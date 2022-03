Jo aiemmin Netflix on keskeyttänyt kaikki tulevat projektinsa Venäjällä. Nyt se ei ota enää lainkaan uusia tilaajia.

Suoratoistopalvelu Netflix lopettaa toimintana Venäjällä protestina maan Ukrainaa vastaan käymää sotaa vastaan. Asiasta uutisoivat monet yhdysvaltalaiset mediat sekä muun muassa SVT.

”Ukrainassa vallitsevan tilanteen takia olemme päättäneet keskeyttää palvelumme Venäjällä”, Netflixin tiedottaja sanoi.

Jo viime viikolla yhtiö ilmoitti keskeyttävänsä väliaikaisesti kaikki tulevat projektit Venäjällä sekä keskeyttävänsä Venäjältä tehtävät ostot.

Netflixillä oli työn alla neljä venäläistä alkuperäissarjaa, mukaan lukien Dasha Zhukin ohjaama rikostrillerisarja, joka oli jo ehditty kuvata, mutta laitettu sen jälkeen jäihin, kertoo Variety.

Nyt yhtiö ottaa lisäaskeleen palvelunsa sulkemiseksi kokonaan.

Tämä tarkoittaa, että Netflix lopettaa suoratoistopalvelunsa uusille asiakkaille, mutta nykyiset tilaajat voivat käyttää Netflixiä niin kauan kuin viimeinen maksettu tilaus on voimassa.

Netflixillä on Venäjällä hieman yli miljoona tilaajaa.

Netflixin toiminta maassa on melko tuoretta.

Sitä on voinut katsoa Venäjällä vuodesta 2016 lähtien, mutta paikallinen Netflix aloitti toimintansa vasta noin vuosi sitten.

Se on sen jälkeen joutunut mediaa valvovan Venäjän viranomaisen Roskomnadzorin valvonnan alle. Roskomnadzor on muun muassa vaatinut suoratoistopalvelua lisäämään tarjontaansa 20 venäläistä kanavaa, mistä Netflix on kieltäytynyt. Monet kanavista ovat propagandakanavia, joilla on läheiset yhteydet Venäjän hallintoon.

Äskettäin Netflix ilmoitti julkaisevansa ilmaiseksi katsottavaksi Itä-Ukrainan sotaa käsittelevän dokumenttielokuvan Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (2015).

Dokumentti keskittyy Ukrainan hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin, jotka saivat alkunsa entisen presidentin Viktor Janukovitšin päätöksestä olla allekirjoittamatta sopimusta Euroopan unionin kanssa ja sen sijaan lujittaa siteitä Venäjään.