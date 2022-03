”Olemme osa eurooppalaista sivilisaatiota ja ekosysteemiä. Jos meidät tuhotaan, se vaikuttaa kaikkiin Euroopan ja maailman maihin”, kirjaiija ja ihmisoikeusaktivisti Larysa Denysenko sanoo.

Vastaus Kiovasta tulee vain muutamassa tunnissa.

”Istun kirjoittamassa tätä viestiä eteiskäytävässä ja olen lyhyessä ajassa kuullut jo kaksi kauhistuttavaa räjähdystä”, ukrainalainen kirjailija, juristi ja ihmisoikeusaktivisti Larysa Denysenko kirjoittaa.

Hän asuu yhdessä iäkkäiden vanhempiensa kanssa. Koska vanhemmat ovat huonokuntoisia eivätkä pysty liikkumaan, Denysenkon perhe ei pääse pommisuojaan hyökkäyksiä turvaan.

”Isäni syntyi Kiovassa ja hän oli neljävuotias, kun natsit miehittivät Kiovan. Nyt hän on 84-vuotias ja venäläiset natsit piirittävät Kiovaa. Hän kuulee laukauksia, räjähdyksiä ja näkee vihollisen ohjuksia ikkunamme ulkopuolella.”

Denysenkon viesti on epäuskoinen ja epätoivoinen.

”En olisi ikinä pystynyt kuvittelemaan, että elän tällaista painajaista keväällä 2022. Tunnemme olomme turvattomaksi ja rukoilemme joka päivä, että Kiovan esikaupunkien Irpenin, Vorzelin, Buchan ja Gostomelin asukkaat pystytään pelastamaan, sillä venäläiset ovat tuhonneet heidän kotiseutunsa”, hän kertoo.

Onneksi sähköpostit ja Messenger-viestit ovat toimineet Ukrainassa sodan aikana.

Messengerin kautta Tammen lastenkirjakustantaja Saara Tiuraniemi sai heti toisena päivänä sodan syttymisen jälkeen kiinni Denysenkon kustantajan ja kollegansa Lilia Omelianenkon.

Sodasta järkyttynyt Tiuraniemi halusi auttaa ukrainalaisia ja kertoi ostavansa mahdollisimman pian Omelianenkon kustantamolta lastenkirjan, jonka ennakot hän maksaisi välittömästi.

Päätös Denysenkon lastenkirjan Maja ja ystävät suomentamisesta syntyi tunnissa. Samassa ajassa kääntäjäksi oli varmistunut Ukrainan tuntija ja suomentaja Eero Balk. Vain vähän myöhemmin kirjan pdf-tiedosto ja lasku olivat saapuneet Tiuraniemen Messengeriin, joten ennakkomaksu voitiin maksaa heti Ukrainaan.

Kirjan ukrainalainen kustantaja Omelianenko kertoo Facebookissa ilahtuneensa valtavasti Tiuraniemen yhteydenotosta, sillä hän oli kokenut syyllisyyttä, ettei voinut perheensä takia osallistua kaupungin puolustamiseen. Hänen oli vietävä kaksi lastaan, kissa ja vanha äitinsä pois Kiovasta.

”Yllättäen meistä tuli hyödyllisiä elementissämme – kirjojen julkaisussa. Ja kaikesta tästä kuuluu kiitos mahtaville yhteistyökumppaneillemme ulkomailla”, hän kirjoittaa.

Lastenkirja Maja ja ystävät (Maija ta jiji mamy, 2017) kertoo erilaisista ukrainalaisista perheistä.

Tarinassa lukija tapaa lapsen, jota äiti kasvattaa yksin. Toinen elää arkea isoäitinsä kanssa, koska hänen äitinsä työskentelee lastenhoitajana Italiassa ja isä lihanleikkaajana Briteissä. Yksi lapsista on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen avulla ja toisella on kaksi äitiä.

”Jokaisen lapsen tulee saada tuntea rakkautta ja kokea olonsa turvalliseksi riippumatta siitä, minkälainen hänen perheensä on. Maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat, myös perinteisen perheen käsitys muuttuu”, Denysenko sanoo. Kirjan on kuvittanut Masha Foya.

Kirja ilmestyi Ukrainassa vuonna 2017, jolloin Venäjä oli vallannut Krimin ja miehittänyt väliaikaisesti osan Donetskin ja Luhanskin alueista. Suomalaiselle lukijalle se on muistutus siitä, että Ukrainassa on eletty poikkeustilassa ja sodan uhan alla jo monen vuoden ajan.

Lastenkirjan tarinassa se näkyy niin, että yksi Majan koulukavereista on Krimin tataari, jonka suku on menettänyt kotinsa kahdesti. Ensin alkuperäiskansaan kuuluvat karkotettiin Krimiltä, kun Ukraina kuului Neuvostoliittoon. Toisen kerran he menettivät talonsa ja maansa, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014.

On myös luokkakavereita, joiden vanhemmat ovat kadonneet.

Nyt Venäjän aggressiivinen hyökkäys koskee koko Ukrainaa.

Denysenko kertoo, että maan virallisten tilastojen mukaan 40 lasta on kuollut ja yli 70 loukkaantunut kaksi viikkoa sitten alkaneen sodan aikana.

”Venäläiset ampuvat siviilejä, pommeja putoaa synnytyssairaaloihin, asuinalueille ja lastensairaaloihin ja kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä kasvaa koko ajan. Mariupolista ei päästä evakuoimaan ihmisiä eikä sinne saada vietyä humanitaarista apua, joten ainakin yksi lapsi on jo kuollut nestehukkaan”, hän kirjoittaa kiovalaisessa rappukäytävässä.

Hän on huolissaan sodan vaikutuksista lapsiin, kun perheet joutuvat jättämään kotinsa ja perheet hajoavat.

”Ukrainalaiset äidit joutuvat yhä uudestaan vastaamaan lastensa kysymyksiin: Miksi emme ole kotona? Miksi venäläiset vihaavat meitä? Missä isäni on? Missä isoäitini on? Missä leluni on? Milloin pääsen kotiin?”

Maja ja ystävät ilmestyy Suomessa ensi kuussa.

Tammi ohjaa kaikki kirjan tuotot Suomen Unicefin kautta Ukrainan lapsille. Myös kaikki Tammen yhteistyökumppanit ovat mukana korvauksetta. Kirja painetaan ilmaiseksi Livonia Print -painotalossa Latviassa, Kirjavälitys hoitaa kirjan jakelun kuluitta. Äänikirjastudio Silencio antaa palvelunsa korvauksetta käyttöön, ja graafikot sekä kirjaa varten työtänsä tekevät tahot ovat mukana korvauksetta.

Kaikki keskeiset kirjojen jälleenmyyjät ovat mukana kampanjassa eivätkä ne kerää kirjasta myyntituloja.

Tammi on myös levittänyt tietoa kirjasta kansainväliselle kustantajaverkostoilleen ja auttanut heitä saamaan yhteyden ukrainalaiskustantajaan.

Maja ja ystävät -kirjan oikeudet ovat ostaneet ainakin Ruotsin ja Brittien Bonnier, puolalainen Kropka Publishing House, saksalainen Rowohlt ja virolainen kustantamo Koolibri. Suomesta mukaan tulee myös ruotsiksi julkaiseva Förlaget.

Kirjailija Denysenko kiittää haastattelun päätteeksi Suomen kansaa ja hallitusta tuesta, jota hänen maansa on saanut ja pyytää meitä jatkamaan avunantoa.

”Olemme osa eurooppalaista sivilisaatiota ja ekosysteemiä. Jos meidät tuhotaan, se vaikuttaa kaikkiin Euroopan ja maailman maihin.”

Ukrainan sota on herättänyt suomalaisissa kulttuurialan toimijoissa valtavan auttamishalun.

Muun muassa Bonnierin omistamat kustantamot, Suomessa Werner Söderström Osakeyhtiö, lahjoittavat Punaisen Ristin ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta 165 000 euroa Ukrainan hyväksi.

Myös Otava ja Suomalainen Kirjakauppa ovat lahjoittaneet 50 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille Ukrainan sodan uhrien tukemiseen.

Samoin Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry jäsenjärjestöineen on lahjoittanut yhteensä 31 000 euroa Unicefin kautta Ukrainan lapsille.

Sodan uhrien auttamiseksi järjestetään myös hyväntekeväisyyskonsertteja.

Torstaina 10.3. Helsingin Valkoisessa salissa järjestetään Auta-tukikonsertti, jossa esiintyvät muun muassa Maustetytöt, Isaac Sene ja Ursus Factory. Konsertin taustalla on joukko kulttuurialalla vaikuttavia yksityishenkilöitä.

Stupido Productionsin, Helsingin nuorisopalvelujen Tiivistämön, Tiketin ja Radio Helsingin Indies for Ukraine -konsertissa Tiivistämöllä lauantaina 12.3. esiintyy muun muassa 22-Pistepirkko.

Myös Yle järjestää Kulttuuritalolla oman Apua Ukrainaan -tukikonsertin, joka televisioidaan lauantaina 12.3. Konsertissa nähdään iso joukko eturivin suomalaisartisteja.

Tamperelaiset taidelaitokset järjestävät monitaiteisen tukikonsertin Ukrainan kriisin uhreille keskiviikkona 16. 3. klo 19 Tampere-talon Isossa salissa. Apua Ukrainalle! -konsertissa Tampere Filharmoniaa johtaa kapellimestari Jan Söderblom.

Espoon Sellosalissa järjestetään Ukrainan lapsia auttava tukikonsertti ensi viikon perjantaina 11.3. Konsertissa esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani -iskelmäyhtye. Tukikonsertin järjestävät Kilpeläisen yhtye ja Pelastakaa Lapset -järjestö.

Kansallisteatterin tukikonsertti Ukrainan lapsille järjestetään Helsingissä 20.3.