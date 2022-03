Saa nousta seisomaan, jos on vaikea istua – Kipeän esityksen radikaalein juttu sanotaan jo ennen kuin yleisö pääsee saliin

Takomon Kipeä esitys jää vähän hahmottomaksi, mutta nostaa myös esiin paljon tärkeitä asioita isosta aiheestaan.

Ella Mettänen (vas.) on Hype, Julia Lappalainen Rage ja Antti Autio Depis.

Kipeä esitys. Ensi-ilta Takomossa 17. 3. Käsikirjoittajat Julia Lappalainen, Ella Mettänen ja Antti Lehtinen. Näyttämöllä Julia Lappalainen, Ella Mettänen ja Antti Autio. ★★

Ella Mettäsen ja Julia Lappalaisen yhdessä Antti Lehtisen kanssa käsikirjoittaman Kipeän esityksen radikaalein, ja ihanin, asia tapahtuu oikeastaan jo Takomon aulassa ennen saliin siirtymistä. Teatterin työntekijä toivottaa yleisön tervetulleeksi ja kertoo, että jos vain siltä tuntuu, voi salissa kernaasti nousta välillä seisomaan, ja että katsomon eturivissä on myös muutama paikka, joilla voi asettua vaikka makuuasentoon.

Hienoa kivun normalisointityötä! Sillä samalla lailla kun kipu itsestään selvästi on yksityisasia ja itsellä pidettävä juttu, on se myös usein myös jollain lailla hävettävää. Kyllähän nyt normaali ihminen jaksaa istua kaksi tuntia paikallaan ilman mitään tuntemuksia!

Kipeän esityksen ennakkotiedoissa on kerrottu, että teos on kivun kanssa elävien näyttelijöiden Julia Lappalaisen ja Ella Mettäsen käsikirjoittama tragikomedia kivusta.

On jännä huomata, miten maininta kivun kokemisesta saa kuin automaationa odottamaan yksityiskohtia: mitä, milloin, millaista? Tässä esityksessä tällaista totuttua jatkoa ei nimittäin tule, vaan sekä esiintyjien että ääninauhalta kuultavien haastateltavien kipu jää tietyllä lailla piiloon.

Ehdottoman sallittua, tietenkin, kivustaan ei tarvitse kertoa. Mutta jollain lailla myös ristiriitaista, kun kipu siitä kertovassa esityksessäkin jää vähän kuin harson taa.

Esitys on tehty yhteistyönä, ohjaus- ja vetovastuuta on vaihdeltu työryhmässä eri ihmisten kesken. Käsiohjelmassa mainitaan, että prosessin dialogisuuteen ja armollisuuteen etenkin kehoja kohtaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Työtapa, joka sivumennen sanoen kuulostaa mahtavalta, näkyy esityksessä. Lappalainen, Mettänen ja musiikista vastaava Antti Autio esittäytyvät alkuvaiheessa Rageksi, Hypeksi ja Depikseksi, mutta ottavat esityksen aikana sovitusti myös muita positioita ja neuvottelevat keskenään teoksen etenemisestä tai siitä mitä suostuvat kohtauksessa tekemään.

Harmillisesti on kuitenkin sanottava, että ohjaajan yhteen kokoavan roolin puuttuminen näkyy sekin. Esitys, joka kyllä nostaa ansiokkaasti esiin laajan aiheensa moninaisia kysymyksiä, jää kuitenkin hieman hahmottomaksi.

Ragen, Hypen ja Depiksen lisäksi kuullaan asiantuntijoita ja kivun kanssa eläviä ”tavallisia” ihmisiä, mutta välillä keskitytään nimenomaan näyttelijöiltä vaadittavaan fyysiseen moitteettomuuteen ja vieraillaan myös kipua käsitelleiden taiteilijoiden Frida Kahlon ja Virginia Woolfin ajatuksissa. Fokus, jos ei nyt karkaa, niin ainakin siirtyy turhan äkkinäisesti.

Kohtaukset sinällään ovat kyllä sisäisesti intensiivisiä, ja esimerkiksi vertaistukikipuryhmän ”ei haittaa” -motossa on sellaista parantavaa komiikkaa, jota olisi toivonut esitykseen enemmänkin.

Toisaalta on niin, että hajanaisen muodon, harsoisuudenkin, voi nähdä myös perusteltuna. Sillä toisin kuin olemme mediassa usein toistetusta selviytymistarinasta oppineet, ei kivusta useinkaan voi koota mitään eheää, tai yhteisöllistä.

Tämä tulee hienosti esiin Jani Orbinskin luomassa äänimaailmassa, jossa yksittäisten ihmisten äänistä kasvatetaan – ei kakofoniaa – vaan jonkinlaista kaikuvaa ja murisevaa äänimattoa. Kaikki ovat yksin, mutta heitä, meitä, on paljon siellä ja täällä.

Esitysdramaturgi Antti Lehtinen, säveltäjä Antti Autio, valot Riikka Karjalainen, äänet Jani Orbinski, tilasuunnittelu Henri Tuulasjärvi, videot Tinja Salmi ja Riikka Karjalainen.