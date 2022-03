Ehdokasteokset ovat syntyneet kahden koronavuoden aikana.

Pohjoismaiden suurimpiin taidepalkintoihin lukeutuva Teosto-palkinto jaetaan tänä vuonna poikkeuksellisen suurena. Viime vuonna palkintoa ei voitu jakaa koronapandemian takia.

Palkintosumma on tällä kertaa 60 000 euroa ja se jaetaan vähintään kahden tai enintään neljän teoksen kesken. Tavallisesti palkittavia teoksia voi olla yhdestä neljään. Ehdokkaat on poikkeuksellisen tilanteen takia valittu kahden vuoden aikana eli vuosina 2020–201 julkaistujen teosten joukosta.

Rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille sävelteoksille tunnustuksena myönnettävästä palkinnosta kilpailee 12 teosta.

Minna Leinosen sävellys liikeoopperassa ALMA!.

Ville Aallon sävellykset levyllä Avian Electronics.

Cecilia Damströmin sävellys ICE.

Adina Dumitrescun sävellys I smiled to the bird on Jupiter.

Linda Fredrikssonin sävellykset levyllä Juniper.

Rasmus Soinin sävellykset Sointi Jazz Orchestran levyllä Kolibri.

Sanna Klemetin sanoitukset ja Sanna Klemetin ja Pekka Tuomen sävellykset ja sovitukset Litku Klemetin levyllä Kukkia muovipussissa.

Liisa Tanin sävellykset ja sanoitukset Sir Liselotin levyllä Maniduros.

Eevil Stöön ja työryhmän sanoitukset ja sävellykset Eevil Stöön levyllä Marsipan Wave.

Sami Hynnisen sävellykset ja sanoitukset Opium Warlordsin levyllä Nembutal.

Laura Naukkarisen ja Matti Byen sävellykset ja sovitukset ja Janne Laineen ääniteokset LauNaun levyllä Själö.

Johanna Rasmuksen ja työryhmän teokset Yonan levyllä Uni johon herään.

Ehdokkaat on valinnut musiikkitoimittaja ja tietokirjailija Mervi Vuorelan johtama esiraati, joka koostuu musiikkitoimittajista ja musiikkitieteilijöistä.

Itse palkinnon valitsee nelihenkinen raati, johon kuuluvat vuoden 2020 Teosto-palkinnon voittajat Jesse Markin ja Totte Rautiainen sekä Teoston kutsumina jäseninä Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén ja toimittaja Maria Veitola.

Voittajat julkistetaan 19. toukokuuta.