Kiistan aiheena oleva Shape of You on Spotifyn kuunnelluin kappale.

Poptähti Ed Sheeranin tunnetuinta kappaletta syytetään plagiaatiksi. Sheeran vastasi tiistaina Lontoossa oikeudessa syytteisiin, jonka mukaan hänen Shape of You -kappaleeseensa olisi kopioitu aiemmin julkaistua Sami Switchin kappaletta.

Shape of You on suoratoistopalvelu Spotifyn suosituin kappale, ja se on saanut ainoana tähän mennessä yli kolme miljardia kuuntelukertaa.

Sami Switch, oikealta nimeltään Sami Chokri on lontoolainen rap-artisti, joka julkaisi vuonna 2015 kappaleen nimeltä Oh Why. Nyt Chokri väittää, että Ed Sheeran on kopioinut alkuvuodesta 2017 julkaistuun Shape of You -kappaleeseen pätkän Oh Why -kappaleesta.

BBC:n mukaan Sheeran kiisti väitteet oikeudessa. Hän myös kiisti kuulleensa Chokrin kappaletta ennen Shape of You -kappaleen valmistumista.

Kiista perustuu yhden tahdin mittaiseen nousevaan melodianpätkään. Sheeranin kappaleen kertosäkeessä se alkaa tahdin ensimmäisellä iskulla sanoilla ”oh I, oh I, oh I, oh I”. Chokrin kappaleessa melodia alkaa kohoiskulla ja ”oh why” -sanoilla.

Sheeran myönsi, että melodioissa on yhtäläisyyksiä, koska ”molemmat perustuvat pentatoniseen molliasteikkoon”.

Sheeran myös kertoi, että kappaletta oli tekovaiheessa muutettu, koska se kuulosti hänen mielestään liikaa Blackstreetin No Diggity -hittiä. Lisäksi Shape of Youn kappaleen tekijöiksi on merkitty myös TLC:n No Scrubs -kappaleen tekijät, koska kappaleissa on samalta kuulostava kohta.

Tiistaina Sheeran lauloi oikeussalissa malliksi No Diggityä sekä Nina Simonen Feeling Goodia osoittaakseen, että popmusiikissa melodioiden yhtäläisyydet ovat tavallisia.

Shape of Youta koskeva kiista käynnistyi jo keväällä 2018, kun Sheeran pyysi yhdessä muiden kappaleen tekijöiden kanssa oikeusteitse todistetta siitä, että he eivät ole kopioineet Sami Chokrin kappaletta. Pian tämän jälkeen Chokri nosti asiasta korvausvaateen tekijänoikeuden loukkaamisesta.

Shape of You on tuottanut tekijöilleen noin 20 miljoonaa puntaa eli 24 miljoonaa euroa. Oikeusjutun takia tulot ovat olleet jäädytettynä vuodesta 2018.

Jutun käsittely jatkui Lontoossa keskiviikkona.

Ed Sheeran ei ole ensimmäistä kertaa oikeudessa kopiointisyytösten takia. Vuonna 2016 oikeudessa käsiteltiin Sheeranin Photograph-kappaletta, jota pidettiin kopiona Matt Cardlen aiemmin julkaistusta kappaleesta Amazing. Juttu raukesi, kun osapuolet sopivat korvauksista.

Lisäksi Sheeran on haastettu kahdesti oikeuteen Marvin Gayen Let’s Get It On -kappaleen väitetystä plagioinnista Thinking Out Loud -kappaleeseen. Ensimmäisessä, vuonna 2016 nostetussa jutussa vaateet hylättiin, mutta kaksi vuotta myöhemmin Gayen hitin toisen tekijän oikeudet omistava yhtiö nosti samasta aiheesta uuden jutun, jonka käsittely on kesken.