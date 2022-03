Trigger Point -jännityssarjalla on kaksi järeää asetta: Vicky McClure ja räjähteet, mutta itse trilleriosuus jää kaavamaiseksi

Sarjan on tuottanut Bodyguardin ja Line of Dutyn luoja Jed Mercurio.

Muun muassa Line of Dutysta tuttu Vicky McGlure on Trigger Point -sarjan päähenkilö, poliisin antiterrorismiyksikön pomminpurkaja Lana Washington. Eric Shango esittää ryhmän tuoretta vahvistusta Dannya.

Brittiläisellä jännityssarjalla Trigger Point on kaksi järeää asetta: Vicky McClure ja räjähteet. Molemmat ovat keskeisiä tarinan kannalta, sillä McClure näyttelee Lontoon poliisin antiterroristiryhmän pomminpurkajaa.

Ensimmäisessä jaksossa Lana Washington (McClure) kutsutaan parinsa Joel Nutkinsin (Adrian Lester) kanssa vuokra-asuntoalueelle, jossa sijaitsee epäilty pommitehdas. Koko jakson ajan pommiryhmä etsii, löytää ja purkaa räjähteitä. Kello tikittää, paineet kasautuvat, ja räjähdyksen vaara väreilee ilmassa.

Jännitys nostetaan tappiin heti alussa, minkä jälkeen kuusiosaisessa sarjassa esitellään sen varsinainen juoni. Pommeja löytyy pian ympäri kaupunkia, ja Washingtonin tiimi yrittää yhdessä antiterroristiryhmän kanssa selvittää syyllistä räjähdeiskujen takaa.

Sarjan on luonut esikoisenaan Daniel Brierley. Sitä tuottamassa on kuitenkin ollut Jed Mercurio, joka tunnetaan kehuttujen Bodyguardin ja Line of Dutyn luojana. McClure näytteli myös jälkimmäisessä sarjassa, joka sekin seurasi poliisin erikoisyksikön toimintaa.

Trigger Pointissa varsinainen tutkinta ei kanna. Räjähdeterroristin henkilöllisyys ei ole kiemuraisten vihjeiden takana, ja poliittinen maisemakin jää usvaksi taka-alalle, vaikka juonessa viitataan äärioikeiston nousuun.

Washingtonin mielenterveys sen sijaan tuodaan framille: Afganistanin-veteraanin toimenkuvaan kuuluu niin menetysten sietäminen kuin niistä johtuva traumaperäinen stressireaktio. Pitkä ihmissuhdekin alkaa horjua.

Alan asenteisiin ei pureuduta, sillä pomminpurkajan psykologiaa käsitellään lähinnä henkilökohtaisella tasolla. McCluren ansiosta katsojalle välittyy sekä pomminpurkajan pakkotyyneys että tämän paineet.

Päähenkilön pään sisältö on lopulta pelkkää massaa, jota räjähdykset muokkaavat. Psykologia on seuraus, kun räjähteet ovat sarjan olemassaolon syy. Ne tuovat kerrontaan intensiteetin.

Toimintaelokuvan ja -sarjojen tekijät ovat käyttäneet räjähdejännitystä lukemattomia kertoja – ja usein vielä tehokkaammin. Paras esimerkki lienee Kathryn Bigelow’n elokuva Hurt Locker, jossa katsoja sai pelätä, että pelkkä käsivarakameran heiluminen laukaisee pommin.

Trigger Pointissa räjähdeuhka toistuu pienin variaatioin jaksosta toiseen. Samalla jaksoista tulee kaavamaisia: Washington selvittää päätään ja iskujen taustaa, sitten hänet kutsutaan taas purkamaan pommia.

Sarjan ainoa kysymys kuuluukin, onko pommi tällä kertaa vessanpöntön takana vai auton alla. Kysymyksen ympärille rakentuva sarja ei ole erityisen hyvä, mutta vastaus saa sydämen joka kerta tykyttämään vähän nopeammin.

Trigger Point, C More. (K16)