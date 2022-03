Näytelmän voimahahmot Sonya Lindfors, Sara Melleri ja Elina Piri muodostavat suomalaisen esitystaiteen dream teamin.

Armageddon. Kantaesitys Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa 9.3. Konsepti Sonya Lindfors, Sara Melleri ja Elina Pirinen. Ohjaus, koreografia ja käsikirjoitus Lindfors ja Melleri, koreografia, runot, tuoksu- ja visuaalinen lähtö rinnakaisteoksessa Elina Pirinen. Esiintyjät Antonia Atarah, Leila Kourkia, Sara Paasikoski, Kreeta Salminen, Lindfors ja Pirinen. Lavastus- ja pukusuunnittelu Virpi Nieminen, äänisuunnittelu ja sävellys rinnakkaisteoksessa Johanna Puuperä, valosuunnittelu Ada Halonen, esitysdramaturgi Louna-Tuuli Luukka.

Kerrankin feministiselle näyttämötaiteelle annetaan se tila, mikä sille kuluu. Espoon kaupunginteatterin Armageddonin tekijät muodostavat suomalaisen esitystaiteen dream teamin. Näyttämön lainalaisuuksille ilkkuvan Sonya Lindforsin, groteskin ja glamourin feminismissään yhdistävän Sara Mellerin sekä Elina Pirisen, jonka kahleeton ihmisen moninaisen ruumiin ja mielen päästäminen valloilleen tuntuu aina elähdyttävän ja tuovan elinvoimaa.

Kaikki kukat saavat kukkia, paitsi sellaiset, jotka haluavat asettua toisten yläpuolelle. Eräänlaisina seremoniamestarina tai oppaina illassa toimivat Sara Mellerin räjähtänyt Hollywood-kaunotar sekä Sonya Lindforsin ärtsy rockhenkinen ilmestys, joka saa asioita liikkeelle.

He näyttävät, keitä he ovat ja mitä he aikovat tehdä. He ovat yleisön kanssa samalla tasolla. Yksi näyttämön (patriarkaalinen) sääntö saa siten heti huutia.

Kahteen osaan jaetun esityksen alkuosa on kabaree, jossa otetaan niskalenkki vakoisesta, keskiluokkaisesta ja etenkin patriarkaalisesta näyttämöstä vyöryttämällä sinne parodioita musikaaleista, ikonisista tähdistä, popkulttuurista, sketsihahmoista, jotka ovat tehneet pilkkaa heikommista. Ollaan tämän hetken kauhuissa, vahakabinetissa, Hollywoodissa ja yhtenäiskulttuuri-Suomen talkshow’ssa, ainakin. Ja monessa muussa paikassa.

Erityisesti nousee esiin Antonia Atarahin viiltävät sivallukset ja Sara Paasikosken kuin suoraan tuonpuoleisesta nousevat kauhua ja hurmosta aikaansaavat tyypit. Leila Kourkian ja Kreeta Salmisen osana on hätkähdyttää tarkoituksellisella huonoudella. Rinnat voivat olla paljaat jos siltä tuntuu, meikki valua ja vaatteet lennellä, askeleet hoiperrella.

Maailmanlopun läheisyys purskauttaa visuaalisesti esiin roskakulttuurin ja korkeakulttuurin sekasotkun. Virpi Niemisen ja Ada Halosen scifihenkisessä miljöössä on liikkuvia näyttämöitä ja savua, mutta myös herkistymistä elävän tulen äärelle ennen kuin kaikki räjähtää.

Elina Pirisen ohjama lopputanssi sisältää sekä ASMR-henkistä äänimaailmaa että tuoksuja aina kanankakasta johonkin mystiseen ja makeaan. Ovatko ne kuolevien ruumiiden hajua? Sifonkiasuissaan liikkuvat tanssijat ovat kiivaasti sinne tänne sinkoilevia sylfidejä. Pirisen ääni kuiskailee atomeista. Assosiaatiot vievät heti ydinaseisiin mutta yhtä lailla kohti sitä tosiasiaa, että energiaa voi käyttää muuhunkin. Näyttämöllä on eteeristä ja haurasta olemista, alun kabareen aiemmin piilossa ollut ydin.

Armageddon näyttää yhden valtajärjestelmän ja sitä tukevan taidekäsityksen luhistumisen.

Armageddon sisältää oikeastaan kaksi loppua. Ensimmäisen, jossa kaikkensa antaneet diivat antavat patriarkaatin kaatua mahdottomuuteensa sekä toisen, missä ihmisen sisäinen olemus haluaa tulla esiin ilman kahleita tai valmista moraalia.

Armageddon tuo asioita yhteen intersektionaalisessa hengessä. Se ei mässäile totunnaisilla kauhuskenaarioilla vaan sen pohjimmainen sanottava on nimenomaan isot systeemitason muutokset – se raivaa tilaa politiikalle hyvin ahtaassa raossa. Solidaarisempi maailma ei äkkiä olekaan kovin kaukana, vain kädenojennuksen päässä. Jos vain käytämme mielikuvitustamme.