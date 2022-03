45 päivää aikaa rakastua – Absurdia huumoria viljelevä Kreikan kumma aalto on tämän vuosisadan jännittävimpiä elokuvailmiöitä

Yorgos Lanthimos toi Kreikan kumman aallon kansainväliseen ympäristöön.

John C. Reilly (vas.), Ben Whishaw ja Colin Farrell ovat miehiä laitoksessa.

Komedia

Hummeri ★★★★

The Lobster, Irlanti/Britannia 2015

Teema klo 22.25 ja Yle Areena (K12)

Mustaa ja absurdia huumoria viljelevä Kreikan kumma aalto on tämän vuosisadan jännittävimpiä elokuvailmiöitä. Sen arvostetuin tekijä on Yorgos Lanthimos, joka on kummajaisohjaajista tehnyt kansainvälisimmän uran.

Hummeri oli hänen ensimmäinen englanniksi Kreikan ulkopuolella tehty elokuvansa. Se kuvattiin Irlannissa, mutta se sijoittuu surrealistisesti kärjistettyyn versioon mistä vain länsimaasta.

Siinä maailmassa parisuhde on pakollinen. Leskeksi jäänyt David (Colin Farrell) lähtee laitokseen, jossa kaikilla on 45 päivää aikaa rakastua ja aloittaa parisuhde.

Jos paria ei löydä, muutetaan eläimeksi. Lajin saa valita. David ilmoittaa haluavansa hummeriksi. Mukaansa hän ottaa veljensä Bobin, josta on tehty koira.

Laitos on sekoitus hotellia, vankilaa ja sisäoppilaitosta. Säännöt kieltävät omat vaatteet, masturboinnin ja melkein kaiken paitsi pariutumisen. Ulkopuolella toisessa ääripäässä yksinäisyys on aatteellista ja kumouksellista.

Pareja etsitään naurettavalla symmetrialla, pinnallisten yhtäläisyyksien perusteella. Se kuvastaa ihmisten vieraantumista parinetsintäsovellusten aikakaudella. Elokuvassa laitos tosin korvaa teknologian.

Dialogi töksähtelee etäännyttävästi. Ehkä Lanthimos halusi korostaa silläkin vieraantumista, mutta hän saattoi myös olla epävarma vieraalla kielellä.

Lanthimos ei usko kaikki vaikeudet voittavaan tosirakkauteen ja teki Hummeristaan hyvin epäromanttisen mustan komedian. Hirtehisyys piristää.