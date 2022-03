Boston Globen tutkiva ryhmä palkittiin jutuistaan Pulitzerilla. Spotlight-elokuva sai sekä parhaan elokuvan että parhaan käsikirjoituksen Oscarit.

Draama

Spotlight ★★★★

USA 2015

Teema klo 21.00 ja Yle Areena (K12)

Boston Globe ei ole yhtä kuuluisa sanomalehti kuin Washington Post tai New York Times, mutta vuonna 1872 perustettu lehti on voittanut 26 Pulitzeria ja sillä on Yhdysvaltain pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut tutkivan journalismin yksikkö, vuonna 1970 perustettu Spotlight.

Yksi Pulitzereista tuli vuonna 2003 jutuista, jotka paljastivat katolisen kirkon pappien laajan lasten seksuaalisen hyväksikäytön. Tom McCarthyn ohjaama elokuva Spotlight dramatisoi toimittajien tutkimukset.

Uusi päätoimittaja Marty Baron (Liev Schreiber) antaa Spotlight-ryhmän tehtäväksi selvitellä aluksi yhden papin tapausta. Vähitellen epäiltyjä pappeja kertyy Bostonin hiippakunnassa 87 ja ilmenee, että kardinaali tiesi laajalle levinneestä ongelmasta vuosikausia.

McCarthy ja Josh Singer ovat kirjoittaneet Spotlightin jäntevästi. Se kulkee kuin jännäri. Käsikirjoitus palkittiin Oscarilla.

Singer on erikoistunut media-aiheisten elokuvien käsikirjoittamiseen. Bill Condonin ohjaama Viides valta (2013) käsitteli WikiLeaksia ja Steven Spielbergin The Post (2017) Vietnamin sodan salaisuuksia paljastaneiden Pentagonin papereiden julkaisua.

McCarthy ohjasi Spotlightin ilman melodramaattista paatosta mutta pitää vireillä aivan yhtä pingottunutta tunnelmaa kuin poliisien tai yksityisetsivien rikostutkimuksista kertovissa jännäreissä.

Spotlight on McCarthyn isoin tuotanto ohjaajana. Aiemmin hänet tunnettiin pienimuotoisista draamakomedioista Yksinäinen asemapäällikkö (2003), The Visitor (2007) ja Win Win (2011).

Usein toimittajia kuvaavissa amerikkalaisissa elokuvissa sankariksi nostetaan yksinäinen jääräpää, mutta Spotlight näyttää tutkivan journalismin ryhmätyönä. Keskeisimpiä toimittajia näyttelevät Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Brian d’Arcy James ja John Slattery.

Katolisen kirkon piirissä tapahtunut hyväksikäyttö oli alkanut saada julkisuutta jo 1990-luvulla, mutta Bostonin skandaali oli poikkeuksellisen iso. Siinä myös osoitettiin, että kirkon johto tiesi asiasta ja pyrki salailemaan sitä.

Kaikkiaan tapauksia on paljastunut satoja ympäri maailmaa.

Spotlightissa lainataan tutkimusta, jonka mukaan peräti puolet katolisista papeista rikkoo selibaattilupauksensa. Suurin osa harrastaa seksiä aikuisten kanssa, mutta sekin johtaa salailun kulttuuriin, joka selittää lasten hyväksikäytön pitkää piilottelua.

Sama tutkija arvioi, että kuusi prosenttia katolisista papeista sekaantuu lapsiin. Se osuu yksiin Bostonista löydettyjen liki 90 epäillyn kanssa.

Elokuvan tapahtumien kulusta on löydetty harvinaisen vähän vakavia poikkeamia todellisuudesta.

Se sai hyvän vastaanoton, enimmäkseen jopa katolisen kirkon piirissä, ja palkittiin muun muassa parhaan elokuvan Oscarilla.