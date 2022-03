Äskettäin perustettu hätärahasto auttaa hädässä olevia tai pakenevia ukrainalaisia elokuvantekijöitä.

Joukko huomattavia ukrainalaisia elokuvantekijöitä vaatii Venäjän kulttuurin boikotointia. Heidän mukaansa boikotissa on kyse ”yrityksestä puhdistaa maailma terroristivaltion propagandasta”, kertoo The Guardian.

Seitsemän elokuvantekijää, joukossa muun muassa Roman Bondarchuk, Nariman Aliev, Alina Gorlova ja Valentyn Vasyanovych, ovat kukin julkaisseet lausunnon, jossa tukevat boikottia. Samalla he kritisoivat venäläisiä elokuvantekijöitä, jotka eivät vastusta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Vasjanovych, jonka elokuva Atlantis sai ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2019, vaatii rautaisen kulttuuriesiripun laskemista Venäjän ympärille.

”On välttämätöntä lopettaa kaikki kulttuuriyhteistyö sellaisen terroristimaan edustajien kanssa, joka uhkaa tuhota koko maailman. On lopetettava kaikki kommunikointi niiden ohjaajien kanssa, jotka elävät edelleen neuvostoparadigmassa ja tukevat imperialistisen ideologian myrkyttämiä viestejä sivistyneessä maailmassa”, Vasjanovych kirjoittaa.

Bondartšuk arvostelee suoraan venäläistä sopraanoa Anna Netrebkoa, joka ei ole suostunut julkisesti tuomitsemaan Vladimir Putinin toimia. Tämän takia Netrebko sai potkut New Yorkin Metropolitan-oopperasta.

Lue lisää: Metropolitan peruu yhteistyöt Putinin kannattajien kanssa: Venäläinen tähti­sopraano Anna Netrebko ei halua ottaa poliittisesti kantaa

Bondartšukin mukaan ukrainalaiset tarvitsevat apua puolustaessaan vapauttaan ja sen takia venäläisen kulttuurin vaikutusta maailmassa on rajoitettava.

”Se kulttuuri valmisteli ideologisen perustan tälle sodalle”, Bondartšuk sanoo.

Myös Alievin mukaan venäläinen kulttuuri on aina ollut väline, jolla viranomaisten rikokset on saatu näyttämään laillisilta.

Aiemmin venäläisten elokuvien täysimittaista boikotoimista ovat vaatineet elokuvaohjaaja Oleg Sentsov ja tuottaja Denis Ivanov. Sentsov tuomittiin Venäjällä viideksi vuodeksi vankeuteen terrorismista, koska hän oli mukana järjestämässä mielenosoitusta Krimin liittämistä vastaan vuonna 2014.

The Guardianin mukaan vaatimuksen allekirjoittaneet ukrainalaiset elokuvantekijät ovat tällä hetkellä Ukrainassa ja moni heistä on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi puolustamaan kotimaataan.

Myös maailmalla on herätty ukrainalaisten elokuvantekijöiden hätään.

Dagens Nyheterin mukaan äskettäin perustettu hätärahasto Emergency fund for filmmakers auttaa elokuvantekijöitä, jotka ovat vaarassa ja pakenevat Ukrainan sotaa. Rahaa on kerätty muun muassa useista suurista saksalaisista elokuvarahastoista, mutta lisää lahjoituksia pyydetään.

Kriisirahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja, joilla elokuvantekijät voivat kattaa esimerkiksi muutto- ja viisumikustannuksia.

Kriisirahaston takana on The International Coalition for Filmmakers at Risk -rahasto, johon kuuluvat Kansainvälisen dokumenttielokuvafestivaali IDFA, Rotterdamin kansainvälisen elokuvafestivaali ja Euroopan elokuva-akatemia.