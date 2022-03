Netflixin hempeä Ophelia on radikaali feministinen modernisointi Shakespearen Hamlet-näytelmän sivuhenkilöstä

Huomattava osa romanttisen elokuvan tapahtumista sijoittuu aikaan ennen Hamlet-näytelmän tapahtumia.

Draama

Ophelia ★★★★

USA/Britannia 2018

Netflix (K13)

William Shakespearen Hamlet (1600) on näytelmäkirjallisuuden klassikoista kaikkein suurin – ja maailman kanonisoiduimpia taideteoksia.

Tänään 10. maaliskuuta saa Kansallisteatterissa ensi-iltansa Hamlet, jonka ennakkotiedot kertovat olevan karnevalistinen ja räiskyvä. Ohjaaja Samuli Reunasen ja Aina Bergrothin sovituksessa näytelmän sivuhenkilö Ofelia nousee vahvasti esiin.

Netflixiin on äskettäin lisätty sympaattinen Ophelia (2018). Claire McCarthyn ohjaama romanttinen draama kertoo tapahtumista Tanskan hovissa Ofelian näkökulmasta.

Alkuperäisessä näytelmässä Ofelia nähdään lähinnä miesten toiminnan kohteena. Hän on uhri, jolla on vähän mahdollisuuksia tehdä itsenäisesti mitään. Perinteisesti hänet on ymmärretty hulluuden, kuoleman ja traagisuuden kautta.

Elokuvan Ofelia (Daisy Ridley) on älykäs, juonitteleva, sivistynyt, aktiivinen ja oikeudentuntoinen. Hahmon voi sanoa olevan radikaali feministinen modernisointi – ei niinkään uudelleentulkinta kuin ihan uudelleenkirjoittaminen.

Shakespearen näytelmissä vetoaa usein se, että läsnä on sekä keskiaikaa että uutta aikaa, sekä myyttisyyttä että modernia psykologiaa. Elokuva painottaa selvästi modernia puolta. Haamuakaan ei ole mukana.

Huomattava osa tapahtumista sijoittuu aikaan ennen Hamlet-näytelmän tapahtumia. Elokuva kertoo sympaattisesti prinssi Hamletin (George MacKay) ja Ofelian rakkaustarinan synnyn. Se pohjautuu Lisa Kleinin kirjoittamaan nuortenkirjaan.

Uusittu tarina taustoittaa hieman myös Hamletin äidin, kuningatar Gertruden (Naomi Watts), miessuhteita. Elokuva kertoo jotain tuoretta monista tutuista henkilöhahmoista. Yhdessä mielessä se kysyy: entä jos se olisikin mennyt näin?

Tapahtumat eivät noudata Hamletin juonta. Mainiolla tavalla teos myös muotoilee kohtauksia ja dialogeja uusiksi. Esimerkiksi tunnettu repliikki nunnaluostariin menemisestä saa aivan uuden merkityksen.

Shakespeare on saanut tämäntyyppistä käsittelyä osakseen varmaan enemmän kuin kukaan muu kirjailija.

Elokuva ei edellytä tarkkoja tietoja Hamletista, mutta siitä saa sitä enemmän irti, mitä paremmin näytelmän muistaa. Jos ei tunne Hamletin juonta lainkaan, katsomiskokemus voi olla viihdyttävä mutta hieman lattea. Shakespearen harrastajille mukana on pieniä ja sympaattisesti rakennettuja viittauksia muuhun tuotantoon.

Osa tämän romanttisen elokuvan viehätystä on siinä, ettei se missään vaiheessa ryhdy painokkaasti korostamaan, kuinka tässä uudistetaan radikaalisti suurta klassikkoa. Se tekee omat lisäyksensä Hamlet-traditioon hempeästi, sulavasti ja ystävällisesti.