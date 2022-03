Olavi Uusivirta on suvereeni Hamlet Kansallisteatterin uudessa Shakespeare-sovituksessa – Revyymäisessä esityksessä on paljon hienoja yksityiskohtia

Hamletin teeman ja tulkinnan tasolla jäi kaipaamaan isompia elämyksiä, kirjoittaa teatterikriitikko Sanna Kangasniemi.

Hamlet. Kansallisteatterin suuri näyttämö 10.3. Shakespearen näytelmän sovitus Samuli Reunanen ja Aina Bergroth. Ohjaus Samuli Reunanen. Suomennos Matti Rossi. ★★★

Maailma on sijoiltaan. Lause on nostettu Kansallisteatterin suurella näyttämöllä torstaina ensi-iltansa saaneen Hamletin motoksi, ja sen kanssa on alati helpompi olla yhtä mieltä, juuri nyt vielä ikävämmin kuin hetki sitten osasimme kuvitellakaan.

Juuri meidän aikaamme William Shakespearen Hamlet on kyllä näyttänyt muutenkin osuvan: kolme vuotta sitten Paavo Westerberg ohjasi teurastamontuoksuisen tulkinnan Turun kaupunginteatteriin ja viime syksynä esityskautensa lopetti Tampereen Työväen Teatterin Otso Kauton ohjaama rock-Hamlet.

Nyt ohjaajana on Samuli Reunanen, joka on yhdessä Aina Bergrothin kanssa sovittanut Hamletista edellä mainittuja sirpaleisemman, murretumman version.

Suomennoksessa Reunanen luottaa Matti Rossiin, kun Westerberg meni Eeva-Liisa Mannerin ja Kautto Michael Baranin käännöksellä. Mutta siinä missä Tampereen rock-Hamletinkin teksti eteni varsin perinteisesti, on Kansiksessa pirstottu järjestystä ja henkilöitä enemmän.

Mikään ei ole enää varmaa tässä maailmassa, ei edes se, että Hamlet saisi pitää yksinpuhelunsa!

Tämä ei tule varsinaisena yllätyksenä, etenkään kun esityksen ennakkotiedoista on saatu lukea Ofelian nousevan sovituksessa merkittävämpään rooliin. Nykykatsannossa auttamattoman ohueksi ja avuttomaksi kirjoitettu Ofelia on totuttu näkemään traagisena taustakukkasena, jolla ei ole osaa tai edes mielipidettä elämänsä kulkuun.

Roolin tekevä näyttelijä ja räppäri Fanni Noroila kirjoittaa esityksen käsiohjelmassa hienosti empimisestään roolin äärellä, sen pohtimisesta, voiko lavalle tuoda feministi-Ofelian.

Omat punnitut puheenvuorot käsiohjelmassa on muuten myös Hamletin roolissa nähtävällä ”pop-prinssi” Olavi Uusivirralla ja Laertesta näyttelevällä Aleksi Holkolla. Queerista kirjoittavan Holkon teksti on oiva muistutus siitä, että alkujaan Shakespearen teokset tosiaan olivat queer: kaikissa rooleissa oli mies!

”Alkuperäisen” Shakespearen Samuli Reunanen nostaakin tietyllä tavalla kummittelemaan ohjaukseensa, tai ainakin niin itse tulkitsin tyylilajin, joka oli runsaudessaan hyvinkin revyymäinen. Mielikuvaa tuki myös esityksen muoto, jossa osaset eivät niinkään liittyneet samaan virtaan kuin tömähtivät kukin vuorollaan näyttämölle.

Rock-keikan anatomia oli käytössä myös, mutta toisin kuin parhailla keikoilla, ei esityksen jännite säilynyt ”biisistä” toiseen siirryttäessä.

Kaisa Rasilan luoma näyttämökuva rakennustellinkeineen oli mustanpuhuva ja komea, ja esimerkiksi pressumuovin käyttäminen moninaista ja sopivan karmaisevaakin.

Hienoja yksityiskohtia ja upeita kohtauksia oli monia, mainittakoon esimerkiksi Ofelian appelsiini, sinne tänne sirotellut englanninkieliset lauseet tai Teatterikorkean opiskelijoiden Ola Blickin ja Karlo Haapiaisen esittämien näyttelijöiden lämmittelypiiri 150-vuotiaan Kansallisteatterin esiripun edessä. Videot ja valot myös nousivat monessa kohtauksessa onnistuneesti, välillä jopa kaikkein parhaimpina esiin.

Ymmärrän, että rosoisuus ja tietty ”räkäisyys” on osa valittua estetiikkaa, mutta sivuhuomiona on sanottava, että rock-keikka tuli mieleen välillä siinäkin, kun kaikkea näyttämön pinnassa tapahtuvaa ei yksinkertaisesti nähnyt edessä istuvien päiden takaa. Esimerkiksi juuri Fanni Noroilan herkästi ja riemukkaasti näyttelemä appelsiinikohtaus jäi harmillisesti piiloon.

Etenkin ensimmäisen puoliskon energiset rave-henkiset tanssikohtaukset olivat monin tavoin upeita. Mielessä vilahti välittömästi myös se, että nytpä on Kansallisteatterin kummituksilla ihmeteltävää, kulkevat sitten kirves kädessä tai ilman.

Puvustuksesta vastannut Auli Turtiainen kertoo käsiohjelmassaan lainanneensa asuja aina 1940-luvulta asti: seikka ilahdutti, vaikka sitä ei ilman mainintaa olisi huomannutkaan.

Olavi Uusivirran yhtyeessä soittava Timo Kämäräinen on säveltänyt valtaosan esityksen musiikista, joka viittaili sujuvasti niin kuplettiin kuin hevioopperaankin.

Mutta niin suvereenisti kuin Kämäräinen kitaransa kanssa Hamletin luottoystävää Horatiota esitti, jäi hänen sävellystyönsä ehkä enemmän taka-alalle kuin olisi ollut suotavaa. Etenkin jälkimmäisellä puoliskolla lainakappaleet, The Smithsin The Queen Is Dead ja The Doorsin The End, nousivat hallitseviksi.

Kommunikatiivinen Kämäräisen kitara on ehdottomasti, se tuli hienosti esiin monessa kohtaa, lopussa erityisesti.

Paljon siis runsautta ja revyymäistä rock-keikkaa, mutta entäpä mitään uutta, oliko sitä Tanskanmaalla? Kuten jo sanottu, esitys on täynnä mainioita yksityiskohtia, esimerkiksi kuulun yksinpuhelun nyysiminen Ofelialle tai tämän tekemä railakas haistattelu, mutta teeman tai tulkinnan tasolla jäin ainakin itse ilman isompia elämyksiä.

Esimerkiksi Noroilan alussa esittämä, kahdessakymmenessä vuodessa kovin monitulkintaiseksi kasvanut Britney Spears -hitti Baby One More Time, oli ehdottoman toimiva, mutta jäi sitten lopulta aika yksinäiseksi palaseksi.

Näyttelijöiden osuuksista tuli vaikutelma – ehkäpä tavoiteltu mutta ei missään tapauksessa kovin onnistunut sellainen – että lavalla olisi ollut esiintyjiä kahdesta teatteriseurueesta.

Hamlet, Ofelia ja Laertes dynaamista uutta sakkia, ja sitten vanhakantaisemmin vetäneet kuningas Claudius (Timo Tuominen, joka kyllä ansaitsee erityismaininnan hetkestään oman hovinsa Liberacena), Polonius (Esa-Matti Long) ja Gertrude (Paula Siimes).

Olavi Uusivirran lavakarisma ja fysiikka oli täysimittaisesti käytössä, eikä Loiri-imitaatiokaan näemmä tee tiukkaa. Fanni Noroila puolestaan teki varmasti sen, mitä Ofelian rooli mahdollistikin. Aleksi Holkon Laertes oli onnistuneesti sekä dynaamisen seksuaalinen että riipaiseva.

Olavi Uusivirran isän Matti Uusivirran esittämästä Haamusta kehkeytyi lopulta ihan jäntevä yksityiskohta halki esityksen.

Ennakkoon oli ollut myös puhe David Bowiesta tulkinnan innoittajana, mutta sitä en esitystä katsoessa edes muistanut. Yleinen dramaattisuus ja pääkolmikon siivet, pantakoon ne tälle tulkintalinjalle.

Dramaturgi Aina Bergroth. Lavastus Kaisa Rasila, puvut Auli Turtiainen, musiikki Timo Kämäräinen, valot Erno Aaltonen, äänet Sami Hassinen, videot Pyry Hyttinen, naamiointi Laura Sgureva-Cox, koreografian konsultointi Ari Numminen. Rooleissa Ola Blick, Karlo Haapiainen, Aleksi Holkko, Timo Kämäräinen, Esa-Matti Long, Fanni Noroila, Paula Siimes, Timo Tuominen, Matti Uusivirta, Olavi Uusivirta.