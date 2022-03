Presidentti John F. Kennedyn murha on ollut elokuvien kestoaihe 1970-luvun alusta lähtien

Näkökulmia tapaukseen on kertynyt useita.

Salaliitot ovat nykyään suosittuja. Siksi Oliver Stonen ohjaama JFK – avoin tapaus (1991) on tänäkin päivänä ajankohtainen. Elokuva esitti todentuntuisen – mutta ei aukottomaksi jääneen – näkemyksen, että Kennedyn murhan takana ei olisi ollut yksin Lee Harvey Oswald vaan poliittinen salaliitto.

Stone ei kuitenkaan ollut ensimmäinen ohjaaja asialla. Kennedyn murhaan liittyviä salaliittoteorioita väläytettiin jo 1970-luvun jännäreissä Suora toiminta (1973) ja Kyltymättömät (1979). Edellinen oli yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten kaikki olisi voinut mennä. Jälkimmäisessä ote oli komediallisempi.

Salaliittoteorioiden ohella Kennedyn murhaa on käsitelty myös vaihtoehtoisen todellisuuden näkökulmasta. The Trial of Lee Harvey Oswald (1977) perustui ajatukselle, jossa Oswald ei olisikaan kuollut vaan saanut oikeudenkäynnin. Stephen Kingin romaaniin perustuvassa sarjassa 11.22.63 (2016) taas matkataan menneisyyteen ja yritetään estää presidentin salamurha.

Uudemmassa elokuvassa aihetta on käsitelty presidentin lähipiirissä olevien ihmisten näkökulmasta. Trillerissä Tulilinjalla (1993) Clint Eastwood esittää salaisen palvelun agenttia, joka epäonnistui Kennedyn suojelemisessa. The Butlerissa (2013) kokijana on valkoisessa talossa pitkään palvellut musta miespalvelija. Jackie (2016) oli draama presidentin puolisosta.

Mainittakoon myös Taru Mäkelän Mieletön elokuu (2013). Vuoden 1962 Helsinkiin sijoittuvassa elokuvassa vilahtaa hahmona myös Lee Harvey Oswald, joka todellisuudessakin noihin aikoihin piipahti Suomessa matkalla kohti Neuvostoliittoa.

