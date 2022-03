Hoedown ja Pääesiintyjät muokkaavat amerikkalaista juurimusiikkia suomalaiseen asuun.

Hoedown: XX. Emsalö.

Rockabilly, rillumarei / Albumi

Pääesiintyjät: Lauluja laitakaupungilta. Bluelight.

Kotimainen roots-musiikki on usein väistämättömän amerikkalaisvaikutteista. Juuret juontavat minne juontavat, mutta musiikki saattaa hakea muotoaan ja kasvojaan hyvinkin omaehtoisin elkein. Kulttuurista kaikupohjaa ammennetaan yhtä lailla americanasta kuin suomalaiskansallisista tunnoista aina rillumareitä myöten.

Hoedownin albumin nimi XX ei viittaa järjestysnumeroon. Syksyllä nimittäin saavutetaan kahdenkymmenen vuoden rajapyykki siitä, kun Hoedown perustettiin, ja se aloitti oman liveklubin pyörittämisen.

Iltojen vieraina kävi viitisenkymmentä nimekästä solistivierasta, joista muutamien kanssa yhteistyö jatkui levylle asti. Kokonaiset albumit Hoedown on tehnyt Jukka Gustavsonin, Tuomari Nurmion sekä Tokelan kanssa; viimemainittu yhteenliittymä sukelsi amerikkalaisen kantrirootsin historiaan sellaisella kosketuksellisella aitoudella johon on Suomessa ylletty vain harvoin.

XX on Hoedownille virstanpylväs. Kyseessä on koronalevy, joka äänitettiin valtaosin etänä ja erillään bändiläisten kotistudioissa. Se on myös yhtyeen ensimmäinen julkaisu, jolla on vain omaa tuotantoa, ilman ensimmäistäkään lainakappaletta.

VuonnA 2018 edesmennyt kantava jäsen Esa Kaartamo, samoin kuin pitkään bändin keulakuviin kuulunut laulaja-viulisti Ninni Poijärvi ovat mukana yhdellä arkistoäänityksellä. Kokoonpanon uudeksi vahvistukseksi rekrytoitu Jere Ijäs on osoittautunut kerrassaan oivaksi kiinnitykseksi.

Hoedown ei ole koskaan ollut varsinaisesti kantribändi, vaan pikemminkin 1970-luvun länsirannikon soinnin viitoittama lauluntekijämusiikkiryhmä. Sitä on innoittanut enemmän Jackson Brownen koulukunta kuin Hank Williams. Amerikkalaisartistien pirtaan kuuluu tosin sekin, etteivät he tapaa väheksyä velkaansa kantrin suuruuksien perinnölle.

Suomessa juurimusiikin taustoja on päästy tutkimaan hieman jälkijättöisesti, ja toisaalta länsirannikon musiikki koetaan usein viha-rakkaus-kysymykseksi keulakuvanaan The Eagles. Hoedown on monin osin ollut trendien vastainen bändi, jonka riveissä rakastetaan Eaglesia, mutta joka hakee oman kosketuspinnan siihen, mitä tehdään ja miksi.

Nyt Hoedown nappaa kiinni yhdestä laidasta valkoista lännenmaisemaa.

Ijäs ja perustajajäsen Mika Kuokkanen, viimemainittu osin yhdessä australialaisen ystäväkollegansa Terry McArthurin kanssa, kirjoittavat myyttistä americanaa peilaavia lauluja, joissa tarinoidaan western-romantiikkaa viistäen jopa lainsuojattomien ja sheriffin tyttärien, käsiaseiden ja hirttotuomioiden maailmasta. Toki muustakin; kulttuurisesti laaja-alaiset muusikot ja lauluntekijät maalaavat pittoreskeja, elokuva- tai novellimaisia musiikkimaisemia mielikuvien amerikkalaisuudesta.

Musiikillinen toteutus on ammattimaisen moitteeton; riittää kun mainitsee soittajiston Topi Kurki, Masa Maijanen, Jarmo Nikku ja Olli Haavisto.

Vesa Haaja tuli tunnetuksi kansainvälisestikin vientikelpoisten bändien The Barnshakersin ja Whistle Baitin keulilta. Pesti Agentsien solistina ei tehnyt hänestä edeltäjiensä kaltaista kansansuosikkia, mutta suomenkielinen tanssikelpoinen beat & roots ammentaa muistakin henkisistä lähteistä kuin ”agentslandista”.

Suomeksi Haaja lauloi muun muassa muutaman vuoden takaisella soololevyllään, mutta Pääesiintyjät yhdistää albumillaan menneiden tutkinnan kaukaa ulkomailta aina kotimaisen viihdekulttuurin rillumarei-vuosiin. Haajan ohella ryhmään kuuluu muun muassa Francine-yhtyeen väkeä, ja Pääesiintyjien ensilevy tuli jo vuonna 1993. Toinen albumi ilmestyi 2020 herättämättä sen suurempaa huomiota, mutta bändin kulttuurinen kaksinapaisuus voisi löytää laajempaa kuulijakuntaa tämänkin levyn kautta.

Elvis Costellon Radio Sweetheartista tehdyllä käännösversiolla Kaunis Veera kuulija viedään nostalgisen kaihon maailmaan: ”Kaunis Veera multa järjen vei – auta ei rillumarei”. Lättähatun lauantaissa tangotaan ja twistataan ja Tauno ja Ansa lohduttaa lemmensuruissa, ettei Taunokaan saanut Ansaa. Bob Dylan -käännös Kaikki järjestyy (Don’t Think Twice It’s Alright) on Maria Rahikaisen kääntämänä tanssibillyversiona sanalla sanoen hämmentävä. Eläköön hämmennys, yleensäkin kaiken valmiiksi pureskellun vastapainoksi!

Beat, roots / albumi

Marko Haavisto & Poutahaukat: Yleisön palvelija. Emsalö.

Marko Haavisto kuuluu maan osaavimpiin kantrisolisteihin leimallisimmin bändissään Vaeltava Vitsaus. Kokoonpanot saattavat sotkeutuakin: nytkin Badding Rockers tekee paluuta ja Haavisto on mukana Pelle Miljoonan varhaisklassikkoja rootsisti muokkaavassa projektissa Kymmenen miljoonaa.

25 vuotta esikoisen ja pitkähköksi venyneen tauon jälkeen albumin julkaiseva Poutahaukat on Haaviston pitkäaikainen pääbändi, se, jolla musisoidaan Aki Kaurismäen elokuvissa ja niiden tuomilla ulkomaiden keikoilla. Nykykokoonpanossaan se on myös vanhakantaisen tanssittavan beatmusiikin pohjalta moniin tyylillisiin ja soinnillisiin flirtteihin kurkottava valiokopla.

Haaviston luovuus ja tuotteliaisuus ovat voimissaan, ja monet biiseistä ovat kuin syntyneet radiohiteiksi – jos niitä vain soitetaan.

Folk, kantri / Albumi

Jarkko Rissanen & Timo Ylinen: Long Time Coming. Eclipse Music.

Kitaristi Jarkko Rissanen musisoi muinoin useissa toinen toistaan messevämmissä kokoonpanoissa ja soitti rytmibluesia näkyvimmin Eero Raittisen ja Pepe Ahlqvistin parhaisiin kuuluneissa bändeissä. Rinnan yhtyetoiminnan kanssa on syntynyt akustissointisia levyjä yksin ja duoilla. Suuntaus tuntuu nyt nousseen hallitsevaksi linjaksi ja suorastaan luotettavaksi tavaramerkiksi.

Rissasen yhteistyökumppaneihin kuuluu musiikin moniottelija ja levy-yhtiötä pyörittävä Timo Ylinen, soittaja ja lämminääninen balladilaulaja. Lähinnä yhdysvaltalaisten lauluntekijöiden tuotannosta koottu cover-levy osoittautuu ihastuttavaksi yllätykseksi: uljassointisten kieli-instrumenttien soitto nojaa folkilliseen perimään, mutta maukkaat, rytmisestikin pumppaavat sovitukset ja sävykkäät tulkinnat tekevät levystä pienen marginaalihelmen.

Kantri / Albumi

Anssi Känsälä: Workin’ Man. AMK19.

Anssi Känsälä todisti ilmaisunsa vakuuttavuutta ja monipuolisuutta aikoinaan ahkerasti juhlakansaa tanssittaneen bilebändinsä The Philharmonic Orchestran solistina. Uutta artistikuvaa hakiessaan hän tuntee vetoa kantriromanttisten trubaduurien heimoon.

Ala ja linja ovat monin osin epätrendikkäitä mutta silti ankarasti kilpailtuja. Känsälä ei kuitenkaan astu areenalle heppoisin eväin. Osin yhdessä Tapio Lauhamaan kanssa kirjoitetut laulut ovet kelpoja genrepastisseja, jopa niin että tarttuvimmat kappaleet kuulostavat siltä kuin voisivat olla lainoja jonkun multiplatinasuositun hattukantrisolistin levyltä.

Toteutus on pienimuotoisen kotikutoinen, mutta Känsälä hallitsee pehmomiehekkäät balladitulkinnat ja Jani Paulamäki tuo sointikuvaan maukasta kantrikitarointia.

Kantri, rockabilly / single

Ria & The Hi-Binders: Memory Mountain / Sinful Man. Moondog Music.

Suomalainen juurimusa näyttäytyy yhä äijien tonttina, ja poikkeuksiin takerrutaan hanakalla toiveikkuudella.

Ria & The Hi-Binders (Ria Korhola, Jani Ahtiainen, Jussi Huhtakangas, Timo Kalijärvi ja Lasse Sirkko) kierrättää singlellään 60-luvun alun honky tonk -kantria ja rockabillya, myös visuaalisesta ilmeestä kiinni pitäen.

Memory Mountain on poimittu Suomessakin suuresti rakastetun Wanda Jacksonin ohjelmistosta. Versiossa on ytyä ja Korholan äänessä sen verran samaa viehkoa murinaa että häntä varmaan asetellaan jonkinlaiseen vastineelliseen rooliin, jonka kahleista hän tosin myös ravistautunee päättäväisesti irti. Täsmäiskuisen retron mutta modernisti voimistetun äänikuvan perusmaisemaan kuuluu keskeisesti Huhtakankaan steel-kitara.

Tulevalla ensialbumilla kuullaan myös Korholan omaa tuotantoa.