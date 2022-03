Liisa Mustosen ohjauksessa tunnelmat luodaan pienillä keinoilla.

Hiljaiset sillat Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 12.3. Robert James Wallerin romaanin pohjalta dramatisoineet Liisa Mustonen ja Ari-Pekka Lahti. Ohjaus Liisa Mustonen. ★★★

On melko epäkiitollinen lähtökohta saattaa näyttämölle rakastetusta elokuvaversiosta tuttu tarina. (Tekisi myös mieli kysyä, miksi edes pitäisi.) Elokuva kun pystyy taidemuotona teatteria helpommin tuomaan esiin henkilöhahmojen sisäiset ristiriidat ja intohimot, etenkin realismin tyylilajissa. Erityisesti näyttämölle siirretyissä romanttisissa tarinoissa on vaarana korvia kirvelevä imelyys.

Clint Eastwoodin Robert James Wallerin bestsellerin (1992) pohjalta vuonna 1995 ohjaama Hiljaiset sillat on romanttisten elokuvien nykyklassikko, jonka kassamagneettipotentiaalin ovat huomanneet myös useat teatterit. Hiljaisia siltoja on esitetty meillä näyttämöllä aiemmin ainakin Savonlinnan kaupunginteatterissa, Seinäjoen kaupunginteatterissa ja Rauman kaupunginteatterissa. Tarinasta on tehty myös musikaaliversio, joka saa Suomen ensi-iltansa lokakuussa Turun kaupunginteatterissa.

Liisa Mustosen kaupunginteatterille ohjaama esitys on Helsingin ensi-ilta. Mustosen yhdessä Ari-Pekka Lahden kanssa dramatisoima esitys onnistuu hienosti välttämään imelyyden ja luottaa elokuvan tapaan arkisen hitaaseen tunteiden syttymiseen. Tosin sillä seurauksella, että intensiivinen intohimo iowalaisen kotirouvan Francescan (Merja Larivaara) ja valokuvaaja Robertin (Kari Heiskanen) välillä ei aina yllä katsomoon asti.

On ilo nähdä Kari Heiskanen pitkästä aikaa rampin toisella puolen, näyttelemässä ensi kertaa yhdessä Merja Larivaaran kanssa. Heiskanen rakentaa juurettoman maankiertäjä-Robertinsa hiljaisella voimalla, vastakohtana Larivaaran pulppuavalle Francescalle. Suhteen kuvaus rakentuu hahmojen väliseen dialogiin elämänvalinnoista. Toinen on halunnut juurtua, toinen ei. Kahden erilaisen ihmisen kohtaamisesta syntyy myös huumoria.

Varsinaista uutta tulkintaa tarinasta ei näyttämöllä nähdä. Elokuvan tapaan tarina on upotettu kehykseen, jossa Francescan lapset löytävät kuolleen äitinsä päiväkirjat neljän päivän kielletystä intohimosta. Elina Hietala ja Mikko Virtanen peilaavat lapsina mainiosti 1960-luvun helteiseen Iowaan sijoittuvaa tarinaa. Kehyksen ansiosta tiedämme, miten tarinassa lopulta tapahtuu. Dramatisointi korostaa hienosti lapsia ja äidin heille jättämää perintöä. Äidin jättämä kirje muuttaa lasten elämän.

Esitys pohtii elämänvalintoja ja rakkautta moralisoimatta. Onko niin, että kun Francesca ja Robert luopuivat rakkaudestaan, he saivatkin pitää sen, muuttumattomana?

Rosemanin katettu silta on se syy, miksi National Geographicin kuvaaja Robert on Iowaan saapunut. Vaikka katettu silta ei tarinassa itseään suuremmaksi metaforaksi nousekaan, on sen karu toteutus pieni pettymys. Muutenkin tunnelmat luodaan hyvin pienillä keinoilla, joista Katri Leppälän pehmeät valot tuovat parhaiten esiin Iowan helteisen kesän.

Lavastus Liisa Mustonen, Antti Mattila ja Jukka Puhakka, valosuunnittelu Kari Leppälä, äänisuunnittelu Eradj Nazimov, pukusuunnittelu Elina Vättö, projisoinnit Mika Haaranen. Rooleissa Merja Larivaara, Kari Heiskanen, Elina Hietala, Mikko Virtanen.