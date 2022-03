”Ihmisten huoli ja pelko pandemian aiheuttamasta tilanteesta ei ole vielä ohi. Vaikuttaa myös siltä, että ihmiset eivät mieti viihdettä, kun Euroopassa soditaan”, Johan Storgård sanoo.

Grease-musikaalin esitykset Helsingin Messukeskuksessa siirtyvät vuodella eteenpäin. Hittimusikaalin ensi-illan oli tarkoitus olla 22. huhtikuuta.

Tapahtumajärjestäjä Amfi Musicals ilmoitti siirrosta tapahtuman Facebook-sivulla vedoten Ukrainan sotaan.

”Sota Ukrainassa ja sen vaikutukset koko Eurooppaan, myös Suomeen, näkyvät ja tuntuvat. Emme voi viedä esitystä vastuullisesti eteenpäin näissä olosuhteissa”, päivityksessä muun muassa kirjoitettiin.

Moni lipun hankkinut on ollut ihmeissään selityksestä ja epäillyt, että taustalla ovat taloudelliset syyt.

”Se on totta. Liput eivät käy kaupaksi tässä maailmantilanteessa ja tapahtuma-alan viimeisen sulun jälkeen”, toimitusjohtaja Johan Storgård kertoo Helsingin Sanomille. Hän lupaa täsmentää Facebook-sivujen antamaan tilannekuvaa.

”Ihmisten huoli ja pelko pandemian aiheuttamasta tilanteesta ei ole vielä ohi. Vaikuttaa myös siltä, että ihmiset eivät mieti viihdettä, kun Euroopassa soditaan”, Storgård sanoo.

Tätä päätelmää tukee Amfi Musicalsin yhdessä Lippupisteen kanssa tekemä tutkimus, johon vastasi helmikuun alussa 2 000 ihmistä. Heiltä kysyttiin, ovatko he aktivoituneet tapahtumalippujen ostamisessa. 40 prosenttia osallistujista vastasi, ettei edelleenkään uskalla ostaa lippuja yleisen epävarmuuden takia.

Tapahtuma-alan kurjuuteen on johtanut pitkä tie.

Storgårdin mukaan heidän yhtiönsä pystyi juuri ja juuri viemään läpi edellisen tuotantonsa We Will Rock You -musikaalin, koska he saivat siihen tapahtumatakuun.

Muuten yksityinen kaupallinen toimija on joutunut pärjäämään ilman valtion tukia, kun pandemia on laittanut kaikki paikat kiinni.

Viimeinen niitti oli kolmas lockdown, joka ajoittui joulukuusta helmikuuhun.

”Juuri kun joulumarkkinat käynnistyivät, lipunmyynti loppui kuin seinään.”

”Alan markkina on rikki. Se tarkoittaa, että luottamus tapahtumateollisuuteen on mennyt ainakin kevääksi.”

Storgårdin mukaan ainoa oikea ratkaisu oli ”vetää käsijarrua” ja siirtää Greasen esitykset vuodella eteenpäin.

”Se oli ainoa tapa pitää huoli siitä, että toteutamme sen odotuksen, joka meihin kohdistuu jo lipun ostaneiden taholta. Siirtämällä tuotantoa pystyimme pelastamaan sen.”

Kevein mielin hän ei päätöstä tehnyt, sillä produktiossa on mukana 70 alihankkijaa, jotka menettivät kevään työnsä.

”Esiintyjät ovat tietenkin pettyneitä. Toivottavasti joillakin heistä on muita töitä. Tämä päätös ei ollut helppo. Mutta eivät valtion tukea nauttivat kulttuurilaitoksetkaan ole pandemian aikana pystyneet työllistämään freelancereita, vaan ainoastaan omat vakituiset työntekijänsä. Freelancereita palkkaavat kaupalliset toimijat kärsivät aina yhteiskunnan taloudellisesta epävarmuudesta eniten”, Storgård sanoo.

Hän sanoo, ettei tule koskaan antamaan periksi, vaikkei ole 40 vuoden aikana alalla toimiessaan kokenut mitään vastaavaa.

”Toivon, että yleisö ymmärtää päätöksemme ja jaksaa odottaa, että maailma on jälleen paremmassa jamassa.”