Ryan Coogler yritti nostaa tililtään rahaa Atlantassa, jossa hän on parhaillaan kuvaamassa Black Pantherin jatko-osaa.

Ryan Coogler on ohjannut Black Pantherin lisäksi myös Rockyn jatko-osan Creed (2015) sekä Fruitvale Station -elokuvan (2013).

Black Panther -elokuvan ohjaaja Ryan Coogler otettiin erehdyksessä kiinni tammikuussa epäiltynä pankkiryöstöstä. Coogler oli nostamassa rahaa pankista Atlantassa, kun pankkivirkailija kutsui poliisit paikalle, kertoo muun muassa The New York Times.

Coogler oli ojentanut Bank of American pankkivirkailijalle lapun 12 000 dollarin tilinostosta sekä lisäksi lapun, jolla hän poliisiraportin mukaan pyysi virkailijaa ”laskemaan rahat muualla" ja toivovansa hienovaraisuutta.

Cooglerilla oli mukanaan myös Kalifornian osavaltion henkilökortti sekä Bank of American pankkikortti.

Yli 10 000 dollarin nostosumma lähetti virkailijalle tililtä hälytyksen, jonka jälkeen tämä ilmoitti esihenkilölleen Cooglerin yrittävän ryöstää pankin. Tämän jälkeen virkailija soitti poliisille.

Saapuessaan poliisi huomasi pankin eteen pysäköidyn pakettiauton, jonka kuljettaja kertoi Cooglerin olevan elokuvaohjaaja ja sanoi odottavansa tätä tämän nostaessa rahaa tililtään. Myös matkustajana autossa istunut nainen kertoi poliisille samat tiedot.

Poliisit pidättivät sekä kuljettajan että matkustajan ja siirsivät nämä poliisiautoon. Tämän jälkeen poliisi otti Cooglerin kiinni ja toi hänet ulos pankista käsiraudoissa.

Poliisi kuitenkin vapautti Cooglerin nopeasti, samoin kuin poliisiautoon siirretyt henkilöt huomatessaan, että kyse ei ollut ryöstöstä. Poliisi vahvisti, että kyseessä oli ”Bank of American tekemä virhe, eikä herra Coogler ollut tehnyt mitään väärin”.

Coogler kertoi olleensa nostamassa rahaa perheelleen työskentelevälle hoitajalle ja pyytäneensä virkailijalta hienovaraisuutta, sillä hän kokee olonsa turvattomaksi nostaessaan käteistä.

”Yritän nostaa rahaa omalta tililtäni”, Coogler sanoo poliisin julkaisemassa vartalokameran videossa. Coogler kertoo käyttäneensä noston yhteydessä pankkikorttiaan, syöttäneensä pin-koodin sekä näyttäneensä virkailijalle myös henkilökorttiaan. Hänellä oli lakki, aurinkolasit ja kasvomaski.

”Hän säikähti kun musta mies ojensi hänelle lapun”, Coogler sanoi. ”En tiedä mitä muuta sanoisin.” Myös poliisille soittanut virkailija on The New York Timesin mukaan musta.

Poliisi julkaisi myös videon, jolla virkailija kertoi tutkijoille Cooglerin osoitelleen lappua, ja vaikka tämä oli ojentanut hänelle henkilökorttinsa, oli virkailijaa alkanut ahdistaa. Virkailija sanoi esihenkilölleen tilanteen tuntuvan hänestä epämukavalta.

Esihenkilö ehdotti, että he keskustelisivat asiakkaan kanssa, mutta virkailija sanoi pelkäävänsä, että tällä oli ase, ja soitti poliisille. Virkailija lisäsi olevansa raskaana sanoen: ”Minun on suojeltava itseäni. Minun on suojeltava lastani.”

Keskiviikkona antamassaan lausunnossa Coogler sanoi, ettei ”tämän olisi koskaan pitänyt tapahtua”, mutta kertoi myös sopineensa asian Bank of American kanssa.

Bank of America puolestaan sanoi lausunnossaan: ”Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta. Sitä ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, ja olemme pyytäneet anteeksi herra Cooglerilta.”

Black Panther -elokuvan tähti Chadwick Boseman kuoli syöpään 2020.

Coogler on ollut Atlantassa kuvaamassa Black Pantherin jatko-osaa Black Panther: Wakanda Forever, joka saa ensi-iltansa marraskuussa.

Vuonna 2018 julkaistu Black Panther nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, ja sitä on kutsuttu jopa käänteentekeväksi mustan kulttuurin kannalta. Se oli ensimmäinen supersankarielokuva, joka oli Oscareissa ehdolla vuoden parhaaksi elokuvaksi. Elokuvan tähti Chadwick Boseman kuoli syöpään elokuussa 2020, vain 43-vuotiaana.

Jatko-osan kuvaukset jouduttiin keskeyttämään viime marraskuussa, koska pääosan esittäjä Letitia Wright tarvitsi aikaa toipuakseen kuvauksissa saamistaan vammoista.

Black Panther -elokuvat kertovat fiktiivisestä afrikkalaisesta Wakandan valtiosta, joka on teknologisesti huippukehittynyt mutta ulkomaailmasta eristäytynyt.