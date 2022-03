Lapset ja roskaruoka -ohjelmassa katsotaan, miten käy, kun lääkäri Chris van Tulleken syö kuukauden ajan liki pelkästään pitkälle jalostettua ruokaa.

Kuukauden ajan Chris van Tullekenin ruokaympyrässä on 80 prosenttia ultraprosessoituja tuotteita.

Ultraprosessoitu ruoka muodostaa useiden länsimaalaisten ruokavalion kulmakiven, ja mitä nuorempi syöjä, sitä prosessoidumpi ruoka houkuttaa. Kliininen tutkimus on vasta hyvin aluillaan sen selvittämisessä, mitä tällainen ruokavalio tekee erityisesti nuorille aivoille.

Brittiläinen tv-tohtori Chris van Tulleken ryhtyy Lapset ja roskaruoka -ohjelmassa (2021) koekaniiniksi. Metodi on klassinen: kuukauden ajan van Tullekenin ruokaympyrä koostuu liki pelkästään ultraprosessoidusta ruuasta. Lähestymiskulma on siis sama, kuin Morgan Spurlockin legendaarisessa dokumenttielokuvassa Super Size Me (2004), jossa Spurlock söi pelkästään McDonald’sin ruokaa kuukauden ajan.

Spurlockin esimerkkiä seuraten van Tulleken vierailee myös perheissä, joissa ultraprosessoitu ruoka on ongelma. Käytännössä ohjelma on Spurlockin kokeen vähemmän dramaattinen brittiversio, mutta sen näkökulma on koekaniinia lukuun ottamatta lapsissa.

Ohjelman mielenkiintoisimpia ja uutuusarvoltaan merkittävimpiä havaintoja ovat katsaukset pitkälle jalostetun ruuan koostumukseen. Ei ole sattumaa, että ultraprosessoitu ruoka kutkuttelee mielihyväkeskustamme myös helpolla rakenteellaan, kun jalostettu ruoka solahtaa kurkusta alas prosessoimatonta sukkelammin.

Van Tullekenin haastatteleman spesialistin mukaan pääosin ultraprosessoitua ruokaa nauttivat syövät huomaamattaan päivässä 500 kilokaloria enemmän kuin prosessoimatonta ruokavaliota noudattavat.

Ohjelma avaa pelottavan oven ruokateollisuuden strategioihin: kuullaan esimerkiksi mitä tarkoittavat nyt ruokateollisuuden tutkimuksen kärjessä olevat hypermaukkaus ja hurmiopiste.

Prisma: Lapset ja roskaruoka, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.