuntuu onnistuneen miestään paremmin. Kirjalliset ansiot lienevät toki lähinnä Pennyn ansiota.

Kanadalainen Louise Penny on taitava tarinaniskijä, joka osaa luoda jännitettä ja mehukkaan ristiriitaisia henkilöhahmoja. Aiemmin hän on kirjoittanut leppoisia Three Pines -murhamysteerejä. Suuren näyttämön toimintatrilleri onnistuu yhtä hyvin.

Ja tietysti Rodham Clintonin asiantuntemus huippupolitiikan kulisseista tuo runsaasti kiinnostavia yksityiskohta ja autenttista tunnelmaa.

Romaanissa on oikeastaan vain yksi paha ongelma. Suomennos on lähes lukukelvoton. Teksti on täynnä kielioppivirheitä ja virkeryteikköjä, joiden viittaussuhteet ovat epäselviä. Lukeminen on epämiellyttävää ja tapahtumia on välillä vaikea ymmärtää.

Vastaavaa kieltä näkee joskus Facebookissa, kun kirjoittamiseen tottumattomat yrittäjät mainostavat palveluitaan. Sellaisessa yhteydessä onnahtelevasta kielestä on turha nillittää, eikä virheiden bongailu ole muutenkaan suositeltava tapa lukea mitään.

Terrorin vallan virheet tulevat kuitenkin häiritsevästi silmille sivu toisensa jälkeen.

Kyse ei ole niinkään suomentajan virheistä, vaan siitä, että kustantamossa ei ole selvästikään tehty kaikkia oikolukuun ja toimittamiseen liittyviä työvaiheita.

Lukeminen oli niin työlästä, että tätä arvostelua varten on luettu myös englanninkielinen teos.

Romaanista kannattaisi ottaa uusi painos, jossa kieli on tarkastettu. Tällaisenaan kirjaa ei tee mieli suositella kenellekään. Sen lukeminen olisi haitallista esimerkiksi äidinkielen kokeisiin valmistautuville nuorille.