Kulttuuridiplomatian ja vakoilun tutkijat eivät usko, että venäläisen ooppera­ohjaajan pesti Ruotsiin on ollut harkittu Kremlin operaatio

Ruotsin kuninkaallinen ooppera kiinnitti venäläisohjaajan, joka paljastui Putinin hallinnon virkamieheksi.

Suomalaiset kulttuurivaikuttamisen ja tiedusteluhistorian tutkijat pitävät epätodennäköisenä, että oopperaohjaajaksi Ruotsiin palkattu venäläinen Kremlin virkamies liittyisi Venäjän tiedusteluoperaatioon.

HS kertoi torstaina Svenska Dagbladetin uutisesta, jonka mukaan Ruotsin kuninkaallisen oopperan ohjaajaksi keväällä 2020 kiinnittämä venäläinen Sergei Novikov työskentelee presidentti Vladimir Putinin hallinnossa. Oopperan johto ei ollut tätä tiennyt.

Mikko Porvali

Tiedusteluhistorian tutkija ja kirjailija Mikko Porvali sanoo, että kulttuurialaa on käytetty maiden välisissä suhteissa monin tavoin. Viattomimmillaan se on molempia osapuolia rikastuttavaa kulttuurivaihtoa ja toisessa ääripäässä kulttuurihankkeiden käyttämistä vakoilutoiminnan peitteenä.

”Tässä asiassa ei vaikuttaisi olevan kyse jälkimmäisestä”, Porvali sanoo.

Hän myös muistuttaa, että on yksinomaan kulttuurilaitoksen oman päätöksen varassa, kenet se palvelukseensa valitsee. Valtiolliset turvallisuusselvitykset voivat kohdistua vain tehtäviin, joista laissa määrätään. Tyypillisesti ne liittyvät valtion turvallisuuteen, tiedon salassapitoon tai julkisen vallan käyttöön.

”Oopperan ohjaajalla ei ole pääsyä salassa pidettäviin tietoihin, eikä hänen tehtäviinsä sisälly julkisen vallan käyttöä.”

Ruotsin kuninkaallisen oopperan johtaja oli nähnyt Moskovassa Novikovin ohjaaman esityksen Pjotr Tšaikovskin Jolanta-oopperasta, ja päätti sen perusteella kiinnittää Novikovin ohjaajaksi samaan tuotantoon myös kuninkaalliseen oopperaan Tukholmaan. Ruotsalaisille oli kerrottu, että Novikov on freelance-ohjaaja.

Mikko Porvalin mielestä Novikov on toiminut omalla nimellään ja julkisesti, joten erikoista tapauksessa onkin vain se, että kuninkaallinen ooppera ei ole tiennyt, kenen kanssa se on tekemisessä.

”Ei voine sanoa, että oopperaa olisi jotenkin petetty tai harhautettu, jos he ovat itse halunneet tilata kyseisen teoksen Tukholmaan.”

Kylmän sodan aikaista kulttuuridiplomatiaa tutkinut Turun yliopiston yliopistonlehtori, filosofian tohtori Pia Koivunen sanoo, että Venäjän kulttuurivaikuttaminen on ollut viime vuosikymmeninä hyvin toisenlaista kuin kylmän sodan aikaisessa Neuvostoliitossa.

Maan nykyisen kulttuuridiplomatian tehtävä ei ole levittää ideologiaa, toisin kuin Neuvostoliiton aikaan.

”Venäjä on 2000-luvulla integroitunut aivan toisella tavalla kansainväliseen kulttuurielämään kuin kylmän sodan vuosina. Vieraileva ohjaaja ei välttämättä ole mitenkään lähtökohtaisesti Kremlin ujuttama”, Koivunen sanoo.

Hänen mielestään Sergei Novikovin kaltainen hahmo on myös kulttuurivaikuttamisen kannalta erilainen kuin esimerkiksi Putinin lähellä toimineet ja nyt pakotteiden kohteeksi joutuneet kapellimestari Valeri Gergijev ja oopperalaulaja Anna Netrebko.

”He tukivat Putinia Krimin valtauksen jälkeen.”

Koivunen arvioi, että Venäjän Ukrainassa aloittama sota on saattanut herkistää ihmisiä reagoimaan. Myös Ruotsissa on herätty katsomaan, että heidän maassaankin on venäläisiä.

”Historiantutkijana ajattelen, että vasta kymmenen tai ehkä kahdenkymmenen tai vasta viidenkymmenen vuoden päästä nähdään mitä nyt on tapahtunut.”