Helsingin kaupunginteatterin toteutus on iskevä ja hyvin lähellä alkuperäistä West Endin esitystä, kirjoittaa kriitikko Lauri Meri.

Farssi

Näytelmä joka menee pieleen. Helsingin kaupunginteatteri, Arena-näyttämö. Käsikirjoitus Henry Lewis, Jonathan Sayer ja Henry Shields, suomennos Mikko Koivusalo, sovitus ja ohjaus Pentti Kotkaniemi. ★★★★

Näytelmä joka menee pieleen (The Play That Goes Wrong) käynnisti brittifarssin historiassa uuden aikakauden kymmenisen vuotta sitten.

Viihteentekijät ovat tietysti kautta aikojen mässäilleet huonolla huumorilla, mutta entäpä jos aivan kaiken päästäisi kerralla luisumaan tuhon partaalle.

Voisiko kaikelle yksinkertaisesti vain nauraa.

Kolmen lontoolaisen teatteriopiskelijan pubikeikasta alkunsa saaneessa näytelmässä on yksinkertainen perusajatus: minkä kaiken voi ajatella menevän pieleen teatteriesityksen aikana.

Lavalle tuodaan tietysti riemunkirjava harrastajaryhmä, jonka jäsenistä löytyy enemmän intoa kuin taitoa. Esitettäväksi näytelmäksi valitaan murhamysteeri, jonka juonessa ei ole mitään tolkkua.

Henry Lewis, Jonathan Sayer ja Henry Shields lähtivät esikoisnäytelmässään liikkeelle näyttelijän ja roolihahmon kerroksellisesta suhteesta ja ovat sittemmin siirtyneet yleisemmin ratkomaan ihmisen ja hänen omaksumansa tehtävän monimutkaista yhtälöä pankkirosvoja ja taikureita käsittelevissä näytelmissään.

Näytelmä joka menee pieleen on ehtinyt pyöriä todella monessa suomalaisessa teatterissa, Helsingissä sen on voinut nähdä Svenska Teaternin ruotsinkielisenä tulkintana.

Kaupunginteatterin esityspäätös on luonnollisesti tehty kauan sitten, mutta yllättävän hyvin näytelmälle löytyy kaikupohjaa myös äkillisesti muuttuneessa maailmassa.

Näytelmän tolkuttoman toilailun ei anneta kääntyä lavalla kyyniseksi kuittailuksi, eikä katsojaa syöstä murehtimaan kaiken perimmäistä turhuutta.

Pentti Kotkaniemen mestarillisesti rytmitetty ohjaus imaisee yleisön mukaansa oikeastaan jo ennen kuin koko näytelmä ehtii kunnolla edes alkaa.

Kaupunginteatterin toteutus on iskevin näkemistäni suomalaisista versioista ja hyvin lähellä alkuperäistä West Endin naurumaratonia.

Teatteritekijät tietävät vanhastaan, että farssia tehtäessä täytyy olla tosissaan, mutta toisinaan saattaa olla vaikea hahmottaa minkä suhteen.

Monissa toteutuksissa farssin painopiste on asetettu siihen, miten harrastajanäyttelijät selviävät työn alla olevasta näytelmästä. Kotkaniemen ohjauksessa korostuu teoksen ulkokehä, se miten ammattinäyttelijät onnistuvat esittämään amatöörejä.

Samalla kun huomio käännetään murhamysteerin hulluista juonenkäänteistä harrastajanäyttelijöiden teatteria kohtaan tuntemaan palavaan rakkauteen, näytelmän ytimestä alkaa avautua laajempia näkymiä ihmisenä olemisen arvoitukseen.

Kukapa meistä ei tuntisi olevansa väärään aikaan väärässä paikassa ja aivan väärin varustautuneena.

Näyttelijöiden yhteispeli sujuu loistavasti.

Santeri Kinnunen, Risto Kaskilahti ja Eppu Salminen ovat saaneet tähdittää farsseja ehkä turhankin usein, mutta väsymyksen merkkejä ei näy.

Vauhtia näyttämölle tuo raikkaalla ilmaisullaan myös seurueen hidasta miestä esittävä Matti Rasila.

Eija Vilpas tuntuu suorastaan uudestisyntyneeltä vaihdettuaan puheensa nuotin välillä länsimurteisiin. Vilpas kantaa Linda Wiklundin kanssa jämäkästi vastuun myös siitä, etteivät farssin naiset jää pelkiksi pyörtyileviksi sivuhenkilöiksi.

Linda Wiklund, Alex Anton ja Matti Rasila tekevät hyvät roolisuoritukset farssin pyörteissä.

Alex Antonin ja Joel Hirvosen esittämät seurueen kukkopojat kohoavat esityksen varsinaisiksi sankareiksi. Nuoret näyttelijät tarttuvat intensiivisen tarkasti jokaiseen eteen tulevaan tilaisuuteen, jolla voivat kirittää koko muuta ryhmää.

Lavastus Peter Ahlqvist, puvut Elina Vättö, naamiointi Pia Kähkönen, valot Valdemar Virtanen, ääni Jaakko Virmavirta. Rooleissa Alex Anton, Joel Hirvonen, Risto Kaskilahti, Santeri Kinnunen, Matti Rasila, Eppu Salminen, Linda Wiklund, Eija Vilpas.